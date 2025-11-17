اسرائیل نے لبنان میں اس کے امن فوجیوں پر گولیاں چلائیں: اقوام متحدہ
اسرائیل وقتاً فوقتاً حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں کرتا رہتا ہے۔ اس دوران اس کے فوجیوں نے لبنان میں کئی ٹھکانوں پر حملہ کیا۔
Published : November 17, 2025 at 1:11 PM IST
بیروت، لبنان: لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس (UNIFIL) نے کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے UNIFIL امن فوجیوں کو نشانہ بنایا اور ان پر فائرنگ کی۔ الجزیرہ کی خبر کے مطابق، اسرائیل حزب اللہ کے خلاف اپنی جنگ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پر لبنان پر حملہ کر رہا ہے۔
اتوار کو (مقامی وقت کے مطابق)، اسرائیلی فوج نے لبنان میں اسرائیل کے قائم مقام کے قریب مرکاوا ٹینک سے UNIFIL کے امن دستوں پر فائرنگ کی۔ امن فوجیوں نے ایک بیان میں کہا، "ہیوی مشین گن کے گولوں کے ذریعہ ان کے اہلکاروں سے تقریباً 5 میٹر (5.5 گز) کے فاصلے پر حملہ کیا گیا۔"
امن دستے بحفاظت نکلنے میں ہوئے کامیاب
اقوام متحدہ کی عبوری فورس (UNIFIL) نے کہا کہ ٹینکوں کے اسرائیلی پوزیشنوں کے اندر سے پیچھے ہٹنے کے 30 منٹ بعد امن دستے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسرائیل نے کہا کہ اس کے فوجیوں نے اقوام متحدہ کی عبوری فورس (UNIFIL) پر فائرنگ کی، انہوں نے خراب موسم کی وجہ سے اور اقوام متحدہ کے گشت کو مشکوک سمجھ کر ایسا کیا۔
اسرائیلی دشمن کی طرف سے جاری خلاف ورزی
الجزیرہ کے مطابق لبنانی فوج نے بھی ایک بیان جاری کیا۔ "آرمی کمانڈ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ اسرائیلی دشمن کی طرف سے جاری خلاف ورزیوں اور تجاوزات کو ختم کرنے کے لیے دوست ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ اس کے لیے فوری کارروائی کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک خطرناک حد تک بڑھنے کی نمائندگی کرتا ہے۔"
دستی بم اقوام متحدہ کے اہلکاروں اور گاڑیوں کے قریب گرا
ستمبر میں، اقوام متحدہ کی عبوری فورس (UNIFIL) نے کہا کہ اسرائیلی ڈرون نے جنوبی لبنان میں اپنے امن دستوں کے قریب چار گرینیڈ گرائے تھے۔ ان میں سے ایک دستی بم اقوام متحدہ کے اہلکاروں اور گاڑیوں کے 20 میٹر (22 گز) کے اندر گرا۔ اقوام متحدہ کی عبوری فورس (UNIFIL) نے کہا کہ فائرنگ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اس نے 2006 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان تنازعہ ختم کر دیا اور نومبر 2024 کی جنگ بندی کی بنیاد بنائی۔
امن فوجیوں پر یا ان کے قریب حملے بند کرنے کا مطالبہ
اقوام متحدہ کی عبوری فورس (UNIFIL) نے اتوار کو کہا، "ایک بار پھر، ہم (اسرائیلی فوج) سے کسی بھی جارحانہ رویے اور امن فوجیوں پر یا ان کے قریب حملے بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔" الجزیرہ کے مطابق، اقوام متحدہ کی عبوری فورس (UNIFIL) لبنانی فوج کے ساتھ مل کر اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہا ہے، جس سے اکتوبر 2023 میں غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد ایک مکمل جنگ کی شکل اختیار کرنے والی شدید دشمنی کو ختم کیا جا رہا ہے۔
اسرائیل نے 4,000 سے زائد افراد کو ہلاک، 10 لاکھ سے زیادہ بے گھر کیا
لبنان کے خلاف اپنی حالیہ جنگ میں اسرائیل نے 4,000 سے زائد افراد کو ہلاک کیا، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے اور 10 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہوئے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیل نے معاہدے کے تحت درجنوں دیہات تباہ کیے اور لبنانی سرزمین کے کم از کم پانچ پوائنٹس پر قبضہ کر لیا اور اب بھی پیچھے ہٹنے سے انکاری ہے۔