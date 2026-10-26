اقوام متحدہ کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی رپورٹ، اسرائیلی فوج نے فلسطینی مرد و خواتین کی عزت تار تار کر دی
جنگ بندی کے باوجود اسرائیل غزہ میں نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے، اقوام متحدہ کمیشن کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے۔
Published : October 26, 2026 at 8:26 PM IST
یروشلم: پیر کے روز جاری ہونے والی ایک نئی رپورٹ میں، اقوام متحدہ کے مقرر کردہ آزاد ماہرین کے ایک گروپ کے مطابق اسرائیل غزہ میں نسل کشی کا ارتکاب کر رہا ہے، اور یہ سب جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود جاری ہے۔ انہوں نے مغربی کنارے میں اسرائیلی افواج پر انسانیت کے خلاف جرائم، تشدد اور زیادتی (ریپ) کے واقعات میں ملوث ہونے کا الزام بھی عائد کیا ہے۔
اس کے جواب میں، جنیوا میں اسرائیلی مشن نے اس کمیشن کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ مذکورہ ادارے کی جانب سے چلائی جانے والی ایک "غلط معلومات کی مہم" کا حصہ ہے، جس کا مقصد اسرائیل کی قانونی حیثیت کو ختم کرنا اور اس کے وجود کو ہی مجرمانہ قرار دینا ہے۔
اسرائیل طویل عرصے سے اس کمیشن کے کام پر تنقید کرتا رہا ہے۔ اس نے غزہ میں نسل کشی کرنے کے الزامات کے ساتھ ساتھ ان دعووں کو بھی سختی سے مسترد کر دیا ہے کہ اس کے فوجی جنسی زیادتی کے واقعات میں ملوث رہے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، اکتوبر 2023 سے فلسطینی قیدیوں کو جیل کے محافظوں اور فوجیوں کی جانب سے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک واقعے میں، خواتین محافظوں نے ایک حاملہ فلسطینی خاتون کو تلاشی کے لیے کپڑے اتارنے پر مجبور کیا۔ ایک اور واقعے میں، محافظوں نے ایک زیر حراست خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا، اس پر فحش جملے کسے، اور اسے بیت الخلا یا سینیٹری پیڈز تک رسائی دینے سے انکار کر دیا جس کے نتیجے میں اس کے کپڑے اور تفتیشی کرسی دونوں خون سے آلودہ ہو گئے۔ 'مقبوضہ فلسطینی علاقے' کے لیے قائم تحقیقاتی کمیشن کے نتائج میں جرائم کے الزامات اور شواہد کو انتہائی باریکی سے دستاویزی شکل دی گئی ہے، جس کا مقصد ان جرائم کے مرتکب افراد کو جوابدہ ٹھہرانا ہے۔ ان نتائج کو انٹرنیشنل کریمنل کورٹ (آئی سی سی) یا دیگر قانونی اداروں کے استغاثہ متاثرین اور ان کے اہل خانہ کو انصاف دلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔
پیر کو جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل "نسل کشی سے ملتے جلتے اقدامات میں مسلسل ملوث ہے، جس کا مقصد غزہ میں فلسطینیوں کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کرنا ہے۔"
رپورٹ کے مطابق، اسرائیل نے غزہ کے اندر مزید علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور یہ سب جنگ بندی کے دوران بھی جاری رہا، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ کمیشن نے نشاندہی کی ہے کہ اکتوبر 2023 میں جنگ بندی کے معاہدے کے بعد سے، اسرائیلی افواج کے زیرِ کنٹرول علاقہ غزہ کی پٹی کے 53 فیصد سے بڑھ کر کم از کم 60 فیصد تک پہنچ گیا ہے۔ کمیشن نے مزید بتایا کہ اس عرصے کے دوران، اسرائیلی فوج کی پیش قدمی کے ساتھ ہی، اسرائیلی فائرنگ سے کم از کم 196 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں جن میں 18 خواتین، 32 لڑکے اور 11 لڑکیاں شامل ہیں۔
رپورٹ میں اسرائیلی فوجیوں اور جیل کے محافظوں پر مغربی کنارے میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے ارتکاب کا الزام لگایا گیا ہے۔ ان جرائم میں عام شہریوں کا قتل، تشدد، زیادتی (ریپ)، جنسی تشدد کی دیگر اقسام اور ظلم و ستم شامل ہیں۔
کمیشن نے بتایا کہ اس نے حال ہی میں ایسے چھ واقعات دستاویزی شکل میں ریکارڈ کیے ہیں جن میں 'سدی تیمان' نامی فوجی حراستی مرکز میں اسرائیلی محافظوں نے غزہ سے لائے گئے مرد قیدیوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا۔ ایک واقعے میں، محافظوں نے ایک فلسطینی قیدی کے ساتھ چھڑی کے ذریعے زیادتی کی اور پھر اسے مجبور کیا کہ وہ وہی چھڑی اپنے منہ میں ڈالے، یہاں تک کہ اسے قے (الٹی) آ گئی۔ ایک اور واقعے کا بھی ذکر ہے جس میں محافظوں نے ایک فلسطینی مرد کے اعضائے تناسل کے گرد پلاسٹک کی ڈوری باندھ دی اور اسے پیشاب کرنے کا حکم دیا۔
7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کی قیادت میں ہونے والے حملوں میں 1,200 افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ 251 کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ایک تباہ کن جنگ چھڑ گئی۔ اس کے جواب میں، اسرائیل نے ایک فوجی مہم شروع کی جس میں، غزہ کی وزارتِ صحت کے مطابق، 74,000 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔
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