دنیا کو ملا نیا نقشہ، افریقہ ہوا 'بڑا'، دیکھیے کہاں پر ہے بھارت؟
اقوام متحدہ کے 164 ممالک نے نئے نقشے کو منظوری دے دی ہے، امریکہ نے مخالفت کی۔ پڑھیں پوری خبر۔
Published : September 5, 2026 at 12:13 PM IST
نئی دہلی: اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دنیا کے روایتی نقشے کو تبدیل کر کے ایک ایسا نقشہ اپنانے کے لیے ووٹ دیا ہے جو افریقہ کے سائز (حجم) کو زیادہ درست طریقے سے ظاہر کرتا ہے۔ ٹوگو کی جانب سے پیش کی گئی اور افریقی یونین (AU) کے اراکین کی حمایت یافتہ "کریکٹ دی میپ" (نقشہ درست کریں) قرارداد کو فرانس اور برطانیہ سمیت 164 ممالک کی حمایت حاصل ہوئی۔
اقوام متحدہ کی اس قرارداد نے نئے نقشے کو "ایکول ارتھ کارٹوگرافک پروجیکشن" کا نام دیا ہے۔ ان کے مطابق اس سے "دنیا کی نقشہ سازی کی درستگی" کو بہتر بنایا گیا ہے۔ امریکہ واحد ملک تھا جس نے اس کے خلاف ووٹ دیا، جب کہ چھ ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اقوام متحدہ کا یہ ووٹ لازمی (قانونی طور پر پابند) نہیں ہے، لیکن یہ حکومتوں اور اداروں کو روایتی 'مرکیٹر نقشے' کا استعمال بند کرنے کی ترغیب دے گا۔
Congratulations to the delegation of #Togo 🇹🇬 and the Africa Group on the adoption this morning by the #UNGA of resolution A/80/L.104, “Correct the Map.”— African Union (@_AfricanUnion) September 4, 2026
First endorsed by the African Union Assembly in February and officially passed at the United Nations today, this… pic.twitter.com/wHxblZ8d3K
حقیقت میں افریقہ 14 گنا بڑا
مرکیٹر نقشہ، جو 16ویں صدی سے عام طور پر استعمال ہو رہا ہے، طویل عرصے سے تنقید کا نشانہ رہا ہے کیونکہ یہ افریقہ کو گرین لینڈ کے سائز کے برابر دکھاتا ہے، جب کہ حقیقت میں افریقہ اس سے 14 گنا بڑا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس تحریف کی وجہ سے خط استوا (Equator) کے قریب واقع ممالک کی ترقیاتی ضروریات اور ان کی حقیقی صلاحیتوں کو کم تر سمجھا جاتا ہے۔
مرکیٹر پروجیکشن میں زمین کے حصوں کے سائز (حجم) اور زاویوں کو صحیح طریقے سے دکھانے پر زور دیا گیا، لیکن ان کا باہمی سائز اکثر غلط ہوتا تھا۔ ایسا بنیادی طور پر اس لیے ہوتا تھا کیونکہ تین جہتی (3D) کرہ ارض کو دو جہتی (2D) نقشے پر دکھانا ایک بڑا چیلنج تھا۔ اس نے شمالی علاقوں کو بڑا اور خط استوا (Equator) کے قریب کے علاقوں کو چھوٹا دکھایا، جس سے یوروپ اور شمالی امریکہ بہت بڑے لگنے لگے، جب کہ افریقہ اور جنوبی امریکہ چھوٹے دکھائی دینے لگے۔
On Friday, the United Nations General Assembly adopted an African proposal for a new world map, which shows countries’ true size relative to one another.— UN News (@UN_News_Centre) September 4, 2026
In favor: 164
Against: 1
Abstentions: 6 pic.twitter.com/5BE4LUiojH
زمین کی گول سطح ٹو-ڈائمینشنل (سطح مستوی)
مرکیٹر نقشہ 1569 میں فلیمش کارٹوگرافر (نقشہ بنانے والے) جیرارڈس مرکیٹر نے بنایا تھا تاکہ یوروپی مہم جوؤں کو دنیا بھر میں بحری سفر (نیویگیشن) کرنے میں مدد مل سکے۔ یہ نقشہ قطبین (Poles) کے قریب واقع ممالک کو ان کے اصل سائز سے کہیں زیادہ بڑا دکھاتا ہے۔ ان کے نقشے میں یہ خرابی اس لیے ہے کیونکہ زمین کی گول سطح کو ٹو-ڈائمینشنل (سطح مستوی) چارٹ پر بالکل درست دکھانا ناممکن ہے۔
مساوی رقبے والا نقشہ، 'ایکوئل ارتھ پروجیکشن'
اس خامی کو دور کرنے کی کوشش میں، 2018 میں نقشہ سازوں (کارٹوگرافرز) کی ایک ٹیم نے مساوی رقبے والا ایک نقشہ تیار کیا جسے 'ایکوئل ارتھ پروجیکشن' کہا گیا۔ یہ براعظموں کے باہمی سائز کو زیادہ درست طریقے سے ظاہر کرتا ہے۔ فروری میں، افریقی یونین کے 54 رکن ممالک نے اسے باضابطہ طور پر اپنایا اور کہا کہ یہ تمام براعظموں، خاص طور پر افریقہ کے سائز کو بالکل درست شکل میں پیش کرتا ہے۔
نقشہ کبھی بھی غیر جانبدار نہیں ہوتا
ووٹنگ سے پہلے، ٹوگو کے وزیر خارجہ رابرٹ ڈسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک منصفانہ دنیا کا آغاز ایک منصفانہ نقشے سے ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک بریفنگ میں، مسٹر ڈسی نے کہا کہ نقشہ کبھی بھی غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کی سوچ کو شکل دیتا ہے اور اس بات پر اثر ڈالتا ہے کہ دنیا میں لوگوں اور براعظموں کی جگہ کو کیسے سمجھا جاتا ہے۔
India welcomes the UN's " correct the map" resolution.— Sidhant Sibal (@sidhant) September 5, 2026
indian diplomat raghoo puri says, "equal area projections are relevant because they preserve the relative sizes, areas of continental="" territorial land masses" https://t.co/4Nox7Bjs6F pic.twitter.com/PIgmJdLGOV
نقشے کو درست کرنا سچ کی طرف ایک قدم
کئی ممالک نے اس فیصلے کا خیرمقدم کیا اور 'ایکوئل ارتھ' نقشے کو اپنانے کی اپیل کی۔ ووٹنگ کے بعد، فرانس کے وزیر خارجہ جین نوئل بیروٹ نے ایکس (X) پر کہا، "نقشہ بدلنے سے ظاہر ہے کہ دنیا نہیں بدلتی۔ لیکن دنیا کو غلط طریقے سے دکھانے والے نقشے کو درست کرنا سچ کی طرف ایک قدم ہے۔" انہوں نے کہا ہے کہ وہ مرکیٹر نقشے کا استعمال بند کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تاہم، امریکہ نے اقوام متحدہ میں ہونے والے ووٹ کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جنرل اسمبلی کو زیادہ سنگین عالمی مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔ مہم چلانے والوں کا کہنا ہے کہ نقشے صرف مسافروں کے لیے رہنما نہیں ہوتے، بلکہ وہ یہ بھی طے کرتے ہیں کہ الگ الگ علاقوں کو سیاسی اور معاشی نقطۂ نظر سے کیسے دیکھا جائے۔
Une carte n’est jamais tout à fait neutre. Sur la projection de Mercator, le Groenland semble presque aussi vaste que l’Afrique, alors que l’Afrique est en réalité environ quatorze fois plus grande.— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) September 4, 2026
Les déformations finissent par s’installer dans les perceptions. Le moment est… pic.twitter.com/br0spJgJR3
جانیے بھارت نے کیا کہا اور دیکھیے کہاں پر ہے بھارت؟
جنرل اسمبلی میں ووٹ کی وضاحت کرتے ہوئے، اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن کے فرسٹ سیکرٹری، راگھو پوری نے کہا کہ بھارت زیادہ درست اور نمائندہ نقشہ سازی کے طریقوں کو فروغ دینے کے لیے اس قرارداد کے پیچھے موجود مقصد کا "خیر مقدم" کرتا ہے۔
انہوں نے کہا، "ہمارا ماننا ہے کہ نقشے اس بات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ معاشرے جغرافیہ اور اپنے آس پاس کی دنیا کے باہمی حجم (اسکیل) کو کیسے سمجھتے ہیں۔"
تاہم، بھارت نے اس قرارداد کے دائرۂ کار (اسکوپ) کے بارے میں اپنے موقف کو واضح کرتے ہوئے کہا، "ہمارا ماننا ہے کہ اس قرارداد کو 'مساوی رقبہ والے نقشوں کے پروجیکشنز' (Equal Area map projections) کے وسیع تر استعمال اور غور و فکر کی حمایت کے طور پر سمجھا جانا چاہیے، نہ کہ 'ایکوئل ارتھ پروجیکشن' (Equal Earth projection) یا کسی اور مخصوص نقشے کے پروجیکشن کی توثیق کے طور پر۔"
نقشہ بدلنے سے ظاہر ہے دنیا نہیں بدلتی
کئی دوسرے ممالک نے بھی اس قرارداد کو اپنانے کی ستائش کی اور 'ایکوئل ارتھ' نقشے کو نافذ کرنے پر زور دیا۔ ووٹنگ کے بعد فرانس کے وزیر خارجہ جین نوئل بیروٹ نے ایکس (X) پر کہا، "نقشہ بدلنے سے ظاہر ہے کہ دنیا نہیں بدلتی۔ لیکن دنیا کو غلط طریقے سے پیش کرنے والے نقشے کو درست کرنا خود سچائی کی طرف ایک قدم ہے۔"
بھارت جہاں پر پہلے دکھ رہا ہے، ابھی بھی وہیں پر دکھ رہا ہے۔ اس کے سائز میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ ان کی حدود میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ مرکیٹر نقشہ بند نہیں ہوگا۔ اس کا بھی استعمال ہوتا رہے گا۔ سمندری اور ہوائی سمت شناسی (نیویگیشن) جیسے کاموں میں اس کا استعمال ہوتا رہے گا۔ اس میں سمت اور زاویہ کو خاص طریقے سے دکھایا جاتا ہے۔