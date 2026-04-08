امریکہ اور ایران دو ہفتے کی جنگ بندی پر رضامند، واشنگٹن ایران کے دس نکاتی منصوبے پر مذاکرات کے لیے تیار
امریکہ اور ایران کے بیچ عارضی جنگ بندی کے بعد اب تہران کے دس نکاتی ایجنڈے پر جمعے کو اسلام آباد میں مذاکرات شروع ہوںگے۔
Published : April 8, 2026 at 6:53 AM IST|
Updated : April 8, 2026 at 6:58 AM IST
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو دیر گئے ایران پر تباہ کن حملوں کی اپنی دھمکیوں سے پیچھے ہٹتے ہوئے تہران کو ہتھیار ڈالنے یا کسی بڑی کشیدگی کا سامنا کرنے کے لیے مقرر کردہ ڈیڈ لائن سے کچھ وقت پہلے عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا۔
ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایرانی پلوں، پاور پلانٹس اور دیگر شہری اہداف پر اپنے منصوبہ بند حملوں کو روک رہے ہیں کیونکہ امریکہ اور ایران نے دو ہفتے کی جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے جس میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ایک "قابل عمل" 10 نکاتی امن منصوبہ تجویز کیا ہے جو فروری میں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے شروع کی گئی جنگ کو ختم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔
دوسری طرف ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بھی تصدیق کی کہ تہران نے جنگ بندی کو قبول کر لیا ہے اور وہ جمعے سے اسلام آباد میں امریکہ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ نہ ہی ایران اور نہ ہی امریکہ نے بتایا کہ جنگ بندی کب نافذ العمل ہے۔