امریکہ میں طیارہ حادثے میں سات افراد ہلاک، گیارہ زخمی لوگ زخمی
امریکہ کے لوئس ول، کینٹکی میں ایک یو پی ایس کارگو طیارہ شام 5:15 بجے گر کر تباہ ہو گیا۔
Published : November 5, 2025 at 7:22 AM IST|
Updated : November 5, 2025 at 12:37 PM IST
لوئس ول: امریکہ کی لوئس ول ریاست کے گورنر نے بتایا کہ لوئس ول، کینٹکی کے ہوائی اڈے سے اڑان بھرتے وقت منگل کو ایک یو پی ایس کارگو طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں سات افراد ہلاک جب کہ 11 لوگ زخمی ہو گئے۔ طیارہ شام 5 بج کر 15 منٹ پر گر کر تباہ ہوا۔ فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن نے بتایا کہ جب یہ طیارہ لوئس ول کے محمد علی بین الاقوامی ہوائی اڈے سے ہونولولو کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔
حادثے کے فوراً بعد گورنمنٹ اینڈی بیشیر نے ابتدائی جانکاری میں بتایا کہ "کم از کم تین ہلاکتیں ہوئی ہیں، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کم از کم 11 لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ کی حالت بہت نازک ہے۔"
ویڈیو میں طیارے کے بائیں بازو پر آگ کے شعلے اور دھویں کا غبار اٹھتے دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہوائی جہاز گرنے سے پہلے زمین سے تھوڑا سا اٹھا اور پھٹ کر ایک بہت بڑے آگ کے گولے میں تبدیل ہو گیا۔ ویڈیو نے رن وے کے آخر میں ایک عمارت کی کٹی ہوئی چھت کے کچھ حصوں کا بھی انکشاف کیا۔ بیشیر نے کہا کہ "جس نے بھی تصاویر، ویڈیو دیکھی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ حادثہ کتنا خوفناک ہے۔" انہوں نے کہا کہ وہ جہاز میں سوار عملے کے تین ارکان کی حالت نہیں جانتے۔"
لیرم روڈریگز نام کے ایک شخص کی طرف جاری کیے گئے ایک ویڈیو میں شعلوں کے کئی بڑے گولے آسمان میں لگاتار پھٹتے ہوئے دکھائے گئے ہیں، جس کے بعد سیاہ دھوئیں کے بڑے بادل اٹھ رہے ہیں۔ روڈریگز نے اے پی کو بتایا کہ وہ اور اس کا شوہر دھماکے کے وقت اس علاقے میں تھے۔ ڈیسٹن مچل نے کہا کہ وہ حادثے سے تقریباً 15 منٹ کی مسافت پر ایک آؤٹ بیک ریسٹورنٹ میں میزبان کے طور پر کام کر رہی تھی، اسی دوران انہوں نے "بہت زور کی آواز" سنی۔ اس وقت ریستوراں میں تقریباً 20 لوگ موجود تھے۔
مچل نے کہا، "ریسٹورنٹ میں لوگ بہت ہل گئے تھے۔ "ہر کوئی واقعی فکر مند ہے۔ وہ لوگ جو صرف کھانے کے لیے بیٹھے تھے وہ 30 منٹ سے کم وقت میں اٹھ کر چلے گئے اور اپنا کھانا پیک کر لیا کیونکہ وہ جلدی سے گھر جانا چاہتے تھے۔"
ہوائی اڈے کے شمال میں دریائے اوہائیو تک تمام علاقوں میں شیلٹر ان پلیس آرڈر کو بڑھا دیا گیا تھا۔ لوئس ول ہوائی اڈہ شہر کے مرکز سے صرف 10 منٹ کی مسافت پر ہے، جو انڈیانا سٹیٹ لائن سے متصل دریا پر کے کنارے پر ہے۔ اس خطے میں رہائشی علاقے، ایک واٹر پارک اور عجائب گھر موجود ہیں۔
