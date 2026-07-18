پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں 'بد امنی کی لہر' پر اقوام متحدہ کی حقوقِ انسانی ایجنسی کا اظہارِ تشویش
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر وولکر ترک نے جمعہ کو پی او کے میں بحالی امن کی اپیل کی۔
By PTI
Published : July 18, 2026 at 11:17 AM IST
اقوام متحدہ: اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ایجنسی نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (پی او کے) میں "بد امنی کی لہر" پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرین کے ساتھ ساتھ سکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی ہلاکتوں کی جانچ کا مطالبہ کیا۔
جنیوا سے جاری ایک بیان کے مطابق، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر وولکر ترک نے جمعہ کو مہینے کے آخر میں ہونے والے علاقائی انتخابات سے قبل پی او کے میں بد امنی کی لہر کے درمیان لوگوں سے پر امید رہنے اور امن برقرار رکھنے کی اپیل کی۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ 27 جولائی کو قانون ساز اسمبلی کے لیے ہونے والی ووٹنگ سے قبل، جون سے اب تک درجنوں افراد، جن میں زیادہ تر مظاہرین بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی شامل ہیں، مبینہ طور پر ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہائی کمشنر نے اس بد امنی کے باعث ہلاک ہونے والے مظاہرین اور سکیورٹی اہلکاروں کی تمام ہلاکتوں کی فوری، جامع اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی (جے اے اے سی) — تاجروں، ٹرانسپورٹرز، طلباء، وکلاء، کارکنوں اور دیگر افراد پر مشتمل مظاہروں کے پیچھے سرگرم ایک تحریک — پر مبینہ طور پر امن و امان اور سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے الزام میں انسدادِ دہشت گردی کے قوانین کے تحت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد گروپ کے کچھ رہنماؤں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔
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بیان میں کہا گیا کہ سول سوسائٹی کی ایک تنظیم کو قصوروار قرار دینا اور اجتماعات پر سخت پابندیاں عائد کرنا، اظہارِ رائے کی آزادی، پرامن اجتماع اور انجمن سازی (ایسوسی ایشن) کے حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے شدید خدشات پیدا کرتا ہے۔
وولکر ترک نے مزید کہا کہ زیرِ حراست جے اے اے سی کے رہنماؤں کو قانونی نمائندگی اور اپنے خاندانوں تک رسائی دی جانی چاہیے۔ انہیں جائز قانونی طریقہ کار اور منصفانہ ٹرائل کے حقوق کی مکمل ضمانت ملنی چاہیے۔
اس علاقے میں انٹرنیٹ تک رسائی پر پابندیاں بھی تشویشناک ہیں، کیونکہ یہ ایسے وقت میں لگائی گئیں جب کشیدگی عروج پر ہے۔ یہ پابندیاں جانکاری کے حصول اور ترسیل کی آزادی سمیت اظہارِ رائے کی آزادی کو غیر متناسب طور پر محدود کرتی ہیں۔
بیان میں کہا گیا ہے، "ہم حکام پر زور دیتے ہیں کہ وہ پورے خطے میں انٹرنیٹ تک مکمل رسائی کو یقینی بنائیں۔" اس کے ساتھ ہی ترک نے مقامی آبادی کے بنیادی مسائل اور شکایات کے حل کے لیے ایک بامعنی اور جامع سیاسی بات چیت کی بھی اپیل کی۔
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