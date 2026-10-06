اقوام متحدہ کے سربراہ گوتریس کو پاکستان کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے نوازا گیا
صدر نے پاکستان کامؤقف بھی واضح کیا کہ سندھ طاس معاہدہ ایک لازمی بین الاقوامی معاہدہ ہے،اسے یکطرفہ معطل نہیں نہیں کیا جا سکتا۔
Published : October 6, 2026 at 10:46 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے منگل کے روز اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس کو ان کی نمایاں بین الاقوامی خدمات اور عالمی امن کے لیے کیے گئے اقدامات کے اعتراف میں پاکستان کے اعلیٰ ترین سول اعزاز ’نشانِ امتیاز‘ سے نوازا۔ ریڈیو پاکستان کی رپورٹ کے مطابق، یہ اعزاز جو پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ کے کسی بھی سیکرٹری جنرل کو دیا جانے والا پہلا اعزاز ہے اسلام آباد میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب میں پیش کیا گیا۔
اقوام متحدہ کے سربراہ کی حیثیت سے گوتریس کی دوسری پانچ سالہ مدتِ ملازمت دسمبر 2026 میں مکمل ہوگی۔ وہ تین روزہ سرکاری دورے پر آج ہی پاکستان پہنچے ہیں۔ اس تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وفاقی کابینہ کے ارکان، قانون ساز اور سفارتی عملے کے ارکان نے شرکت کی۔ اس سے قبل، ریڈیو پاکستان کے مطابق، گوتریس کے ساتھ ملاقات کے دوران صدر نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔
صدر نے پاکستان کا یہ مؤقف بھی واضح کیا کہ سندھ طاس معاہدہ ایک لازمی بین الاقوامی معاہدہ ہے اور اسے یکطرفہ طور پر معطل یا التوا میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ بھارت کا موقف ہے کہ پاکستان کی جانب سے سرحد پار دہشت گردی کی مسلسل سرپرستی کے خلاف تادیبی اقدام کے طور پر سندھ طاس معاہدہ بدستور معطل ہے۔ 22 اپریل کو پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں 26 افراد کی ہلاکت کے بعد، پاکستان کے خلاف تعزیری اقدامات کے طور پر اسے 2025 میں معطل کر دیا گیا تھا۔
1960 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے سندھ طاس معاہدے کے تحت، نئی دہلی کو دریائے سندھ کے طاس کے ان تین دریاؤں پر اختیار حاصل ہوا جو اس طاس کے کل پانی کا تقریباً 20 فیصد بہاتے ہیں، جبکہ اسلام آباد کو ان دریاؤں کے حقوق ملے جن میں تقریباً 80 فیصد پانی بہتا ہے۔
زرداری نے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات سمیت پاکستان کی سفارتی کوششوں کی رہنمائی کشیدگی میں کمی، بات چیت اور انسانی جانوں کے تحفظ کے تقاضوں کے تحت کی گئی ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ جہاں بھی سفارت کاری معاون ثابت ہو سکتی ہے، پاکستان اس میں سہولت کاری کے لیے تیار ہے، اور اس بات پر زور دیا کہ علاقائی تنازعات کے حل کے لیے بات چیت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام اور ان کے حقِ خود ارادیت کی حمایت پر ثابت قدم ہے۔ انہوں نے فلسطینی ریاست کے قیام اور ’دو ریاستی حل‘ کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی مسلسل وکالت کو سراہا اور کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔
زرداری نے کہا کہ پاکستان کو افغان سرزمین سے کارروائی کرنے والے گروہوں کی جانب سے دہشت گردی کا سامنا ہے اور اس نے پاکستان کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد آلہ کاروں کو ملنے والی بیرونی معاونت کے شواہد فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ افغان سرزمین کو پاکستان یا کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جانا چاہیے۔
صدر نے بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپنے عوام اور سرزمین کے تحفظ کے ساتھ ساتھ بات چیت اور علاقائی تعاون کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے امن مشنز میں پاکستان کے دیرینہ کردار کو اجاگر کیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ 2 لاکھ 70 ہزار سے زائد پاکستانی امن دستوں کے اہلکاروں نے دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے 48 مشنز میں خدمات انجام دی ہیں۔