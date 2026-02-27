امریکہ۔ایران جوہری مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے اختتام پذیر؛ اب کیا جنگ ہی واحد راستہ ہے؟
بات چیت ختم ہونے سےعین قبل ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے اطلاع دی کہ تہران یورینیم کی افزودگی جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔
Published : February 27, 2026 at 10:11 AM IST
جنیوا: ایران اور امریکہ نے جمعرات کو تہران کے جوہری پروگرام پر کئی گھنٹوں تک بالواسطہ مذاکرات کیے لیکن بغیر کسی معاہدے کے مذاکرات اختتام پذیر ہو گئے۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد مشرق وسطیٰ میں ایک اور جنگ کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ امریکہ نے خطے میں طیاروں اور جنگی جہازوں کا ایک بڑا بیڑا جمع کر لیا ہے۔
جنیوا میں مذاکرات کی ثالثی کرنے والے عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسیدی نے وضاحت کیے بغیر دعویٰ کیا کہ "مذاکرات میں اہم پیش رفت" ہوئی ہے۔
لیکن بات چیت ختم ہونے سے عین قبل، ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے اطلاع دی کہ تہران یورینیم کی افزودگی جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے، اسے بیرون ملک منتقل کرنے کی تجاویز کو مسترد کر دیا گیا ہے اور بین الاقوامی پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس خبر کے نشر ہونے کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ایران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
ٹرمپ ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے لیے ایک معاہدہ چاہتے ہیں۔ ٹرمپ اس سے قبل بھی بیان دے چکے ہیں کہ وہ جنگ کے بجائے بات چیت کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں۔ ایران بھی جنگ کو ٹالنے کی امید رکھتا ہے لیکن اس نے یورینیم افزودہ کرنے کو اپنا حق بتایا ہے۔ اس کے علاوہ ایران طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل پروگرام یا حماس اور حزب اللہ جیسے مسلح گروپوں کی حمایت سے پیچھے ہٹنے کے معاملوں پر بات نہیں کرنا چاہتا۔
البوسیدی نے کہا کہ نچلی سطح کے نمائندوں پر مشتمل تکنیکی بات چیت اگلے ہفتے ویانا میں جاری رہے گی، جو بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کا گھر ہے۔ اقوام متحدہ کا جوہری نگران ممکنہ طور پر کسی بھی معاہدے میں اہم رول ادا کر سکتا ہے۔
ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے، ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت ملک کے "مذاکرات کے سب سے شدید اور طویل ترین دور" میں شامل ہے۔
عباس عراقچی نے کوئی وضاحت پیش نہیں کی لیکن کہا کہ "جو ہونا ہے وہ ہماری طرف سے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔"
وائٹ ہاؤس نے اس پر فوری طور پر تبصرہ نہیں کیا۔
ایران کی دھمکی؟
ایران نے کہا ہے، اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو جائز اہداف تصور کیا جائے گا جس سے دسیوں ہزار امریکی فوجیوں کو خطرہ لاحق ہو گا۔ ایران نے اسرائیل پر حملے کی دھمکی بھی دی ہے، یعنی مشرق وسطیٰ میں ایک بار پھر علاقائی جنگ چھڑ سکتی ہے۔
انڈیا ٹوڈے کو دیے انٹرویو میں عراقچی نے جنیوا کے لیے پرواز سے قبل کہا تھا کہ، "کسی کے لیے کوئی فتح نہیں ہوگی۔۔۔ یہ ایک تباہ کن جنگ ہوگی۔"
انھوں نے مزید کہا کہ، "چونکہ امریکیوں کے اڈے خطے میں مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے بدقسمتی سے شاید پورا خطہ اس کی زد میں آجائے گا، اس لیے یہ ایک بہت ہی خوفناک منظرنامہ ہے۔"
جنیوا مذاکرات جون کی جنگ کے بعد تیسری ملاقات
دونوں فریقوں نے گزشتہ سال مذاکرات کے متعدد دور کیے جو اس وقت ناکام ہو گئے جب جون میں اسرائیل نے ایران کے خلاف 12 روزہ جنگ شروع کی اور امریکہ نے اس کی جوہری تنصیبات پر شدید حملے کیے، جس سے ایران کے جوہری پروگرام کا زیادہ تر حصہ تباہ ہو گیا یہاں تک کہ نقصان کی مکمل حد ابھی تک واضح نہیں ہے۔
عراقچی نے مذاکرات میں ایران کی نمائندگی کی۔ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے خصوصی ایلچی سٹیو وِٹکوف، ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کے ساتھ امریکی وفد کی سربراہی کر رہے تھے۔ ان مذاکرات کی دوبارہ ثالثی عمان نے کی جس نے طویل عرصے سے ایران اور مغرب کے درمیان بات چیت کا کام کیا ہے۔
دونوں فریقین نے تقریباً تین گھنٹے کی بات چیت کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا اور بعد میں بات چیت دوبارہ شروع کی۔
وقفے کے دوران، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باغائی نے کہا کہ ایرانیوں نے محسوس کیا کہ جوہری مسائل اور پابندیوں میں ریلیف دونوں پر "تعمیری تجاویز" پیش کی گئی ہیں۔
ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران یورینیم کی افزودگی کو مکمل طور پر روک دے اور اپنے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل پروگرام اور علاقائی مسلح گروپوں کی حمایت دونوں کو واپس لے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ صرف جوہری مسائل پر بات کرے گا، اور اس کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن مقاصد کے لیے ہے۔
