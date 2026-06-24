ایران کے جوہری مراکز کے معائنے پر نیا تنازع، آئی اے ای اے اور تہران کے بیانات میں اختلاف
گراسی نے کہاکہ معاہدے میں واضح طورپر درج ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات اور جوہری مواد کی نگرانی آئی اے ای اے کرے گی۔
Published : June 24, 2026 at 8:04 PM IST
ٹوکیو: اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی (آئی اے ای اے) اور ایران کے درمیان جوہری تنصیبات کے معائنے کے معاملے پر ایک نیا اختلاف سامنے آ گیا ہے، جس نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کے مستقبل کے بارے میں سوالات پیدا کر دیے ہیں۔
آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے بدھ کے روز اشارہ دیا کہ ایجنسی کے معائنہ کار جلد ہی ایران کی یورینیم افزودگی کی تنصیبات کا دورہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ عبوری معاہدے کے تحت جوہری سرگرمیوں کی نگرانی آئی اے ای اے کی ذمہ داری ہوگی اور اس مقصد کے لیے معائنہ ناگزیر ہے۔
جاپان کے فوکوشیما دائچی نیوکلیئر پاور پلانٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے گراسی نے کہا کہ اگرچہ سیاسی بیانات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن معاہدے میں واضح طور پر درج ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات اور جوہری مواد کی نگرانی آئی اے ای اے کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ معائنے ایک دن، ایک ہفتے یا دس دن بعد ہوں، لیکن یہ عمل بہرحال انجام پائے گا۔
تاہم ایران نے فوری طور پر اس مؤقف کو مسترد کر دیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ معائنوں کا معاملہ صرف حتمی معاہدے کے فریم ورک کے اندر طے کیا جائے گا اور اس سے قبل کسی بھی قسم کے اقدامات ممکن نہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ پابندیوں کے خاتمے اور دیگر عملی اقدامات کے بعد ہی ایسے معاملات پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔
واضح رہے کہ 2025 میں اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 روزہ جنگ کے بعد تہران نے آئی اے ای اے کو بعض اہم افزودگی مراکز تک رسائی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ مغربی ماہرین کا خیال ہے کہ ان مقامات پر اتنی افزودہ یورینیم موجود ہو سکتی ہے جو نظریاتی طور پر کئی جوہری ہتھیار تیار کرنے کے لیے کافی ہو، اگرچہ ایران مسلسل اس بات پر زور دیتا آیا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن مقاصد کے لیے ہے۔
آئی اے ای اے کے مطابق اگرچہ اسے بعض دیگر ایرانی جوہری تنصیبات، بشمول بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ تک رسائی حاصل ہے، لیکن افزودگی کے مراکز تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایران کے یورینیم ذخائر اور سینٹری فیوجز کی درست صورتحال کی تصدیق نہیں کر سکتا۔
امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ عبوری معاہدے میں ایران کے افزودہ یورینیم ذخیرے کو کم افزودگی کی سطح پر لانے اور ایرانی تیل پر عائد امریکی حمایت یافتہ پابندیوں میں نرمی کی شقیں شامل ہیں۔ دونوں ممالک نے وسیع تر معاہدے کے لیے 60 روزہ مذاکراتی عمل پر بھی اتفاق کیا ہے۔
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اسی دوران امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو مشرق وسطیٰ کے دورے پر پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے پہلے مرحلے میں یو اے ای کا دورہ کیا جہاں انہوں نے محمد بن زايد آل نہيان سے ملاقات کی۔ بعد ازاں وہ کوویت اور بحرین کا دورہ بھی کریں گے۔