اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منگل کو آبنائے ہرمز کے حل پر ووٹنگ ہوگی
مسودہ آبنائے میں جہاز رانی کی آزادی کو مجروح کرنے والے کے خلاف کونسل کی "مزید اقدامات پر غور کی تیاری" کا اظہار کرتا ہے۔
Published : April 7, 2026 at 9:56 AM IST
اقوام متحدہ: اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل آبنائے ہرمز کو ایران کے خطرات سے نمٹنے کے لیے منگل کو ایک قرارداد پر ووٹنگ کرنے والی ہے، سفارتی ذرائع نے اے ایف پی کو بتایا کہ پہلے سے زیادہ مضبوط مسودوں کو ممکنہ ویٹو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایران نے اہم آبی گزرگاہ پر مؤثر ناکہ بندی کر رکھی ہے، جس کے اثرات پوری عالمی معیشت پر پڑ رہے ہیں۔
بحرین، جسے دیگر تیل برآمد کرنے والے خلیجی ممالک کی حمایت حاصل ہے، نے دو ہفتے قبل ایک مسودہ قرارداد پر مذاکرات کا آغاز کیا تھا جس میں کسی بھی ریاست کو اقوام متحدہ کا واضح مینڈیٹ دیا جاتا جو آبنائے کو غیر مسدود کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا چاہتی ہے۔ تاہم، متعدد ویٹو رکھنے والے مستقل ارکان کے اعتراضات نے متن کو بتدریج ٹھنڈے بستے میں ڈالتے ہوئے اس کی اہمیت کو کم کر دیا ہے۔ قرارداد پر ووٹنگ اصل میں گزشتہ ہفتے کے آخر میں طے شدہ وقت سے کئی بار تاخیر کا شکار ہو چکی ہے۔
تازہ ترین مسودہ، جس کے متعلق اے ایف پی کو پیر کے روز معلومات ہوئی، میں اب بھی ایران سے تجارتی جہازوں پر حملے بند کرنے اور آبنائے ہرمز میں ٹرانزٹ گزرنے یا نیویگیشن کی آزادی میں رکاوٹ ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
دفاعی نوعیت کی کوششوں کی مربوطی
قرارداد واضح طور پر طاقت کو اختیار دینے کے بجائے، یہ ریاستوں کو سختی کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ وہ حالات کے مطابق دفاعی نوعیت کی کوششوں کو مربوط کریں تاکہ تجارتی لین دین اور تجارتی جہازوں کی حفاظت سمیت نیوی گیشن کی حفاظت اور سیکورٹی کو یقینی بنانے میں تعاون کیا جا سکے۔
یہ "آبنائے ہرمز کے ذریعے بین الاقوامی نیوی گیشن کو بند کرنے، رکاوٹ ڈالنے یا دوسری صورت میں مداخلت کرنے کی کوششوں کو روکنے کے لیے" ہم آہنگی کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ مسودہ آبنائے میں جہاز رانی کی آزادی کو مجروح کرنے والے کسی کے خلاف کونسل کی "مزید اقدامات پر غور کرنے کی تیاری" کا اظہار کرتا ہے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے لیے معاہدے پر رضامندی یا اس کے پاور پلانٹس اور پلوں کے خلاف حملوں کا سامنا کرنے کی ڈیڈ لائن سے نو گھنٹے پہلے ووٹنگ منگل کو صبح 11:00 بجے (1500 GMT) پر مقرر ہے۔