امریکی سفیر نے گریٹر اسرائیل کی حمایت کی، عرب ممالک کی مخالفت، امریکہ نے کہا۔۔تبصرہ سیاق وسباق سے ہٹ کر
امریکا کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور مشرق وسطیٰ پر سفیر کے تبصرے اسرائیل سے متعلق امریکی پالیسیوں کے خلاف ہیں۔
Published : February 23, 2026 at 11:57 AM IST
تل ابیب، اسرائیل: اسرائیل میں امریکی سفیر مائیک ہکابی کے متنازعہ بیان پر اتوار کو بھی ہنگامہ جاری رہا۔ ہکابی نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے زیادہ تر حصے پر اسرائیل کا حق ہے۔ ہکابی کے اس تبصرے پر بیشتر عرب اور مسلم ممالک نے اعتراض کیا جس کے بعد امریکہ نے کہا کہ ہکابی کے تبصرے سیاق و سباق سے ہٹ کر کیے گئے ہیں۔
ہکابی نے قدامت پسند مبصر ٹکر کارلسن کے ساتھ ایک انٹرویو میں یہ متنازعہ تبصرہ کیا جو جمعہ کو نشر ہوا۔ کارلسن نے پوچھا کہ بائبل کے مطابق، ابراہیم کی اولاد کو زمین ملے گی جس میں آج مشرق وسطیٰ کا بیشتر حصہ شامل ہو گا، بشمول جدید دور کے اردن، شام، عراق اور لبنان کے کچھ حصے۔ کارلسن نے کتابِ پیدائش ( Book of Genesis) کے باب 15 کا حوالہ دیا اور ہکابی سے پوچھا کہ کیا اس زمین پر اسرائیل کا حق ہے؟
ہکابی نے جواب دیا: "یہ ٹھیک ہو گا اگر وہ یہ سب حاصل کر لیں۔"
امریکی سفارت خانے کے ترجمان نے اتوار کو کہا کہ ہکابی کے تبصرے سیاق و سباق سے ہٹ کر کیے گئے ہیں اور اسرائیل کے بارے میں امریکی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔
انٹرویو میں، ہکابی نے مزید کہا: "وہ واپس جانے اور یہ سب کچھ لینے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کم از کم اس زمین کو لینے کے لیے کہہ رہے ہیں جس پر وہ اب قابض ہیں، اب وہ رہتے ہیں، اب وہ قانونی طور پر مالک ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل اردن، لبنان، شام یا عراق پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے لوگوں کی حفاظت کی کوشش کر رہا ہے۔
عرب ممالک نے مذمت کی
اتوار کو مصر، سعودی عرب، اردن، بحرین، متحدہ عرب امارات، قطر، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، شام، کویت، لبنان، عمان، فلسطینی اتھارٹی اور کئی عرب گورننگ باڈیز کے ایک مشترکہ بیان میں ہکابی کے ریمارکس کو "خطرناک اور اشتعال انگیز" اور خطے کے استحکام کو خطرے میں ڈالنے والے قرار دیا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ "یہ بیانات امریکی صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کے پیش کردہ وژن سے براہ راست متصادم ہیں۔۔۔جس کی بنیاد پر کشیدگی کو کم کرنے اور ایک جامع تصفیہ کے لیے سیاسی افق کی تشکیل پر مبنی ہے جو فلسطینی عوام کی اپنی خود مختار ریاست کو یقینی بنائے"۔
ہکابی، ایک انجیلی عیسائی اور اسرائیل اور مغربی کنارے کی آباد کاری کی تحریک کے مضبوط حامی رہے ہیں۔ وہ طویل عرصے سے اسرائیل اور فلسطینی عوام کے لیے دو ریاستی حل کے خیال کی مخالفت کرتے آئے ہیں۔
کارلسن غزہ جنگ میں اسرائیل کے لیے امریکی حمایت پر تنقید کرتے رہے ہیں اور وہ اپنے انتہائی دائیں بازو نظریات کے چلتے نشانے پر رہتے ہیں، جس میں سفید فام بالادستی کا نظریہ بھی شامل ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سفید فاموں کی جگہ رنگین لوگ لے رہے ہیں۔
( اے پی کے مشمولات کے ساتھ)
