یو این امدادی ایجنسی انروا کا دعویٰ، اسرائیلی پولیس اسکے احاطے میں 'زبردستی گھس گئی'
اسرائیلی حکومت کے ترجمان شوش بیدروسیان نے پیر کے روز ایک بیان میں ''انروا کو اقوام متحدہ پر 'ایک داغ' قرار دیا"۔
Published : December 9, 2025 at 12:24 PM IST
یروشلم: مشرق وسطی میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی (انروا) نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی فورسز کے اہلکار "بڑی تعداد" میں موٹر سائیکلوں اور ٹرکوں پر سوار ہو کر فلسطینی علاقے شیخ جراح میں واقع اس کے کمپاؤنڈ میں زبردستی داخل ہو گئے۔
بیان میں کہا گیا ہے، "اسرائیلی سکیورٹی فورسز کا غیر مجاز اور زبردستی گھسنا اقوام متحدہ کی ایجنسی کے طور پر انروا کے خصوصی حقوق اور استثنیٰ کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔"
انروا کے خلاف اسرائیل کی طویل مہم
یہ چھاپہ اس ایجنسی کے خلاف اسرائیلی مہم میں تازہ ترین پیش ہے جو غزہ، مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں تقریباً 2.5 ملین فلسطینی پناہ گزینوں کے ساتھ ساتھ شام، اردن اور لبنان میں 30 لاکھ مزید پناہ گزینوں کو امداد اور خدمات فراہم کرتی ہے۔
ایسوسی ایٹڈ پریس کے فوٹوگرافر کی طرف سے لی گئی تصاویر میں پولیس کو احاطے پر اسرائیلی پرچم کے ساتھ گھستے اور سڑک پر پولیس کی گاڑیوں کو لگاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ انروا کے عملے کی فراہم کردہ تصاویر میں اسرائیلی پولیس افسران کے ایک گروپ کو کمپاؤنڈ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے یروشلم کی میونسپل حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے "قرض کی وصولی کے عمل" میں حصہ لیا، لیکن فوری طور پر تبصرہ کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔
وہیں پیر کے روز اسرائیلی حکومت کے ترجمان شوش بیدروسیان نے انروا کو "اقوام متحدہ پر ایک داغ" قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ اس ایجنسی نے فلسطینی پناہ گزینوں کے "مسئلے کو دوام بخشا"۔ انہوں نے کہا کہ "انروا نے اپنی سنگین ناکامیوں کو ثابت کیا ہے اور اب اسے ختم کرنے کا وقت آگیا ہے۔" ترجمان سٹیفن ڈوجارک نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیرس کمپاؤنڈ میں "غیر قانونی داخلے" کی "سختی سے مذمت" کرتے ہیں۔
یہ ایجنسی تقریباً 700,000 فلسطینیوں کی مدد کے لیے بنائی گئی تھی جو 1948 کی جنگ کے دوران بے گھر ہو گئے تھے یا اپنے آبائی علاقوں جن پر اب اسرائیل کا قبضہ ہے، سے بے دخل کر دیے گئے تھے۔ انروا کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل اس ایجنسی کو ختم کر کے فلسطینی پناہ گزینوں کے مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ پناہ گزینوں کو اسرائیلی سرحدوں سے باہر مستقل طور پر آباد کیا جانا چاہیے۔
مزید پڑھیں: اسرائیل نے شمالی غزہ میں امداد کی تقسیم کی اجازت نہیں دی: انروا
واضح رہے کہ سات اکتوبر 2023 کو اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہونے کے بعد کئی مہینوں تک انروا اسرائیلی جارحیت کے دوران غزہ کی آبادی کے لیے اہم لائف لائن تھی۔ تاہم اسرائیل نے ایجنسی کے کارکنان پر دہشت گردانہ سرگرمیوں ملوث ہونے اور حماس سے مدد حاصل کرنے کا الزام لگایا ہے، مگر ان دعوؤں کے لیے برائے نام ہی ثبوت فراہم کیے۔ اقوام متحدہ نے ہمیشہ اسرائیل کے الزامات کی تردید کی۔
اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ سینکڑوں فلسطینی عسکریت پسند انروا کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہیں انروا نے مسلح گروپوں کی جان بوجھ کر مدد کرنے کی تردید کی اور کہا کہ وہ کسی بھی مشتبہ عسکریت پسند کو اپنی تنظیم سے نکالنے کے لیے تیزی سے کام کرتے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: ٹرمپ نے فلسطینی پناہ گزینوں کی مالی امداد روکنے کا اعلان کر دیا
قابل ذکر ہے کہ نیتن یاہو اور اس کے دائیں بازو کے اتحادیوں کے کئی مہینوں کے حملوں کے بعد اسرائیل نے جنوری میں انروا کو اپنے قبضے کی زمین پر کام کرنے سے روک دیا۔ امریکہ جو پہلے انروا کا سب سے بڑا عطیہ دہندہ تھا، نے سنہ 2024 کے آغاز میں ایجنسی کو فنڈ دینا بند کر دیا تھا۔
اس کے بعد سے انروا نے اقوام متحدہ کی دیگر ایجنسیوں جیسے ورلڈ فوڈ پروگرام اور یونیسیف کے ساتھ مل کر غزہ میں اپنا کام جاری رکھنے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ انروا کے بیرونی تعلقات اور کمیونیکیشن ڈائریکٹر تمارا الریفائی نے کہا کہ ایجنسی کو جنگ بندی کے مذاکرات سے باہر رکھا گیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ "اگر آپ انروا کو خارج کر دیتے ہیں، تو دوسری کون سی ایجنسی اس خلا کو پر کر سکتی ہے؟"
مزید پڑھیں:
اسرائیل انروا کو غزہ میں امداد فراہم کرنے کی اجازت دے: عالمی عدالت انصاف
ٹرمپ انتظامیہ نے فلسطینی پناہ گزینوں کی مددگار انروا ایجنسی پر اسرائیلی پابندیوں کی حمایت کر دی
فلسسطین میں اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی" انروا" کو دہشت گرد گروپ قرار دینے کی اسرائیلی تجویز کی مذمت
یو این چیف نے انروا کے خلاف الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی
غزہ جنگ: اونروا کیا ہے، جس پر اسرائیل، حماس سے روابط کا الزام لگا رہا ہے؟
غزہ میں انروا کے خوراک لے جارہے قافلے پر اسرائیلی بحریہ کا حملہ