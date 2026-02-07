’’یہ انتخابات نہیں، اقتدار کو جائز ثابت کرنے کی کوشش ہے‘‘: شیخ حسینہ کا ای ٹی وی بھارت کو خصوصی انٹرویو
شیخ حسینہ کا بنگلہ دیش کے انتخابات، سزائے موت، اقلیتوں پر حملوں اور عالمی سیاست پر دوٹوک مؤقف۔۔
Published : February 7, 2026 at 8:24 PM IST
ڈھاکہ / نئی دہلی: بنگلہ دیش میں 12 فروری کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جو سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی قیادت والی عوامی لیگ کی حکومت کے 2024 میں خاتمے کے بعد پہلے انتخابات ہوں گے۔ تاہم ان انتخابات میں عوامی لیگ کو حصہ لینے سے روک دیا گیا ہے، جبکہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) اور جماعتِ اسلامی (جے آئی بی) مرکزی فریق بن کر میدان میں ہیں۔ موجودہ عبوری حکومت نوبل انعام یافتہ محمد یونس کی قیادت میں کام کر رہی ہے۔
ان حالات میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے ای ٹی وی بھارت کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے انتخابات، اپنے خلاف بین الاقوامی جرائم ٹریبونل کے فیصلے، بنگلہ دیش میں اقلیتوں پر بڑھتے حملوں اور مستقبل کے رہنماؤں کے لیے اپنے پیغام پر تفصیل سے بات کی۔
سوال: عوامی لیگ کے بغیر ہونے والے انتخابات کو عالمی برادری کس نظر سے دیکھے؟
شیخ حسینہ: عالمی برادری ان انتخابات کو وہی سمجھے گی جو یہ حقیقت میں ہیں۔ ایک منظم اور اسٹیج کیا گیا تماشا، جس کا مقصد ایک ناجائز نظام کو قانونی حیثیت دینا ہے، نہ کہ عوامی رائے کا حقیقی اظہار۔ اس پابندی کی حمایت صرف وہی عناصر کر رہے ہیں جنہیں اس نظام سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ عام بنگلہ دیشی شہریوں کو ان کے بنیادی جمہوری حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے تاکہ محمد یونس کی عبوری حکومت اپنی گرفت مضبوط کر سکے۔
حقیقت یہ ہے کہ ایک غیر منتخب انتظامیہ، جسے کسی ایک بنگلہ دیشی نے بھی ووٹ نہیں دیا، نے خود کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ اس جماعت پر پابندی لگائے جو تاریخ میں نو مرتبہ عوام کے ووٹ سے منتخب ہوئی۔ لاکھوں ووٹروں کو جان بوجھ کر حقِ رائے دہی سے محروم کیا گیا۔ آزاد امیدواروں کو روکا جا رہا ہے، سیاسی انتقام کے باعث جماعتوں کو دستبردار ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور پولیس صرف بی این پی یا جماعتِ اسلامی سے وابستہ افراد کو ہی نامزدگی فارم لینے کی اجازت دے رہی ہے۔
تاریخ گواہ ہے کہ جب بنگلہ دیشی عوام کو اپنی پسند کی جماعت کو ووٹ دینے سے روکا جاتا ہے تو وہ ووٹ ہی نہیں دیتے۔ ایسے انتخابات سے جو حکومت بنے گی، وہ ابتدا ہی سے اختیار کے بحران کا شکار ہوگی۔ اس کے پاس نہ فیصلہ کرنے کا اخلاقی جواز ہوگا، نہ سرمایہ کاری لانے کی صلاحیت، نہ استحکام اور نہ ہی عوامی نمائندگی۔
افسوسناک امر یہ ہے کہ اقوامِ متحدہ نے مبصرین بھیجنے سے انکار کر دیا۔ عالمی برادری کو اپنے دعوؤں کے مطابق یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ بڑی سیاسی جماعتوں پر پابندی جمہوریت کے منافی ہے۔
سوال: آپ کو طلبہ تحریک کے دوران مبینہ کریک ڈاؤن پر انسانیت کے خلاف جرائم میں سزائے موت دی گئی، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتی ہیں؟
شیخ حسینہ: یہ فیصلہ انصاف نہیں بلکہ ایک سیاسی قتل ہے، اور میں اسے مکمل طور پر مسترد کرتی ہوں۔ شواہد نامکمل، سیاق و سباق سے ہٹے ہوئے، اور دباؤ میں دی گئی گمنام گواہیوں پر مبنی ہیں۔ ایسی ریکارڈنگز استعمال کی گئیں جن کی کبھی تصدیق نہیں ہوئی۔
مقدمہ غیر معمولی تیزی سے میری غیر موجودگی میں چلایا گیا۔ عدالت میں میرے سیاسی مخالفین کے حامی بٹھائے گئے اور مجھے اپنی پسند کا وکیل رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حکومت کے عہدیداروں نے فیصلے سے پہلے ہی مجھے مجرم قرار دے دیا، جس سے بے گناہی کے اصول کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔
میں واضح طور پر کہتی ہوں کہ میں نے کبھی کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ میں نے بطور وزیر اعظم ریاستی تنصیبات کی تباہی اور تشدد کے دوران نظم و ضبط بحال کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اقوام متحدہ کو مدعو کیا اور تحقیقات کا آغاز کیا، مگر اقتدار میں آتے ہی محمد یونس نے اس تحقیقات کو ختم کر دیا، کیونکہ حقیقت ان کے خلاف جاتی۔
سوال: حالیہ ہفتوں میں اقلیتی ہندوؤں سمیت دیگر مذاہب پر حملوں کی اطلاعات ہیں، کیا بنگلہ دیش اب اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ہو چکا ہے؟
شیخ حسینہ: بنگلہ دیش ایک سیکولر ریاست کے طور پر قائم ہوا تھا، جہاں تمام مذاہب کے لوگ امن سے رہ سکیں۔ مگر آج یہ ہم آہنگی تباہ ہو چکی ہے۔ یونس کے اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد دو ہزار سے زائد اقلیتی حملے رپورٹ ہوئے۔ ہندو، بدھ، عیسائی اور قبائلی برادریاں نشانہ بن رہی ہیں۔
ایک ہندو مزدور کو توہینِ مذہب کے الزام پر سرِعام قتل کر کے درخت سے لٹکا دیا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں مسلسل ثبوت فراہم کر رہی ہیں، مگر مجرموں کو مکمل استثنی حاصل ہے۔ جب حکومت انتہا پسندوں کو وزارتیں دے، دہشت گردوں کو رہا کرے اور قاتلوں کو تحفظ دے، تو یہی پیغام جاتا ہے کہ ظلم کی اجازت ہے۔
سوال: بھارت، پاکستان اور چین کے تناظر میں موجودہ عبوری حکومت کی پاکستان کے ساتھ قربت کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟
شیخ حسینہ: ہماری پالیسی ہمیشہ ’’سب کے ساتھ دوستی، کسی سے دشمنی نہیں‘‘ رہی۔ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات جغرافیہ، تاریخ اور اعتماد پر مبنی تھے۔ چین اور پاکستان سے بھی ہم نے اقتصادی بنیادوں پر تعلقات رکھے۔
لیکن آج پاکستان کی طرف جھکاؤ ایک غیر منتخب حکومت کا مایوس کن اور خطرناک قدم ہے۔ پاکستان نے 1971 کے قتل عام کو کبھی تسلیم نہیں کیا، پھر بھی یونس کی حکومت اس کے قریب جا رہی ہے، جبکہ بھارت کے سفارتی مراکز پر حملے ہو رہے ہیں۔ یہ توازن نہیں بلکہ غیر ذمہ داری ہے۔
سوال: نوجوان بنگلہ دیشیوں کے لیے آپ کا پیغام؟
شیخ حسینہ: میرے والد ایک آزاد، جمہوری اور سیکولر بنگلہ دیش کے لیے شہید ہوئے۔ میں نے اپنی زندگی اسی خواب کو آگے بڑھانے میں لگا دی۔ آج نوجوان بے روزگاری، خوف، تشدد اور عدم تحفظ کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ وہ بنگلہ دیش نہیں جس کے لیے 1971 میں قربانیاں دی گئیں۔
سوال: مستقبل کے رہنماؤں کے لیے آپ کا سب سے اہم مشورہ؟
شیخ حسینہ: اقتدار کی اصل طاقت عوام سے آتی ہے۔ جس دن کوئی رہنما یہ سمجھ لے کہ محض کرسی پر بیٹھنا ہی اختیار ہے، وہ اسی دن ناکام ہو جاتا ہے۔ انتہا پسندی سے سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ جمہوریت کو بچانے کے لیے آئین، اداروں اور عوامی رائے کا احترام لازم ہے۔