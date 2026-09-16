امریکہ کا پہلی بار خلائی مدار میں مہلک ہتھیار تعینات کرنے کا اعتراف
امریکی فوجی افسر کے مطابق دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے فعال دفاعی نظام کو زمین کے مدار میں تعینات کیا گیا ہے۔
Published : September 16, 2026 at 9:49 AM IST
واشنگٹن: امریکہ نے پہلی بار اس بات کی تصدیق کی کہ اس نے زمین کے مدار میں 'خلائی ہتھیار' تعینات کیے ہیں۔ یہ ایک سنسنی خیز اعلان ہے، کیونکہ خلا کے بارے میں طویل عرصے سے اس بات پر اتفاق تھا کہ اس کا استعمال صرف پرامن مقاصد کے لیے کیا جائے گا۔ اس سے قبل امریکہ کی جانب سے روس جیسے ممالک کے بارے میں وارننگ دی گئی تھی کہ شاید وہ خلا میں ہتھیار تعینات کر رہے ہیں۔
ایئر فورس کے سیکرٹری ٹرائے مینک نے پیر کے روز کہا کہ امریکی فوج نے پہلی بار دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے ایک فعال دفاعی نظام کو زمین کے مدار میں تعینات کر رکھا ہے۔ مینک نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ہتھیار کیا تھے، وہ کیسے کام کرتے ہیں یا وہ خلا میں یا زمین پر دوسری چیزوں کو نشانہ بنانے کے لیے ہیں یا نہیں۔ امریکہ نے دو سال پہلے وارننگ دی تھی کہ روس ایک نیا خلائی بیسڈ، اینٹی سیٹلائٹ ہتھیار بنا رہا ہے، حالانکہ وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ اس وقت فوری خطرہ طور پر موجود نہیں ہے۔
لیکن اینٹی سیٹلائٹ ہتھیار کی رپورٹ سے روس اور چین کی جانب سے خلائی خطرات کو لے کر طویل عرصے سے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کا زیادہ تر انفراسٹرکچر سیٹلائٹ کمیونیکیشن پر منحصر ہے۔ امریکہ پہلے بھی زمین سے سیٹلائٹ کو مار گرانے کی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر چکا ہے۔
ایئر اینڈ اسپیس فورسز ایسوسی ایشن کی 'ایئر، اسپیس اینڈ سائبر کانفرنس' میں اپنی بات رکھتے ہوئے مینک نے یہ بھی کہا کہ ایئر فورس اپنی صلاحیتوں میں مزید خود مختار نظام شامل کر رہی ہے اور اندازہ لگایا کہ سال 2032 تک یہ سروس مکمل طور پر مختلف نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر، انہوں نے امید ظاہر کی کہ یکطرفہ حملہ کرنے والے ڈرون، آرٹلری (توپ خانے) کی جگہ لے لیں گے۔
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انہوں نے کہا کہ 'ہم موجودہ خطرات کے خلاف تیاری بڑھا رہے ہیں۔' یہ انکشاف ایسے وقت میں ہوا ہے جب ٹرمپ انتظامیہ خلا پر زیادہ توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ سال 2019 میں اپنے پہلے دورِ اقتدار کے دوران ٹرمپ نے ایک الگ فوجی شاخ کے طور پر 'اسپیس فورس' بنائی تھی۔ اپنے دوسرے دورِ اقتدار میں انہوں نے 'گولڈن ڈوم' میزائل ڈیفنس سسٹم کا اعلان کیا ہے۔ اس میں خلا میں امریکی ہتھیار بھیجنے کا منصوبہ شامل ہے۔
ٹرمپ نے گزشتہ سال کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ یہ سسٹم میرے دورِ اقتدار کے ختم ہونے سے پہلے مکمل طور پر فعال ہو جائے گا، جو جنوری سال 2029 میں ختم ہو رہا ہے، اور اس میں میزائلوں کو انٹرسپٹ کرنے (روکنے) کی صلاحیت ہوگی، خواہ وہ خلا ہی سے کیوں نہ لانچ کیے جائیں۔
ٹرمپ نے اپنے صدر بننے کے پہلے ہفتے میں ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پینٹاگون کو خلا پر مبنی انٹرسیپٹرز بنانے کی بھی ہدایت دی تھی۔ کانگریشنل بجٹ آفس نے اندازہ لگایا ہے کہ اگلے 20 برسوں میں 'گولڈن ڈوم' کے صرف خلا پر مبنی حصوں کی لاگت 542 بلین ڈالر تک ہو سکتی ہے۔
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بائیڈن انتظامیہ نے سال 2024 میں اعلان کیا تھا کہ روس خلا پر مبنی ایک ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔ یہ خلا میں طویل عرصے تک رہ سکتا ہے اور اس دوران اپنے آس پاس کے سیٹلائٹس کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے امریکہ میں خلا میں ہتھیاروں کے خیال پر ایک نئی بحث شروع ہو گئی۔
اپریل سال 2024 میں روس نے امریکہ اور جاپان کی ایک مشترکہ قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ اس قرارداد میں تمام ممالک سے کہا گیا تھا کہ وہ خلا میں نیوکلیئر ہتھیار یا بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے دیگر ہتھیار نہ بنائیں اور نہ ہی تعینات کریں۔ یہ سال 1967 کے ایک بین الاقوامی معاہدے 'آؤٹر اسپیس ٹریٹی (Outer Space Treaty) کے تحت ایک پابندی تھی، جس میں امریکہ اور روس شامل تھے۔ اس معاہدے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ خلا ایک عالمی خطہ ہے جس کا استعمال صرف پرامن کاموں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔
روسی وفد نے اس قرارداد کو منافقت اور دوہرا معیار قرار دیا اور اس کے بجائے خلا میں تمام ہتھیاروں پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگانے کی ایک دوسری قرارداد پیش کی جو کہ بالآخر ناکام ہو گئی۔ روس نے دلیل دی تھی کہ امریکہ اور اس کے اتحادی آؤٹر اسپیس میں تمام ہتھیاروں پر پابندی کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ وہ خود وہاں ہتھیار تعینات کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔
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