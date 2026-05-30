ایران نے جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کے دباؤ کو مسترد کر دیا، کہا۔۔ ممالک میں کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا
معاہدے کےسب سے اہم پہلو پر بات کرتے ہوئے بقائی نے کہا کہ جوہری مسئلے کے حوالے سے فی الحال کوئی بات چیت جاری نہیں
By ANI
Published : May 30, 2026 at 10:07 AM IST
تہران: امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی بدستور برقرار ہے۔ وقتاً فوقتاً دونوں ممالک تنازعات کے خاتمے کی کوششوں کے حوالے سے بیانات جاری کر رہے ہیں۔ اس تناظر میں، ایران کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے کے حوالے سے مشکل مذاکرات جاری ہیں، کیونکہ ایران نے زور دے کر کہا ہے کہ ابھی تک کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ اسلامی جمہوریہ نے اس تصور کو بھی سختی سے مسترد کر دیا کہ تہران بیرونی دباؤ میں کام کرے گا۔
ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ تہران نے 47 سال پہلے "ضروریات" کی زبان کو خیرباد کہہ دیا۔ کوئی بھی مغربی فریق اسلامی جمہوریہ ایران سے خطاب کرتے وقت "ضروریات" کی زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے فیصلے ایرانی قوم کے مفادات اور حقوق کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ان کا یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سوشل میڈیا پر کیے گئے ان دعوؤں کے بعد آیا ہے، جس میں انھوں نے زور دے کر کہا تھا کہ آبنائے ہرمز میں بحری ناکہ بندی ختم کی جا رہی ہے اور ایران کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے جلد ہی کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔
ٹرمپ نے کہا کہ بحری ناکہ بندی ماضی میں بے مثال اقدامات کے طور پر ہٹا دی جائے گی۔ ایک بار ایسا ہونے کے بعد، آبنائے میں پھنسے ہوئے جہازوں کی "گھر واپسی" کا عمل شروع ہو سکتا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بقائی نے بحری امور کے حوالے سے امریکی فیصلوں کو "شروع سے ہی غیر قانونی" قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ انہوں نے جہاز رانی کی آزادی سے متعلق بین الاقوامی اصولوں اور آٹھ اپریل کو عمل میں آنے والی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان اقدامات کو منسوخ کرنا ایک ایسی کارروائی کو درست کرنے کے مترادف ہوگا جو "پہلی جگہ پر کبھی نہیں کیا جانا چاہئے تھا۔"
ایرانی حکام کے مطابق ایران نے 28 فروری کو شروع ہونے والے تنازع اور اس کے بعد ایرانی جہازوں اور بندرگاہوں کو نشانہ بنانے والے امریکی فیصلوں کے بعد آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول مزید سخت کر دیا۔ بقائی نے کہا کہ تہران امریکی اقدامات کو جنگ بندی کی شرائط کی خلاف ورزی کے طور پر دیکھتا ہے اور دعویٰ کیا کہ واشنگٹن نے یکطرفہ طور پر بعض اقدامات کو آگے بڑھایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ بات چیت ثالثوں کے ذریعے جاری ہے، جس میں دشمنی کے خاتمے، سمندری مسائل کے حل اور بیرون ملک ایرانی اثاثوں سے متعلق معاملات کو حل کرنے پر توجہ دی جارہی ہے۔
سمجھوتے کے سب سے نازک پہلو کو مخاطب کرتے ہوئے، بقائی نے کہا، "جوہری مسئلے کے حوالے سے، ہم کسی قسم کے مذاکرات میں مصروف نہیں ہیں۔" اس کے برعکس، ٹرمپ نے بارہا زور دے کر کہا ہے کہ امریکہ نے تہران پر واضح کر دیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے مقصد کے لیے یورینیم کی افزودگی کا پروگرام جاری نہیں رکھ سکتا۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق خاص طور پر آبنائے ہرمز کا حوالہ دیتے ہوئے بقائی نے کہا کہ یہ آبی گزرگاہ ایران اور عمان کے علاقائی پانیوں میں آتی ہے۔ انہوں نے ایک ایسے فریم ورک کی ضرورت پر زور دیا جو دونوں ساحلی ممالک کے مفادات اور سلامتی کا تحفظ کرے اور ساتھ ہی ساتھ بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے محفوظ راستہ کو یقینی بنائے۔
انہوں نے کہا کہ درحقیقت ایران اور عمان کو دو ذمہ دار ممالک کی حیثیت سے ایسے اقدامات کرنے چاہئیں جو ساحلی ریاستوں کے طور پر ان کے قومی مفادات اور سلامتی کو برقرار رکھیں اور عالمی برادری کو اس بات کی یقین دہانی بھی کرائیں کہ اس راستے سے جہاز رانی محفوظ رہے گی۔ تاہم، امریکہ نے پہلے عمان کو ایران کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز کے اندر ٹولنگ سسٹم کو فروغ دینے میں کوئی کردار ادا کرنے کے خلاف خبردار کیا تھا۔ اس نے مزید زور دے کر کہا کہ واشنگٹن ایسی کوششوں کو برداشت نہیں کرے گا اور ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے گا۔
