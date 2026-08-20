اقوام متحدہ کی نائب سیکریٹری جنرل آمنہ محمد 26 سے 28 اگست تک بھارت کا دورہ کریں گی
آمنہ نئی دہلی میں اعلیٰ سرکاری حکام سے ملاقاتیں کریں گی، جن میں اقوام متحدہ اور بھارت کے درمیان تعاون پر گفتگو ہوگی۔
Published : August 20, 2026 at 2:06 PM IST
اقوام متحدہ : اقوام متحدہ کی نائب سیکریٹری جنرل آمنہ محمد رواں ماہ کے اواخر میں بھارت کا دورہ کریں گی، جہاں وہ اقوام متحدہ اور بھارت کے درمیان تعاون، پائیدار ترقی کے فروغ اور ترقیاتی اہداف کے حصول میں بھارت کے کردار پر اعلیٰ حکام سے تبادلہ خیال کریں گی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے بدھ کے روز روزانہ کی پریس بریفنگ میں بتایا کہ آمنہ محمد 26 سے 28 اگست تک بھارت میں قیام کریں گی۔
انہوں نے بتایا کہ آمنہ نئی دہلی میں اعلیٰ سرکاری حکام سے ملاقاتیں کریں گی، جن میں اقوام متحدہ اور بھارت کے درمیان تعاون اور پائیدار ترقی کے اہداف کو آگے بڑھانے میں بھارت کی شمولیت پر گفتگو ہوگی۔ اپنے دورہ بھارت کے دوران اقوام متحدہ کی نائب سیکریٹری جنرل انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے طلبا سے بھی ملاقات کریں گی۔ اس ملاقات میں ڈیجیٹل جدت اور ٹیکنالوجی کے ذریعے پائیدار ترقی کے اہداف کی تکمیل کے لیے موجود مواقع اور درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
آمنہ محمد بھارت پہنچنے سے قبل چین اور منگولیا کا دورہ کریں گی۔ چین میں وہ مصنوعی ذہانت اور انسانی ترقی سے متعلق تیسرے مکالمے کی میزبانی کریں گی۔ یہ عالمی سطح پر منعقد ہونے والے اعلیٰ سطحی مکالموں کے سلسلے کا حصہ ہے، جس میں مختلف ممالک اور خطوں کے ماہرین اور مفکرین شرکت کرتے ہیں اور اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت جیسی تیزی سے تبدیل ہونے والی ٹیکنالوجی انسانی ترقی کو کس طرح متاثر کر رہی ہے۔
اس کے بعد آمنہ محمد 23 اگست کو منگولیا کے دارالحکومت اولان باتر جائیں گی، جہاں وہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی نمائندگی کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے کنونشن ٹو کامبیٹ ڈیزرٹیفیکیشن کی کانفرنس آف دی پارٹیز کے 17ویں اجلاس میں شرکت کریں گی۔ منگولیا میں وہ زمین کی بحالی کے عمل کو تیز کرنے، ماحولیاتی لچک کو مضبوط بنانے اور صحرائی پھیلاؤ، زمین کی زرخیزی میں کمی اور خشک سالی جیسے بڑھتے ہوئے چیلنجز کے مقابلے میں پائیدار ترقی کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیں گی۔
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آمنہ محمد 28 اگست کو نیویارک واپس پہنچیں گی۔ اس سے قبل وہ جولائی 2023 میں بھارت کا دورہ کرچکی ہیں۔ جنوری 2022 میں دوسری پانچ سالہ مدت کے لیے اقوام متحدہ کی نائب سیکریٹری جنرل کے طور پر دوبارہ تقرری کے بعد یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ تھا۔ 2023 کے دورے کے دوران انہوں نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے ملاقات کی تھی اور بنگلور کا بھی دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے معروف انفارمیشن ٹیکنالوجی تحقیقاتی اداروں کے ماہرین اور صنعت سے وابستہ نمائندوں سے ملاقات کی۔