امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جوہری تعاون کا تاریخی معاہدہ طے پا گیا
عدم پھیلاؤ کے ماہرین کو شک ہے کہ اس معاہدے سے سعودی عرب کے لیے ممکنہ ہتھیاروں کے پروگرام کا دروازہ کھل سکتا ہے۔
Published : July 23, 2026 at 10:22 AM IST
واشنگٹن ڈی سی: امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ اور سعودی وزیر توانائی عبدالعزیز بن سلمان نے ایک پرامن جوہری تعاون کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس معاہدے کو عام طور پر 123 معاہدے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امریکی محکمہ توانائی کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے مملکت کے ساتھ دو طرفہ تحفظات کا معاہدہ بھی کیا ہے۔
ایکس پر پوسٹ کیے گئے بیان کے مطابق، "ایک ساتھ یہ دونوں معاہدے ایک دہائیوں پر محیط کئی ارب ڈالر کی شراکت داری کی قانونی بنیاد رکھتے ہیں جو جوہری عدم پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ کئی ترجیحی اقتصادی اور تزویراتی مقاصد کو آگے بڑھاتا ہے۔"
بیان میں مزید کہا گیا کہ 123 معاہدہ امریکی کمپنیوں کو سعودی جوہری توانائی کے پروگرام میں زبردست رسائی فراہم کرتا ہے، جس سے امریکی صنعت، کارکنوں اور سپلائی چین کو فائدہ ہوگا جبکہ سعودی عرب کو توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملےگی۔
اس میں مزید کہا گیا کہ دونوں معاہدے جوہری تحفظ، سلامتی اور عدم پھیلاؤ کے اعلیٰ معیارات کو برقرار رکھتے ہوئے اور سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں امریکہ کی مسابقتی برتری کو مضبوط کرتے ہوئے امریکی اور علاقائی سلامتی کو بھی آگے بڑھائیں گے۔
سکریٹری رائٹ نے کہا کہ "یہ معاہدے امریکہ-سعودی تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے، اندرون ملک خوشحالی اور بیرون ملک اپنے اتحادیوں کو سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے ہمارے دونوں ممالک کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔" انھوں نے مزید کہا، "یقین رکھیں، ان معاہدوں میں جوہری سیکیورٹی اور عدم پھیلاؤ کے اعلیٰ ترین معیارات کو برقرار رکھا گیا ہے، اس کا انحصار دنیا کی بہترین جوہری ٹیکنالوجی اور سائنسدانوں پر ہے، جو یہیں امریکہ میں ڈیزائن کیے گئے ہیں۔"
رائٹ نے کہا، "صدر ٹرمپ کی قیادت میں، امریکہ عالمی سول نیوکلیئر مارکیٹ پلیس میں اپنی مسابقتی برتری کو بحال کر رہا ہے۔"
یہ معاہدہ صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹیو آرڈر، قومی سلامتی کے لیے ایڈوانسڈ نیوکلیئر ری ایکٹر ٹیکنالوجیز کی تعیناتی، اور خاص طور پر امریکی جوہری برآمدات کو فروغ دینے سے متعلق سیکشن آٹھ، جو کہ جوہری توانائی کے ایکٹ کے سیکشن 123 کے تحت امریکی سول نیوکلیئر تعاون کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کی توسیع کی حمایت کرتا ہے، پر بنایا گیا ہے۔
بیان کے مطابق، یہ شراکت داری امریکی جوہری ٹیکنالوجی کی برآمدات کو وسعت دے گی، اعلیٰ معاوضہ دینے والی امریکی ملازمتیں اور طویل مدتی معاشی نمو پیدا کرے گی، امریکہ کی توانائی اور قومی سلامتی کی پوزیشن کو مضبوط کرے گی، عالمی عدم پھیلاؤ کے معیارات کو تقویت دے گی اور ریاستہائے متحدہ اور مملکت سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو گہرا کرے گی۔
معاہدے کو اب نظرثانی کے لیے کانگریس کو بھیجا جائے گا۔
یورینیم افزودگی سے ہتھیار بنانے کا دروازہ کھل سکتا ہے
عدم پھیلاؤ کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ معاہدے سے سعودی عرب کے لیے ممکنہ ہتھیاروں کے پروگرام کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ کیونکہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پہلے ہی بیان دے چکے ہیں کہ اگر ایران ایٹم بم بنا لیتا ہے تو وہ مملکت بھی ایسا کر سکتی ہے۔
امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ نے پچھلے سال سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اس سے کچھ دیر قبل ٹرمپ نے دورہ کیا اور اپنے سعودی ہم منصب کے ساتھ مملکت کی تجارتی جوہری توانائی کی صنعت کی تعمیر پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ حالانکہ امریکی محکمہ توانائی نے اس ضمن میں ابھی تک کوئی وضاحت نہیں دی ہے۔
جب اسرائیل کی جانب سے قطر پر حماس کے اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے لیے حملہ کیا گیا تھا، اس دوران سعودی عرب اور ایٹمی ہتھیاروں سے لیس پاکستان نے ایک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے پھر کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ان کے ملک کا جوہری پروگرام سعودی عرب کو "دستیاب کرایا جائے گا"۔ پاکستان کے اس بیان کو اسرائیل کے لیے ایک انتباہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جسے طویل عرصے سے مشرق وسطیٰ کا واحد جوہری ہتھیاروں سے لیس ملک سمجھا جاتا تھا۔
کچھ قانون ساز سعودیوں کو افزودگی کی صلاحیت دینے کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں
افزودگی جوہری ہتھیاروں کے لیے خودکار راستہ نہیں ہے، لیکن اس سے ہتھیار بنانے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایران کے ایسے ہی جوہری پروگرام پر مغرب کو شک ہے کہ اسلامی جمہوریہ جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے۔ حالانکہ ایران نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پر امن مقاصد کے لیے ہے۔
سعودی عرب کے ہمسایہ ملک متحدہ عرب امارات نے جنوبی کوریا کی مدد سے براکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کی تعمیر کے لیے امریکہ کے ساتھ 123 معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ لیکن متحدہ عرب امارات اس سے یورینیم کی افزودگی نہیں کرتا، جسے عدم پھیلاؤ کے ماہرین نے جوہری طاقت کے خواہاں ممالک کے لیے "گولڈن اسٹینڈرڈ " قرار دیا ہے۔
امریکی وزیر خارجہ روبیو، فلوریڈا کی نمائندگی کرنے والے ریپبلکن سینیٹر کے طور پر، 2018 کی دو طرفہ تجویز کے حامی ہیں۔ اس تجویز میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ کانگریس کو سعودی عرب کے ساتھ کسی بھی 123 معاہدے کی منظوری دی جائے۔ اس بل کو مارچ میں ڈیموکریٹک قانون سازوں کے ایک گروپ نے دوبارہ متعارف کرایا تھا لیکن وہ قانون کی شکل اختیار نہیں کرسکا۔
عام طور پر، 123 معاہدے - جو امریکی کمپنیوں کو جوہری ٹیکنالوجی بیرون ملک فروخت کرنے کی اجازت دیتے ہیں - اس وقت تک نافذ العمل نہیں ہوں گے جب تک کہ کانگریس اسے منظور نہیں کر لیتی۔
واشنگٹن کے تھنک ٹینک، ڈیفنس پریوریٹیز میں مشرق وسطیٰ کی ڈائریکٹر روزمیری کیلانک نے کہا کہ یورینیم کی افزودگی کی صلاحیت سعودی عرب کو "واشنگٹن سے مستقبل میں مراعات حاصل کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ فراہم کر سکتی ہے، جس میں نئی سیکورٹی ضمانتیں شامل ہوں گی۔"
(اے این آئی اور اے پی کے مشمولات کے ساتھ)
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