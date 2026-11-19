میانمار کے خلاف روہنگیا مسلمانوں کی 'نسل کشی' کے الزامات: اقوام متحدہ کی عدالت فیصلہ سنانے کے لیے تیار
اپنی فوجی کارروائیوں کا دفاع کرتے ہوئے، میانمار نے اپنی کارروائیوں کو دہشت گردی کے خلاف ایک جائز مہم قرار دیا ہے۔
Published : November 19, 2026 at 1:20 PM IST
ہیگ، نیدرلینڈز: اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت اس بات پر اپنا فیصلہ سنانے کے لیے تیار ہے کہ آیا میانمار نے تقریباً ایک دہائی قبل روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ہونے والے وحشیانہ کریک ڈاؤن کے دوران 'نسل کشی' کا ارتکاب کیا تھا یا نہیں۔ یہ وہ کارروائی تھی جس کے نتیجے میں لاکھوں روہنگیا مسلمانوں کو پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔
یہ مقدمہ 2019 میں افریقہ کے مسلم اکثریتی ملک 'گیمبیا' کی جانب سے بین الاقوامی عدالت انصاف (آئی سی جے) میں دائر کیا گیا تھا۔ گیمبیا نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ وہ تعین کرے کہ آیا میانمار نے 1948 کے 'نسل کشی کنونشن' کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ، گیمبیا نے عدالت سے یہ درخواست بھی کی ہے کہ وہ میانمار کو روہنگیا مسلمانوں کے خلاف تمام غیر قانونی کارروائیاں روکنے کا حکم دے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ نسل کشی کے ذمہ داران کا احتساب کیا جائے۔
اپنی فوجی کارروائیوں کا دفاع کرتے ہوئے، میانمار نے اپنی کارروائیوں کو دہشت گردی کے خلاف ایک جائز مہم قرار دیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ وہاں کوئی نسل کشی نہیں ہوئی۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے جب بین الاقوامی عدالت غزہ کے تنازعے اور یوکرین کی جنگ سے متعلق نسل کشی کے الزامات کی بھی سماعت کر رہی ہے۔
یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا میں بین الاقوامی قانون کی پروفیسر، میلانی او برائن نے نشاندہی کی کہ "نسل کشی کے واقعات میں کچھ مشترکہ پہلو ہوتے ہیں، لہذا اس فیصلے کے اثرات دیگر مقدمات پر بھی مرتب ہوں گے۔"
اگست 2017 میں، روہنگیا باغی گروپ کے ایک حملے کے بعد، میانمار کی فوج نے شمالی ریاست راکھین میں ایک 'صفائی مہم' شروع کی۔ اس کارروائی کے دوران، سکیورٹی فورسز پر بڑے پیمانے پر عصمت ریزی، قتل عام اور ہزاروں گھروں کو نذرِ آتش کرنے کے الزامات لگائے گئے۔ 1948 کے کنونشن کے تحت، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نسل کشی ہوئی ہے، عدالت کو یہ تعین کرنا ہوگا کہ میانمار حکومت اور فوج کی کارروائیوں میں آیا روہنگیا آبادی کو "مکمل یا جزوی طور پر" تباہ کرنے کا ارادہ موجود تھا۔
فی الحال، تقریباً 12 لاکھ روہنگیا مہاجرین بنگلہ دیش میں رہائش پذیر ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کاکس بازار کے ضلع میں انتہائی گنجان آباد کیمپوں میں مقیم ہیں، جہاں انہیں انتہائی مشکل حالات کا سامنا ہے۔ ان مشکلات میں آگ لگنے کے خطرات، متعدی بیماریاں، مانسون کے موسم میں لینڈ سلائیڈنگ، صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات اور کام کرنے پر سخت پابندیاں شامل ہیں۔
گیمبیا نے روہنگیا مسلمانوں کے لیے تلافی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اس میں یہ مطالبہ بھی شامل ہے کہ عدالت میانمار کو حکم دے کہ وہ انہیں مکمل شہریت فراہم کرے اور ان کے اپنے گھروں کو واپس لوٹنے کا حق بحال کرے۔
عدالت کے فیصلے حتمی اور قانونی طور پر لازم ہوتے ہیں۔ تاہم، اگر عدالت گیمبیا کے تمام مطالبات کو تسلیم بھی کر لے، تو اس کے پاس فیصلے پر عمل درآمد کرانے کا کوئی براہِ راست طریقہ کار موجود نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو مطلع کر دے کہ میانمار نے عدالتی حکم کی تعمیل نہیں کی ہے۔ اگر نسل کشی کی تصدیق ہو جاتی ہے، تو یہ پہلا موقع ہوگا جب بین الاقوامی عدالت انصاف نے ایسا کوئی فیصلہ سنایا ہو۔ سن 2007 میں، عدالت نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ سربیا نے 1995 کے سریبرینیتسا قتل عام کے سلسلے میں نسل کشی کو روکنے کی اپنی ذمہ داری کی خلاف ورزی کی تھی۔ یہ وہ واقعہ تھا جس میں بوسنین سرب افواج نے بوسنیا کے ایک قصبے میں تقریباً آٹھ ہزار افراد کو ہلاک کر دیا تھا، جن میں زیادہ تر مسلمان مرد اور لڑکے شامل تھے۔
ہیگ میں قائم اقوام متحدہ کی عدالت کے ججوں سے نسل کشی کے دیگر الزامات پر بھی غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ اس نے غزہ میں اپنی فوجی کارروائیوں کے دوران 'نسل کشی کنونشن' (ایک ایسا معاہدہ جس کا مقصد نسل کشی کو روکنا ہے) کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسرائیل نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ اس مقدمے کے فیصلے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔
یوکرین کی جانب سے روس کے خلاف دائر کردہ ایک مقدمہ بھی فی الحال زیرِ سماعت ہے۔ فروری 2022 میں روس کی جانب سے مکمل پیمانے پر حملہ شروع کیے جانے کے کچھ ہی عرصے بعد، کیف (Kyiv) نے الزام لگایا کہ روس نے اپنی جارحیت کو جائز ٹھہرانے کے لیے یوکرین میں نسل کشی کے جھوٹے دعوے گھڑے ہیں۔
روہنگیا انسانی حقوق کی کارکن یاسمین اللہ نے کہا کہ میانمار کے خلاف مقدمے میں کیے گئے مطالبات ان کی برادری کی اپنی شناخت اور وقار کو دوبارہ حاصل کرنے کی خواہش کی عکاسی کرتے ہیں۔یاسمین 1990 کی دہائی میں بچپن ہی میں اپنی والدہ کے ساتھ میانمار سے فرار ہو گئی تھیں۔ انہوں نے کہا، "اب تک، ہمیں محض ایک غیر یقینی اور نازک صورتحال میں دھکیل دیا گیا ہے۔ روہنگیا عوام کو ایشیا پیسیفک خطے میں انتہائی غیر محفوظ اور مشکل حالات میں رہتے ہوئے تقریباً 10 سال گزر چکے ہیں۔"
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