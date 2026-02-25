اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں روس-یوکرین جنگ بندی کی قرارداد منظور، بھارت غیر حاضر
یوکرین پر روسی حملے کی چوتھی برسی پر یو این جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی جس میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔
Published : February 25, 2026 at 9:17 AM IST
کیف: بھارت نے منگل کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی (یو این جی اے) کی ایک مسودہ قرارداد پر ووٹنگ سے پرہیز کیا جس میں روس اور یوکرین کے درمیان فوری، مکمل اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ "یوکرین میں دیرپا امن کی حمایت" کے عنوان سے یہ قرارداد روس کے یوکرین پر حملے کی چوتھی برسی پر منظور کی گئی۔ 193 رکنی اسمبلی میں قرارداد کے حق میں 107 اور مخالفت میں 12 ووٹ پڑے جب کہ 51 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔
بھارت ان 51 ممالک میں شامل رہا جنہوں نے یوکرین کی طرف سے پیش کردہ قرارداد سے دوری بنا لی۔ بھارت کے علاوہ ووٹنگ میں حصہ نہ لینے والے ممالک میں بحرین، بنگلہ دیش، برازیل، چین، جنوبی افریقہ، سری لنکا، متحدہ عرب امارات (یو اے ای) اور امریکہ (امریکہ) شامل تھے۔
یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ان 107 ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یوکرین کی قرارداد کی حمایت کی تھی، جس میں مکمل جنگ بندی اور یوکرائنی شہریوں کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ قرارداد، جس کا مقصد دیرپا امن لانا ہے، ایک ضروری قدم ہے۔ انہوں نے امن کے حصول کے لیے عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کا عہد کیا۔
زیلنسکی نے منگل کو ایک ایکس پوسٹ میں لکھا کہ "میں ان 107 ممالک میں سے ہر ایک کا شکر گزار ہوں جو جانوں کے تحفظ کے لیے آج یوکرین کے ساتھ کھڑے تھے۔ جنرل اسمبلی نے پائیدار امن کی حمایت میں ہماری قرارداد منظور کی، جس میں واضح طور پر مکمل جنگ بندی اور یوکرائنی شہریوں کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔"
انہوں نے مزید لکھا کہ "یہ درست اور ضروری اقدامات ہیں۔ ہم امن کے حصول کے لیے اپنے شراکت داروں کے ساتھ فعال طور پر کام کرتے رہیں گے۔"
دریں اثنا، منگل کو یوکرین پر روس کے حملے کو چار سال مکمل ہونے پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے جنگ کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ گٹیرس نے ایک ایکس پوسٹ میں کہا کہ "24 فروری کو روس کے یوکرین پر بڑے پیمانے پر حملے کو چار سال مکمل ہو گئے ہیں، جو اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ یہ خطرناک جنگ ہمارے ضمیر پر ایک داغ ہے اور یہ علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ جنگ جتنی طویل ہو گی، یہ شہری زندگیوں پر اتنا ہی زیادہ خطرناک اثر ڈالے گی۔"
انہوں نے ایک حقیقی اور دیرپا امن کی طرف پہلے قدم کے طور پر فوری، مکمل اور غیر مشروط جنگ بندی پر زور دیا۔ انہوں نے پوسٹ میں لکھا کہ میں ایک حقیقی، دیرپا اور مکمل امن کی طرف پہلے قدم کے طور پر فوری، مکمل اور غیر مشروط جنگ بندی کے لیے اپنی کال کا اعادہ کرتا ہوں۔ ایک منصفانہ امن کے لیے، یہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ہونا چاہیے اور یوکرین کی آزادی، خودمختاری اور سالمیت کا احترام کرنا چاہیے۔"
