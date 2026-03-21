ایران کی جوہری تنصیب نطنز پر امریکہ اور اسرائیل کا حملہ، ریڈیو ایکٹیو مواد کے لیک ہونے کی اطلاع نہیں
Published : March 21, 2026 at 4:22 PM IST
امریکہ اسرائیل ایران جنگ: ایران کی سب سے محفوظ اور حساس جوہری تنصیب نطنز ایٹمی تنصیب پر شدید حملہ کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر اس جگہ پر بڑے پیمانے پر بمباری کی۔ اسلامی جمہوریہ کی ایٹمی توانائی کی تنظیم نے اطلاع دی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ہفتے کے روز ایران کی نتنز جوہری تنصیب پر حملہ کیا۔
تسنیم خبررساں ادارے کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں تنظیم نے کہا ہے کہ "ہمارے ملک کے خلاف امریکہ اور غاصب صیہونی حکومت کے مجرمانہ حملوں کے بعد، آج صبح نطنز کی افزودگی کی سہولت کو نشانہ بنایا گیا"۔ تنظیم نے مزید کہا کہ وسطی ایران کے اس علاقے میں "ریڈیو ایکٹیو مواد کے لیک ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے"۔
یہ حملہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے ایک دن بعد ہوا ہے جب کہ وہ مشرق وسطیٰ میں فوجی کارروائیوں کو کم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکہ اس علاقے میں مزید تین حملہ آور جہاز اور تقریباً 2500 اضافی میرینز بھیج رہا ہے۔
تہران کے جنوب مشرق میں تقریباً 220 کلومیٹر (135 میل) کے فاصلے پر واقع نتنز پلانٹ، جون 2025 میں اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 روزہ جنگ کے اہم اہداف میں سے ایک تھا، جس میں بعد میں امریکہ بھی شامل ہو گیا۔ موجودہ تنازع کے دوران اسے بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔