'کثرت میں وحدت بھارت کے ڈی این اے میں ہے'، نیویارک میں آر ایس ایس سربراہ بھاگوت کا خطاب
موہن بھاگوت نے امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کے عالمی دورے کے پہلے مرحلے میں نیویارک میں ایک تقریب سے خطاب کیا۔
Published : August 30, 2026 at 7:58 AM IST
نیویارک: راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے سربراہ موہن بھاگوت نے ہفتے کے روز (مقامی وقت کے مطابق) نیویارک میں کہا کہ 'کثرت میں وحدت' بھارت کے 'ڈی این اے' میں بسی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ملک کا مقصد دنیا کو یہ احساس دلانا ہے کہ تنوع اور اتحاد ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔
انہوں نے یہ بیان نیویارک کے میڈیسن اسکوائر گارڈن میں 'یونیورسل وننیس سیلیبریشن' (عالمی یگانگت کی تقریب) سے خطاب کرتے ہوئے دیے۔ آر ایس ایس کے سربراہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ "آپ سب کو رکشا بندھن کے تہوار کی بہت بہت مبارکباد۔ ہم یہاں یکجہتی کا جشن منانے آئے ہیں۔ یہ انتہائی موزوں بات ہے کہ ہم اس مقصد کے لیے یہاں نیویارک میں جمع ہوئے ہیں۔ اور میں آج کی خوشی اور آج کے جذبے کو آپ کے ساتھ بانٹنے کے لیے بھارت کے ناگپور سے یہاں آیا ہوں۔
تنوع میں اتحاد بھارت کے ڈی این اے میں ہے: بھاگوت
VIDEO | New York: RSS chief Mohan Bhagwat, at the Universal Oneness Celebration, says, "Bharat is there to realise and, from time to time, to make the world realise this unity in diversity. We are one, and due to diversity, that oneness is decorated. So, diversity has to be… pic.twitter.com/KMUuNaYKph— Press Trust of India (@PTI_News) August 29, 2026
بھاگوت نے کہا کہ جہاں 'کثرت پسندی' کا تعلق اکثر امریکہ سے جوڑا جاتا ہے، وہیں 'تنوع میں اتحاد' بھارت کی پہچان ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم ریاستہائے متحدہ امریکہ کہتے ہیں، تو ایک لفظ اکثر زیر بحث آتا ہے، اور وہ ہے کثرت پسندی اور جب ہم بھارت کہتے ہیں، تو ایک اور جملہ زیر بحث آتا ہے 'تنوع میں اتحاد'۔ بھارت کے لیے یہ اتحاد اور یہ تنوع، دونوں اس کے ڈی این اے میں شامل ہیں۔"
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انہوں نے مزید کہا کہ "اقوام محض جغرافیائی اکائیاں نہیں ہوتیں۔ اس کائنات کے ڈیزائن (ڈھانچے) میں، قوموں کو ایک فرض ادا کرنا ہوتا ہے۔ سوامی وویکانند نے کہا تھا کہ ہر قوم کے پاس پہنچانے کے لیے ایک پیغام ہے، پورا کرنے کے لیے ایک مشن ہے، اور پانے کے لیے ایک منزل ہے۔ بھارت کو کیا منزل دی گئی ہے؟ بھارت کا وجود اس لیے ہے کہ وہ تنوع میں اتحاد کو خود محسوس کرے اور وقت بہ وقت دنیا کو بھی اس کا احساس دلائے۔ ہم ایک ہیں، اور تنوع کی وجہ سے یہ یکجہتی مزید خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس لیے، تنوع کا جشن منایا جانا چاہیے، اس کا احترام کیا جانا چاہیے، اور اسے قبول کیا جانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی، ہمیں یکجہتی کے اس احساس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔"
'ہمارے آباؤ اجداد نے آتما کی سچائی کو دریافت کیا تھا': بھاگوت
VIDEO | New York, USA: RSS Chief Mohan Bhagwat, addressing the Universal Oneness Celebration, says,
اپنے خطاب کے دوران، آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے آتما (روح) کے قدیم بھارتی تصور اور انسانیت کے باہمی تعلق کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے مذہب کو توازن کا ایک اصول قرار دیتے ہوئے کہا کہ انسانی زندگی کا رخ نجات اور دنیا کی فلاح و بہبود کی طرف ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ "میرا ماننا ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد نے آتما کی سچائی کو دریافت کیا تھا، وہ مستقل اصول جو ہمارے اختلافات کے باوجود ہم سب کو جوڑتا ہے۔ انسانی زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ ہے دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہوئے نجات حاصل کرنا۔ میرا ماننا ہے کہ مذہب توازن کا وہ اصول ہے جو افراد، معاشرے اور ماحول کو ایک ساتھ برقرار رکھتا ہے۔"
بھاگوت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دشمنوں کے تئیں بھی مقصد اس شخص کو ختم کرنا نہیں بلکہ دشمنی اور غلط کاموں کو ختم کرنا ہونا چاہیے، کیونکہ "بالآخر ہم سب ایک ہیں۔"
ہم انسان ہیں: بھاگوت
New York, US: RSS Sarsanghchalak Mohan Bhagwat says, " ...at the same time, we must keep in mind this feeling of oneness. it is a very real feeling. many times we may think that how can we say that we are one? we appear different. so many nationalities, so many languages, so many… pic.twitter.com/8ZxAYAnDKS— IANS (@ians_india) August 29, 2026
نیویارک میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے، آر ایس ایس کے سرسنگھ چالک موہن بھاگوت نے قومیت، زبان، مذہب اور طرزِ زندگی کے اختلافات کے باوجود انسانی یکجہتی کے تصور پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ لوگ کئی طریقوں سے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن انسانیت کا ایک مشترکہ احساس انہیں جوڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "کئی بار ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ہیں؟ ہم مختلف نظر آتے ہیں۔ اتنی ساری قومیتیں، اتنی ساری زبانیں، اتنے سارے مذاہب، اور اتنے سارے طرزِ زندگی۔ ہم مختلف ہیں۔ سائنسی طور پر ہم سیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح مختلف ہیں، ہم کیسے مختلف ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا کھانا الگ کھانا پڑتا ہے۔ اگر مجھے بھوک نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بھی بھوک نہیں ہے۔ اگر میں نے اپنی بھوک مٹا لی ہے، اگر میں نے دوپہر کا کھانا کھا لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بھی اپنا کھانا کھا لیا ہے۔ آپ کو الگ سے کھانا کھانا پڑے گا۔ آپ کو الگ کمانا پڑے گا، آپ کو الگ خرچ کرنا پڑے گا..."
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بھاگوت نے ایک مثال سے اپنی بات واضح کرتے ہوئے کہا کہ کسی شخص کے لیے اس وقت سکون سے کھانا مشکل ہوگا جب کوئی بھوکا انسان پاس کھڑا ہو کر اس کے کھانے کو دیکھ رہا ہو۔
انہوں نے کہا کہ "ایک سادہ سا تجربہ جو آپ کر سکتے ہیں، یا میں آپ کو یہ کرنے کا چیلنج دے سکتا ہوں: جب آپ اپنا دوپہر یا رات کا کھانا کھا رہے ہوں، تو ایک بھوکے آدمی کو اپنے سامنے کھڑا ہونے دیں اور اسے بھوکی آنکھوں سے آپ کی بھری ہوئی تھالی کو گھورنے دیں۔ اور اس کی نظروں سے بچے بغیر یا اسے باہر نکالے بغیر، اسے کھانے کا ایک دانہ بھی دیے بغیر اپنا کھانا کھا کر دکھائیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کر پائیں گے۔ کیونکہ ہم انسان ہیں..."
اپنی 'کرم بھومی' کے وفادار رہیں: بھاگوت
#WATCH | New York, US | At the Universal Oneness Celebration, RSS Chief Mohan Bhagwat says, " bharatiya diaspora (in america) have a duty to their karma bhoomi and they must fulfill that. they should be loyal to their karma bhoomi. since bharat is their janma bhoomi, if they have… pic.twitter.com/BaF8qvvdxs— ANI (@ANI) August 29, 2026
'عالمی یگانگت' کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا کہ امریکہ میں مقیم بھارتی تارکینِ وطن کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی "کرم بھومی" (کام والی سرزمین) کے وفادار رہیں اور وہاں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ بھارت ان کی "جنم بھومی" ہے، لیکن وہ جہاں رہتے ہیں اس سرزمین کے تئیں اپنے فرائض پورے کرنے کے بعد، اگر وہ چاہیں تو بھارت کے لیے بھی اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں۔ بھاگوت نے کہا کہ تارکینِ وطن کو ان اقدار کو آگے بڑھانا چاہیے جو ان کی مادر وطن نے انہیں دی ہیں۔
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انہوں نے کہا کہ "چونکہ بھارت ان کی جنم بھومی ہے، اس لیے اگر ان کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ہے، تو وہ اپنی کرم بھومی کے تئیں اپنے فرائض پورے کرنے کے بعد ایسا کر سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن یہ لازمی نہیں ہے۔ آپ کی جنم بھومی آپ سے یہ توقع رکھتی ہے کہ آپ ان اقدار کے مطابق زندگی گزاریں جو اس نے آپ کو سکھائی ہیں۔"
'یونیورسل وننیس سیلیبریشن' بھاگوت کے بین الاقوامی دورے کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ تقریب مختلف ممالک میں مقیم بھارتی برادریوں کے گروہوں کو ایک ساتھ لاتی ہے۔ موہن بھاگوت اس ہفتے کے آغاز میں نیویارک پہنچے۔ یہ ان کے تین ممالک (امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ) کے عالمی دورے کا پہلا مرحلہ ہے۔ یہ دورہ آر ایس ایس کی صد سالہ تقریبات کے حصے کے طور پر منعقد کیا گیا ہے۔
(ایجنسی ان پٹ کے ساتھ)
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