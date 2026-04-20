پاکستان میں امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور پر غیر یقینی صورتحال
Published : April 20, 2026 at 10:34 PM IST
اسلام آباد: امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے کے خلاف بڑھتے ہوئے سخت مؤقف کے درمیان پیر کو انتہائی مشہور امن مذاکرات کے دوسرے دور میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگئی۔ دونوں فریقین کی ملاقات آنے والے دنوں میں اسلام آباد میں متوقع ہے جس کے لیے پاکستانی حکام نے سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دو ہفتے کی جنگ بندی بدھ کو ختم ہو رہی ہے۔
پیر کو ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ان کے ملک نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ آیا وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے اگلے دور میں شرکت کرے گا یا نہیں۔ اس سے قبل ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا تھا کہ تہران امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے لیکن نئے تناؤ کے خدشے کے درمیان ضروری اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔
دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے بچنے کی کوشش کرنے والے ایرانی جہاز کو نشانہ بنایا۔ پیر کے روز تہران میں ہفتہ وار پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے بقائی نے کہا کہ اس وقت جب تک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ہمارے پاس مذاکرات کے اگلے دور کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا گیا ہے۔
وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ امریکہ سفارت کاری کو آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں ہے اور انہوں نے دو ہفتے کی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا حوالہ دیا۔
انہوں نے کہا کہ سفارت کاری اور بات چیت کے لیے تیاری کا دعویٰ کرتے ہوئے امریکہ ایسا رویہ اختیار کر رہا ہے جو کسی بھی طرح سفارتی عمل کو آگے بڑھانے میں سنجیدگی کی نشاندہی نہیں کرتا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ پیر کی صبح ایرانی مال بردار بحری جہاز پر امریکی حملہ، ایرانی بندرگاہوں کی امریکی بحری ناکہ بندی اور لبنان میں جنگ بندی کے نفاذ میں تاخیر یہ سب جنگ بندی کی واضح خلاف ورزیاں ہیں۔
بقائی نے کہا کہ افزودہ یورینیم کی امریکہ کو منتقلی کے معاملے پر نہ تو اس عرصے میں یا اس سے پہلے بات ہوئی ہے۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب دونوں فریقین مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے اسلام آباد پہنچنے کی تیاری کر رہے ہیں، جو کہ سکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر جاری رہنے کا امکان ہے۔ پاکستانی حکومت نے ریڈ زون کو تقریباً مکمل طور پر سیل کر دیا ہے، جہاں سرینا اور میریٹ ہوٹلوں سمیت اہم دفاتر اور عمارتیں واقع ہیں۔
پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے پیر کو امریکی اور ایرانی سفیروں سے الگ الگ ملاقات کی جس میں متوقع دوسرے دور کے مذاکرات کے لیے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات پر تبادلہ خیال کیا۔
ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور میں شامل ہونے کو تیار ہے، پاکستانی عہدیدار
دوسری جانب دو پاکستانی حکام نے پیر کو کہا کہ ایرانی حکام نے اس ہفتے مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے ایک وفد اسلام آباد بھیجنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی کیونکہ وہ میڈیا کو بریف کرنے کے مجاز نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں کے وفود اسلام آباد کا دورہ کر سکتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کسی بھی فریق کے سفری منصوبوں کے بارے میں کوئی معلومات شیئر نہیں کرے گا۔ انہوں نے ذرائع ابلاغ پر زور دیا کہ وہ مذاکرات کے وقت کے بارے میں قیاس آرائیوں سے گریز کریں، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ یہ عمل ابھی بھی جاری ہے۔