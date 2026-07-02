قطر میں امریکہ اور ایران کی ثالثوں سے الگ الگ ملاقاتیں، مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق، مثبت پیشرفت کا دعویٰ
اگلی ملاقات ایران کے سابق سپریم لیڈر کی آخری رسومات کے بعد "جلد سے جلد ممکنہ وقت" طے کی جائے گی۔
Published : July 2, 2026 at 8:01 AM IST
نئی دہلی: امریکہ اور ایران کی مذاکراتی ٹیم نے بدھ کو قطری اور پاکستانی ثالثوں سے الگ الگ ملاقاتیں کیں، جس میں "مثبت پیش رفت" ہوئی اور انہوں نے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا، میزبان ملک قطر نے اس بات کی جانکاری دی۔
اگلی ملاقات ایران کے سابق مقتول سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے جنازے کے بعد "جلد سے جلد ممکنہ وقت پر" طے کی جائے گی، قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ تہران میں سنیچر کو آخری رسومات شروع ہوں گی۔
مشرق وسطیٰ کے امریکی ایلچی اسٹیو وٹ کوف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار کاظم غریب آبادی کے ساتھ جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے بات چیت کے لیے قطر میں تھے۔ مذاکرات کاروں کا مقصد حتمی معاہدے کے لیے راہ ہموار کرنا ہے، حالانکہ آبنائے ہرمز اور لبنان پر اختلافات بہت زیادہ ہیں۔
Qatar & Pakistan mediators concluded separate meetings with the US & Iranian negotiators in Doha today, with positive progress made on issues related to the Islamabad Memorandum of Understanding, building on the outcomes of the Lake Lucerne Summit. The parties agreed to continue…— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) July 1, 2026
تہران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے بدھ کے روز اطلاع دی کہ ایران کی طرف سے منظور شدہ راستے کا استعمال کرتے ہوئے ایک جہاز آبنائے سے گزرا۔ جہاز کی شناخت ایک غیر ملکی کنٹینر جہاز کے طور پر کی گئی تھی، جس میں کوئی اور تفصیلات نہیں دی گئیں۔ اس رپورٹ کا مقصد آبنائے پر قابو پانے کے تہران کے دعوؤں کو اجاگر کرنا تھا، جسے دنیا طویل عرصے سے بین الاقوامی آبی گزرگاہ تصور کرتی رہی ہے۔
واضح رہے کہ جب سے امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران کے خلاف جنگ شروع کی، ایران نے اس اہم آبی گزرگاہ کو بند کرنے کی اپنی صلاحیت کا بھرپور استعمال کیا۔
آبنائے ہرمز مذاکرات می ایک اہم رکاوٹ
ایسوسی ایٹڈ پریس کی خبر کے مطابق، ایران اور امریکہ نے عبوری معاہدے کے ایک حصے کے طور پر بحری جہازوں کو 60 دنوں کے لیے چارجز ادا کیے بغیر گزرنے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا۔ لیکن تہران نے اصرار کیا کہ اسے جہازوں کے راستوں کو کنٹرول کرنے کا حق ہے اور عبوری معاہدے کے بعد وہاں سے گزرنے والی جہازوں سے فیس وصول کرے گا۔
امریکہ اور کئی خلیجی عرب ریاستوں کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے اس موقف سے اتفاق نہیں کریں گے۔ عمان اور اقوام متحدہ کی ایجنسی کی طرف سے عمان کے ساحل کے قریب ایک نیا راستہ شروع کرنے کی کوشش نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں مشرق وسطیٰ میں ایک بار پھر حملوں کو جنم دیا، جس سے کشیدگی کو نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔
دریں اثنا پاسداران انقلاب کی بحریہ نے بارہا خبردار کیا کہ "خلیج فارس میں 'روٹ آف اتھارٹی' کے علاوہ کسی بھی راستے سے داخل ہونے یا باہر نکلنا ناقابل تلافی واقعات کا باعث بن سکتا ہے۔"
قطر کی دونوں فریق سے الگ الگ ملاقاتیں
قطری حکومت کے ایک بیان کے مطابق، وٹ کوف اور کشنر نے بدھ کو قطر کے حکمراں امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور اس کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی سے ملاقات کی۔
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے امریکہ میں صحافیوں کو بتایا کہ بات چیت میں آبنائے ہرمز کے ذریعے ٹریفک سے متعلق تفصیلات شامل تھیں۔ وینس نے کہا کہ ظاہر ہے کہ ہم جوہری مسئلے سے پریشان ہیں۔ "ہم اس کے بارے میں بات کرنا شروع کرنے جا رہے ہیں۔"
شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی نے غریب آبادی اور دیگر ایرانی حکام سے بھی ملاقاتیں کیں جن میں پاکستانی ثالث بھی موجود تھے۔ غریب آبادی نے کہا کہ ایرانی وفد کی امریکی فریق کے ساتھ براہ راست کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اور ثالثوں کے ساتھ ان کی بات چیت لبنان اور ایران کے منجمد اثاثوں کی واپسی سے متعلق ہوئی۔
لبنان پر بھی گہرے اختلافات
لبنان مذاکرات میں ایک اہم مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ایران نے اصرار کیا ہے کہ وہاں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا حزب اللہ اور اسرائیلی فوجی دستوں کے درمیان لڑائی مکمل طور پر ختم کی جائے۔
ایران نے اسرائیل سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنوبی لبنان میں قبضہ کی گئی زمین کو چھوڑ دے۔ اسرائیل کا اصرار ہے کہ وہ اس علاقے پر قبضہ برقرار رکھے گا اور حزب اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آزادانہ طور پر کارروائی کرتا رہے گا۔
(مختلف ایجنسیوں کے ان پٹ کے ساتھ)
مزید پڑھیں:
9 جولائی کو آیت اللہ خامنہ ای کی آخری رسومات، کھرگے اور نتن نبین اور کو ایران سے دعوت نامہ موصول
'جنگ کے لیے تیار'، ایران کا مفاہمت کی اہم شرائط پوری ہونے تک مزید بات چیت سے انکار
وزیر اعظم مودی کی ایرانی صدر سے فون پر بات چیت، آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی پر دیا زور
"ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا" ممکنہ دوحہ مذاکرات سے قبل ٹرمپ کا بڑا دعویٰ
جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کا لبنان پر حملہ، سرنگ تباہ کرنے کا دعویٰ، حزب اللہ نے کہا، دفاع کا حق حاصل
امریکہ اور ایران حملے روکنے پر متفق، دوحہ میں ہوگا اجلاس: رپورٹ