برطانیہ کی گرین پارٹی کا صیہونیت کو نسل پرستی قرار دینے کا فیصلہ، اسرائیل نے پارٹی رہنما پر پابندی لگا دی
برطانوی گرین پارٹی کی جانب سے صیہونیت کو نسل پرستی قرار دینے پر اسرائیل نے پارٹی رہنما زیک پولانسکی پر سفری پابندی لگا دی۔
By ANI
Published : October 5, 2026 at 7:21 AM IST
لندن: برطانیہ کی گرین پارٹی نے اپنی سال 2026 کی کانفرنس میں باضابطہ طور پر صیہونیت کو نسل پرستی قرار دینے کے حق میں ووٹ دیا ہے، جس کے باعث اسرائیل نے پارٹی کے رہنما زیک پولانسکی کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔
اتوار کو گرین پارٹی کی جانب سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز کے مطابق، یہ قرارداد 813 کے مقابلے میں 1,022 ووٹوں سے منظور کی گئی، جس میں صیہونیت کی تعریف ایک نسل پرستانہ سیاسی منصوبے کے طور پر کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ صیہونیت کی مخالفت کو سام دشمنی کے برابر نہیں سمجھا جانا چاہیے۔
صیہونیت یہودیوں کی ایک تحریک ہے جو 19ویں صدی کے آخر میں یورپ میں ابھری، جس کا مقصد یہودی نسل کے لیے ایک وطن قائم کرنا اور اس کی حمایت کرنا تھا۔ مغربی و یوروپی ممالک اس تحریک کے حامی بڑے حامی رہے ہیں۔
گرین پارٹی کی پالیسی
گرین پارٹی کی جانب سے اپنائی گئی پالیسی فلسطینیوں کی آزادی، (فلسطینی پناہ گزینوں کے) واپس لوٹنے کے حق، بائیکاٹ، مقبوضہ علاقوں میں سرمایہ کاری روکنے اور صہیونی آبادکاروں پر پابندیاں لگانے اور اسرائیل کو اسلحہ بیچنے یا سپلائی کرنے پر مکمل پابندی کے لیے پارٹی کی حمایت کی بھی توثیق کرتی ہے۔
پارٹی کی طرف سے اپنائی گئی پالیسی فلسطینیوں کے حقِ خودارادیت کی پشت پناہی کرتی ہے اور تاریخی فلسطین کی پوری سرزمین پر ایک واحد جمہوری ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتی ہے۔ گرین پارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ پارٹی کے ارکان کے درمیان ایک "سنجیدہ اور گہرے مباحثے" کے بعد کیا گیا ہے۔
ترجمان نے کہا کہ ”یہ ہمارے ارکان کے اندر ایک سنجیدہ اور گہرا مباحثہ رہا ہے۔ ہمارے ارکان پارٹی کی پالیسی کو آگے بڑھانے اور اس کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو اہمیت دیتے ہیں، اور اب کانفرنس نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے۔“
پارٹی نے کہا کہ اس کا یہ موقف نسل پرستی کی مخالفت اور مساوات، انصاف اور انسانی حقوق کے لیے اس کی واضح حمایت پر مبنی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ”گرین پارٹی ایک نسل پرستی مخالف پارٹی ہے اور اس نے فلسطینی اور شامی دونوں زمینوں پر غیر قانونی قبضے کی مسلسل مخالفت کی ہے، اسرائیلی حکومت کو اسلحے کی فروخت بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور غزہ اور مغربی کنارے کی تباہ کن صورت حال کے بارے میں بلا خوف و خطر آواز اٹھائی ہے۔ یہ موقف ہمارے طریقہ کار کا مرکزی حصہ ہیں۔ اسی طرح تمام لوگوں کے لیے مساوات، انصاف اور انسانی حقوق کے لیے ہماری گہری وابستگی اور ہر شکل میں نسل پرستی کی مخالفت بھی ہمارے اصولوں کا حصہ ہے۔“
اسرائیل نے گرین پارٹی پر لگائی پابندی
اس پالیسی کو اپنانے کے بعد، اسرائیل کی وزارتِ خارجہ نے گرین پارٹی پر اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد کو جواز فراہم کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسرائیلی وزارتِ خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ”آج، برطانیہ میں گرین پارٹی نے ایک ایسی قرارداد منظور کی ہے جو صیہونیت کو نسل پرستی کے برابر قرار دیتی ہے، اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد کو جواز فراہم کرتی ہے، اور ’دریا سے سمندر تک‘ ایک فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتی ہے—جس کا مطلب ریاستِ اسرائیل کی تباہی ہے۔“
اسرائیلی وزارت نے کہا کہ وہ انٹرنیشنل ہولوکاسٹ ریمیمبرنس الائنس (آئی ایچ آر اے) کی تعریف کے تحت اس قرارداد کو سام دشمنی تصور کرتی ہے اور اس نے گرین پارٹی پر یہودیوں کے حقِ خودارادیت سے انکار کا الزام لگایا۔
بیان میں کہا گیا کہ ”یہ قرارداد آئی ایچ آر اے کی تعریف کے مطابق ایک واضح سام دشمن متن ہے، کیونکہ یہ یہودی لوگوں کے حقِ خودارادیت کی نفی کرتی ہے۔“
وزارتِ خارجہ کے مطابق، اس کے بعد اسرائیل کے وزیرِ خارجہ گیڈون سار نے گرین پارٹی کے رہنما زیک پولانسکی کے اسرائیل میں داخلے پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ ”لہٰذا، پہلے قدم کے طور پر، وزیرِ خارجہ گیڈون سار نے آج شام گرین پارٹی کے رہنما زیک پولانسکی کے اسرائیل میں داخلے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے پر متعلقہ حکام کے ساتھ ہم آہنگی کر لی گئی ہے۔“
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