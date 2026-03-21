امریکہ کا اہم فیصلہ، ایران کو راحت، تیل پر پابندی کو عارضی طور پر ہٹا دیا
عالمی منڈیوں کو مستحکم کرنے کے لیے امریکہ نے ایرانی تیل کو عارضی طور پر فروخت کی اجازت دے دی ہے۔
Published : March 21, 2026 at 2:48 PM IST
واشنگٹن: امریکی وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ نے جمعہ (عالمی وقت) کو سمندر میں پھنسے ہوئے ایرانی تیل کو فروخت کرنے کی اجازت دینے کے لیے پابندی کو 'عارضی طور پر ہٹانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مقصد بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان توانائی کی عالمی بحران سے نمٹنا اور منڈیوں کو مستحکم کرنا ہے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں بیسنٹ نے کہا کہ "آج محکمہ خزانہ ایک محدود دائرے میں قلیل مدتی اجازت جاری کر رہا ہے جو اس وقت سمندر میں پھنسے ہوئے ایرانی تیل کی فروخت کی اجازت دے رہا ہے۔" انہوں نے اس اقدام کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی وسیع حکمت عملی کا حصہ قرار دیا جس کا مقصد ایران کی وجہ سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا ہے۔
انہوں نے لکھا کہ "ایران عالمی دہشت گردی کا 'سانپ' ہے، اور صدر ٹرمپ کے 'آپریشن ایپک فیوری' کے ذریعے ہم اس جنگ کو توقعات سے کہیں زیادہ تیزی سے جیت رہے ہیں۔ عالمی توانائی کے انفراسٹرکچر کے خلاف ایران کے دہشت گرد حملوں کے جواب میں ٹرمپ انتظامیہ امریکہ کی اقتصادی اور فوجی طاقت کو استعمال کرنا جاری رکھے گی، تاکہ عالمی مارکیٹ میں توانائی کی زیادہ سے زیادہ فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔
Iran is the head of the snake for global terrorism, and through President Trump’s Operation Epic Fury, we are winning this critical fight at an even faster pace than anticipated. In response to Iran’s terrorist attacks against global energy infrastructure, the Trump…— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 20, 2026
ٹریژری سکریٹری سکاٹ بیسنٹ نے اس فیصلے کے پیچھے دلیل کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے سپلائی پر دباؤ کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ "فی الحال، چین ممنوعہ ایرانی تیل کو رعایتی نرخوں پر ذخیرہ کر رہا ہے۔ دنیا کے لیے اس موجودہ سپلائی کچھ وقت کے لیے کھول کر امریکہ تیزی سے تقریباً 140 ملین بیرل تیل عالمی منڈیوں میں لائے گا۔ اس سے ایران کی وجہ سے قلیل مدتی سپلائی کے دباؤ کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔"
انہوں نے مزید کہا کہ اس پالیسی کا دائرہ کار محدود ہے۔ "فی الحال، چین ممنوعہ ایرانی تیل کو رعایتی نرخوں پر ذخیرہ کر رہا ہے۔ دنیا کے لیے اس موجودہ سپلائی کو عارضی طور پر کھولنے سے امریکہ تیزی سے تقریباً 140 ملین بیرل تیل عالمی منڈیوں میں لائے گا، اس طرح عالمی توانائی کے حجم میں اضافہ ہو گا اور ایران کی وجہ سے کچھ وقت لیے سپلائی کے دباؤ کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔" بیسنٹ نے لکھا، "دراصل، جیسا کہ ہم 'آپریشن ایپک فیوری' جاری رکھے ہوئے ہیں، ہم تہران کے خلاف قیمتیں کم رکھنے کے لیے خود ایرانی تیل کے بیرل استعمال کریں گے۔" وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ امریکہ تہران کے خلاف دباؤ ڈالنے کی مہم جاری رکھے گا۔
انہوں نے کہا کہ "یہ عارضی، قلیل مدتی چھوٹ صرف اور صرف تیل تک محدود ہے جو پہلے سے ہی راستے میں ہے۔ یہ نئی خریداری یا پیداوار کی اجازت نہیں دیتا۔ مزید برآں، ایران کو اس سے ملنے والی آمدنی تک رسائی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور امریکہ ایران پر اور بین الاقوامی مالیاتی نظام تک رسائی کی صلاحیت پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالتا رہے گا۔"
بیسنٹ نے عالمی توانائی کی فراہمی کو بڑھانے کے لیے کی جانے والی وسیع تر کوششوں کی طرف بھی اشارہ کیا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ "آج تک ٹرمپ انتظامیہ تقریباً 440 ملین اضافی بیرل تیل عالمی منڈی میں لانے کے لیے کام کر رہی ہے، جس سے ایران کی آبنائے ہرمز میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی صلاحیت کو نقصان پہنچے گا۔"
گھریلو توانائی کی پالیسی پر زور دیتے ہوئے، انہوں نے مزید کہا، "صدر ٹرمپ کے توانائی کے حامی ایجنڈے نے امریکی تیل اور گیس کی پیداوار کو ریکارڈ سطح تک پہنچایا ہے۔ اس طرح توانائی کی حفاظت کو تقویت ملی ہے اور ایندھن کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ اب کوئی بھی قلیل مدتی رکاوٹ بالآخر امریکیوں کے لیے طویل مدتی اقتصادی فوائد میں تبدیل ہو گی، کیونکہ سلامتی کے بغیر کوئی خوشحالی نہیں ہو سکتی۔"
یہ اعلان بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ اور آبنائے ہرمز کے ذریعے توانائی کے بہاؤ میں ممکنہ رکاوٹوں سے متعلق خدشات کے درمیان سامنے آیا ہے جو کہ ایک اہم عالمی شپنگ لین ہے۔
