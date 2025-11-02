برطانیہ: ٹرین میں چاقو زنی، دس افراد زخمی، نو لوگوں کی حالت تشویشناک، دو گرفتار
برطانیہ میں چلتی ٹرین پر چاقو زنی کا بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ پی ایم سٹارمر نے اس واقعے کو انتہائی تشویشناک قرار دیا۔
لندن: لندن کے کیمبرج شائر میں چلتی ٹرین میں اس وقت افراتفری مچ گئی جب حملہ آوروں نے مسافروں پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں دس افراد زخمی ہوئے جن میں سے نو کی حالت تشویشناک ہے۔ زخمیوں کا ہسپتال میں علاج جاری ہے۔ تاحال حملے کی وجہ معلوم نہیں ہوسکی ہے۔ تاہم پولیس نے دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
برٹش ٹرانسپورٹ پولیس (بی ٹی پی) نے کہا کہ مشرقی انگلینڈ کے کیمبرج شائر میں ایک ٹرین پر چاقو کے حملے میں کم از کم دس افراد زخمی ہوئے، جن میں سے نو کی حالت تشویشناک ہے۔ بی ٹی پی کے مطابق سنیچر کی شام پیش آنے والے واقعے کے سلسلے میں دو مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔
انسداد دہشت گردی پولیس کی یونٹس واقعے کی جانچ میں مدد کر رہی ہیں۔ بی ٹی پی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "کیمبرج شائر میں ٹرین میں کئی لوگوں پر چاقو سے حملہ کیا گیا۔ دس افراد کو ہسپتال لے جایا گیا۔ نو افراد کو جان لیوا زخم آئے ہیں۔ یہ ایک بڑا واقعہ ہے۔ انسداد دہشت گردی کی پولیس جانچ میں ہماری مدد کر رہی ہے۔"
بی ٹی پی نے کہا کہ حملہ شام چھ بج کر 25 منٹ پر (مقامی وقت کے مطابق) ڈونکاسٹر سے لندن کنگز کراس جانے والی ٹرین میں ہوا۔ جب ٹرین ہنٹنگڈن میں رکی تو پولیس اور ایمرجنسی سروس کے افسران جائے وقوع پر پہنچے۔ بی ٹی پی نے کہا، "ہم فی الحال ہنٹنگڈن جانے والی ٹرین میں ہونے والے واقعے پر کام کر رہے ہیں جہاں کئی لوگوں کو چاقو مارا گیا ہے۔ کیمبرج شائر پولیس کے ساتھ افسران موجود ہیں اور دو لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید جانکاریاں شیئر کی جائیں گی۔"
انہوں نے مزید کہا، "یہ ٹرین ڈونکاسٹر سے لندن کنگز کراس تک شام 6:25 بجے کی سروس ٹرین تھی۔" بی ٹی پی کے چیف سپرنٹنڈنٹ کرس کیسی نے کہا، "یہ ایک چونکا دینے والا واقعہ ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ہم زخمی ہونے والوں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا، 'ہم اس بات کا تعین کرنے کے لیے فوری جانچ کر رہے ہیں کہ اس ابتدائی مرحلے میں واقعے کی وجہ کے بارے میں قیاس آرائی کرنا مناسب نہیں ہو گا۔'
کیسی نے مزید بتایا کہ اسٹیشن پر پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ جگہ جگہ گھیراؤ اور سڑکیں بند کر دی گئی ہیں۔ عوام کے صبر اور تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کیسی نے کہا، 'اس علاقے میں فی الحال ٹرینوں کی آمد و رفت بند ہے۔' برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے حملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے 'خوفناک' قرار دیا۔
سٹارمر نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ، 'ہنٹنگڈن کے قریب ٹرین میں ہونے والا ہولناک واقعہ انتہائی تشویشناک ہے۔ ہم تمام متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہنگامی خدمات کے جواب کے لیے آپ کا شکریہ۔ علاقے میں سبھی کو پولیس کے مشورے پر دھیان دینا چاہیے۔'
برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے بھی اس واقعے پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت غمزدہ ہیں اور تحقیقات کے بارے میں باقاعدہ اپ ڈیٹس حاصل کر رہی ہیں۔ "ہنٹنگڈن میں چھرا گھونپنے کے واقعے کے بارے میں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔
دو مشتبہ افراد کو فوری طور پر گرفتار کر کے تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ مجھے جانچ کے بارے میں باقاعدہ اپ ڈیٹس مل رہے ہیں۔ میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس ابتدائی مرحلے پر تبصرے اور قیاس آرائیوں سے گریز کریں۔" محمود نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ پولیس نے لوگوں سے علاقے سے دور رہنے اور سرکاری ہدایات پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے۔
