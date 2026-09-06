امریکی سفیر نے مغربی کنارے میں ہفتوں کی بدامنی کے بعد پرتشدد اسرائیلی آباد کاروں کو 'دہشت گرد' قرار دے دیا
واضح رہے کہ 'دہشت گرد' ایک ایسا لفظ ہے جسے امریکی حکام فلسطین معاملے میں عموماً فلسطینی عسکریت پسندوں کے لیے مخصوص رکھتے ہیں۔
Published : September 6, 2026 at 12:01 PM IST
یروشلم: اسرائیل کے لیے متعین امریکی سفیر نے سنیچر کے روز مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں کے تشدد کی ایک بار پھر مذمت کی۔ انہوں نے حملوں سے خوفزدہ فلسطینی نژاد امریکی شہریوں سے ملاقات کے دوران اس رویے کو "دہشت گردی کی کارروائی" قرار دیا۔
سفیر مائیک ہکابی نے پرتشدد اسرائیلی آباد کاروں کو "دہشت گرد" قرار دیا، یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے امریکی حکام عام طور پر فلسطینی عسکریت پسندوں کے لیے مخصوص رکھتے ہیں۔
ہکابی نے ترمسعیا نام کے گاؤں کے دورے کے دوران کہا کہ جہاں گذشتہ ایک سال کے دوران آباد کاروں کے بار بار حملوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "اگر کچھ قابضین آتے ہیں اور اپنے جھنڈے لگا کر کسی ایسی چیز پر قبضہ کر لیتے ہیں جو ان کی نہیں ہے، وہ کسی گاڑی کو جلاتے ہیں، کسی مسجد کو آگ لگاتے ہیں، یا کسی کے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور دیواروں پر گرافٹی بناتے ہیں، تو یہ ایک مجرمانہ فعل ہے۔ لیکن یہ محض ایک مجرمانہ فعل سے بڑھ کر ہے۔ یہ دہشت گردی کی ایک کارروائی ہے۔"
اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے امور کے دفتر کے مطابق، سات اکتوبر سال 2023 کو جنوبی اسرائیل پر حماس کی قیادت میں ہونے والے حملے کے بعد سے، یعنی جب سے غزہ میں جنگ شروع ہوئی ہے، ایسے حملوں میں شدید اضافہ ہوا ہے۔
ہکابی نے گزشتہ ماہ مغربی کنارے کے قصبے قصرہ میں ہفتوں کی بدامنی کے بعد بھی "دہشت گرد" کی اصطلاح استعمال کی تھی، جہاں آباد کاروں نے کئی گھروں کا گھیراؤ کر لیا تھا، جن میں سے ایک گھر ایک فلسطینی نژاد امریکی شہری کی ملکیت تھا۔ اس واقعے کے چند دن بعد، مغربی کنارے کے گاؤں بازاریہ کے رہائشیوں نے بتایا کہ آباد کاروں نے ایک مسجد کو آگ لگا دی اور دیوار پر عبرانی زبان میں گرافٹی کی شکل میں ایک پیغام چھوڑا جس پر لکھا تھا کہ "ہکابی، دہشت گردوں کی طرف سے سلام"۔
امریکی سفیر نے سنیچر کے روز اس واقعے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ "مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا۔" انہوں نے مزید کہا کہ "میرا نہیں خیال کہ ان کا ارادہ ایسا (اعتراف کرنے کا) تھا، لیکن میرا ماننا ہے کہ وہ ایک بہت ہی چھوٹی اقلیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔"
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ایک ہفتہ قبل، اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے "مٹھی بھر بلوائیوں" کے اقدامات کی مذمت کی تھی، اور اسرائیلی وزارت خارجہ نے آباد کاروں کی ان کارروائیوں کو "شرمناک" قرار دیا تھا۔
نیتن یاہو کی حکومت اسرائیل کی تاریخ کی سب سے زیادہ انتہا پسند قوم پرست اور مذہبی حکومت ہے۔ اس کے دورِ اقتدار میں مغربی کنارے میں بستیوں کی تعمیر میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ بین الاقوامی برادری کی اکثریت ان بستیوں کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔
سنیچر کے روز ترمسعیا کے دورے کے دوران، سفیر نے اپنی گفتگو کا آغاز یہ واضح کرتے ہوئے کیا کہ وہ امریکی شہریوں سے مخاطب ہیں، جو مغربی کنارے میں موجود تقریباً 30 لاکھ فلسطینیوں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں لیکن اس گاؤں کی آبادی کا ایک بڑا حصہ تشکیل دیتے ہیں۔
ہکابی نے کہا کہ "میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ ترمسعیا اور اس خطے کی دیگر بستیوں میں رہنے والے بہت سے امریکی شہری اس پُرامن زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو پا رہے ہیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ یہ ایک ایسی زندگی ہے جسے ان لوگوں نے درہم برہم کر دیا ہے جنہوں نے غیر منصفانہ اور غیر قانونی طور پر غیر معمولی چیلنجز کھڑے کیے ہیں۔"
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انہوں نے کہا کہ امریکی سفارت خانہ مجرمانہ سرگرمیوں کی تحقیقات تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ میزبان حکومت (اسرائیل) کو یہ بتا سکتا ہے کہ "کچھ ایسی ضروریات ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہے، ایسے مسائل ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور مخصوص جرائم اور دہشت گردی کی ایسی کارروائیاں ہیں جو اس وقت تک جاری نہیں رہ سکتیں جب تک وہ ملک خود اس کی تحقیقات اور قانونی چارہ جوئی نہ کرے جس کی توقع کرنے کا ہر شخص کو حق ہے۔"
بلدیہ نے خبر رساں ادارے 'ایسوسی ایٹڈ پریس' (اے پی) کو بتایا کہ ہکابی نے تقریباً 10 فلسطینی نژاد امریکی رہائشیوں سے ملاقات کی، جنہوں نے ان کی زندگیوں اور املاک پر اس تشدد کے اثرات بیان کیے۔
اسرائیل نے سال 1967 کی مشرقِ وسطیٰ کی جنگ میں غزہ اور مشرقی یروشلم کے ساتھ مغربی کنارے پر قبضہ کیا تھا، یہ وہ علاقے ہیں جنہیں فلسطینی اپنی مستقبل کی ریاست کے لیے چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری کی اکثریت انہیں غیر قانونی طور پر مقبوضہ علاقے تسلیم کرتی ہے۔
تب سے لے کر اب تک، اسرائیلی حکومت تقریباً 150 بستیاں تعمیر کر چکی ہے جو 5 لاکھ سے زائد یہودی آباد کاروں کا مسکن ہیں۔ ان میں سے بہت سی بستیاں ترقی یافتہ مضافاتی علاقوں (سبربس) جیسی نظر آتی ہیں۔
اسرائیلی فوج مغربی کنارے کے تمام حصوں میں کارروائیاں کرتی ہے، لیکن انسانی حقوق کے گروپوں کا کہنا ہے کہ فوج اکثر آباد کاروں کے تشدد پر آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ یہ آباد کار اسرائیلی شہری ہیں، اور اسرائیل کے وزیر دفاع نے حال ہی میں آباد کاروں کے درمیان قانون کے نفاذ کی ذمہ داری مکمل طور پر اسرائیلی پولیس کو منتقل کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔
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