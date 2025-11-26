یوکرین روس کے بیچ امن معاہدے کے امکان میں اضافہ، کیف معاہدے کی 'بنیادی شرائط' سے متفق
امن منصوبے کے امریکی مسودہ میں کئی ایسے نکات شامل ہیں جنہیں ماضی کے مذاکرات میں مسترد کر دیا گیا تھا۔
جنیوا: یوکرین نے روس کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے مجوزہ ڈیل کے فریم ورک سے اتفاق کیا ہے۔ ایک سینئر امریکی اہلکار نے منگل کو اس بات کی جانکاری دی۔ حالانکہ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ کچھ چھوٹے مسائل اب بھی حل طلب ہیں۔
امریکی فوج کے سکریٹری ڈین ڈرسکول نے ابوظہبی میں روسی نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اس اہلکار نے کہا، "یوکرین امن معاہدے پر رضامند ہو گیا ہے۔ گرچہ کچھ معمولی مسائل حل کرنا باقی ہیں، اس کے باوجود وہ امن معاہدے پر راضی ہو گئے ہیں۔"
مزید برآں یوکرین کے قومی سلامتی کے سکریٹری، رستم عمروف نے ایکس پر لکھا کہ دونوں فریق "جنیوا میں طے پانے والے معاہدے کی بنیادی شرائط پر ایک مشترکہ مفاہمت پر پہنچ گئے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ کیف کو اب اگلے اقدامات میں یورپی شراکت داروں کی حمایت کی توقع ہے اور وہ زیلنسکی کے دورہ امریکہ کے منتظر ہیں تاکہ "حتمی مراحل طے کیے جا سکیں" اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ معاہدے تک پہنچ سکیں۔
اس سے قبل منگل کو زیلنسکی نے کہا کہ جنیوا مذاکرات کے "ٹھوس نتائج" سامنے آئے ہیں لیکن انہوں نے نوٹ کیا کہ "کئی کام ابھی باقی ہے۔ " یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یوکرین ابھی تک مذاکرات کو حتمی قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
امن منصوبے سے متعلق اصل امریکی مسودہ میں کئی ایسے نکات شامل ہیں جنہیں ماضی کے مذاکرات کے دور میں مسترد کر دیا گیا تھا۔ یہ مسودہ یوکرین پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنی مسلح افواج کی تعداد کو کم کرے، نیٹو میں شامل ہونے کا ارادہ ترک کر دے اور اپنی کچھ زمینوں سے دستبردار ہو جائے۔ یہ وہ روس کے دیرینہ مطالبات ہیں جو صدر ولادیمیر پوٹن دنیا کے سامنے رکھتے رہے ہیں۔
اس تجویز میں کیف سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ڈونباس خطے کے ان اہم حصوں کو بھی روس کے حوالے کر دے جنہیں روس نے الحاق کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن ماسکو کے پاس اس کا مکمل کنٹرول نہیں ہے۔ اس خطے میں یوکرین کی دفاعی حکمت عملی کے مرکز میں شہروں اور قصبوں کی ایک مضبوط پٹی شامل ہے۔
اس سے قبل زیلنسکی بارہا روس کے ان مطالبات کو مسترد کرتے رہے ہیں کہ یوکرین کھیرسن اور زاپوریزہیا میں روس کے زیر قبضہ بعض علاقوں پر کنٹرول کے بدلے ہی مشرقی ڈونباس سے دستبردار ہوگا۔
اسی بیچ یوروپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لیین نے کہا کہ یوکرین کی سرحدوں کو "طاقت کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا"۔ انہوں نے ایسے کسی بھی امن منصوبے کے خلاف خبردار کیا جو یوکرین کی مسلح افواج کو کمزور کرے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی معاہدے کو ایسی پابندیاں عائد نہیں کرنی چاہیے جو یوکرین کو مستقبل میں ہونے والے حملوں سے دوچار کر دیں۔
وان ڈیر لیین نے اس بات پر بھی زور دیا کہ قیام امن کی کوششوں میں یورپی یونین کے کردار کی "مکمل عکاسی" ہونی چاہیے، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ یوکرین کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق برقرار رکھنا چاہیے۔
