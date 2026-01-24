یوکرین اور روس کے بیچ پہلی بار امریکی امن منصوبے پر راست بات چیت
زیلنسکی نے کہا کہ 'علاقہ' کلیدی مسئلہ بنا ہوا ہے، وہیں ماسکو نے کہاکہ وہ مشرقی ڈونباس پر اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔
Published : January 24, 2026 at 7:47 AM IST
ابوظہبی: روس، یوکرین اور امریکہ کے مذاکرات کاروں نے جمعہ کو ابوظہبی میں پہلی براہ راست بات چیت کے لیے ملاقات کی جسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے تقریباً چار سال سے جاری جنگ کے خاتمے کی سمت میں بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔
بات چیت کے پہلے دن کے بعد یوکرین کے چیف مذاکرات کار رستم عمروف نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ ملاقات میں "روسی جنگ کے خاتمے کے لیے پیرامیٹرز اور مذاکراتی عمل" پر توجہ مرکوز کی گئی۔
متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے ایک پہلے بیان میں کہا کہ یہ مذاکرات دو دن تک جاری رہیں گے اور یہ "بات چیت کو فروغ دینے اور بحران کے سیاسی حل کی نشاندہی کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہیں"۔ ٹرمپ نے جمعرات کو ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم میں زیلنسکی سے ملاقات کی اور امریکی ایلچی اسٹیو وٹ کوف نے بعد ازاں کریملن میں ولادیمیر پوتن سے بات چیت کی۔
جمعہ کو ہونے والی بات چیت سے پہلے، جو سنیچر کو بھی جاری رہے گی، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ 'علاقہ' کلیدی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ وہیں ماسکو نے کہا کہ وہ مشرقی ڈونباس علاقے سے کیف کے انخلاء کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔
ڈونباس تنازع
امارات کی میٹنگ اس وقت ہوئی جب کیف میں ہزاروں لوگ روسی حملوں کی وجہ سے سخت ترین سردی میں بجلی سے محروم ہیں۔ اسی بیچ یورپی یونین نے یوکرین میں سینکڑوں جنریٹر بھیجے ہیں اور ماسکو پر "جان بوجھ کر شہریوں کو گرمی سے محروم" کرنے کا الزام لگایا۔
کیف نے کہا کہ روسی حملوں میں جمعہ کے روز خارکیف کے علاقے میں تین افراد اور مشرق میں چار افراد ہلاک ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یورپ کے بدترین تنازعے کو ختم کرنے کے لیے سفارت کاری میں تیزی آئی ہے، ماسکو اور کیف علاقے کے معاملے پر تعطل کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔
پوتن کی ماسکو میں وِٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر سے ملاقات کے چند گھنٹے بعد کریملن نے کہا کہ اس کا زیادہ سے زیادہ مطالبہ ہے کہ کیف مشرقی ڈونباس کے علاقے سے دستبردار ہو جائے۔
کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا کہ "روس کا موقف سب کو معلوم ہے کہ یوکرین اور اس کی مسلح افواج کو ڈونباس کا علاقہ چھوڑنا ہوگا۔" "یہ ایک بہت اہم شرط ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ کیف جو اب بھی تقریباً 20 فیصد مشرقی علاقے پر قابض ہے، نے روس کی اس شرط کو مسترد کر دیا ہے۔
اس سے قبل ڈیووس میں امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد یوکرائنی صدر زیلنسکی نے جمعہ کو صحافیوں کو بتایا کہ وہ اور ٹرمپ جنگ کے بعد کی حفاظتی ضمانتوں پر متفق ہو گئے ہیں۔
بعد میں آن لائن ایک پوسٹ میں، انہوں نے مزید کہا کہ "یہ ضروری ہے کہ نہ صرف یوکرین جنگ کے خاتمے اور مکمل سلامتی حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہو، بلکہ روس میں بھی کسی نہ کسی طرح ایسی ہی خواہش ابھرے۔"
واضح رہے کہ روس اور یوکرین کے مذاکرات کاروں نے آخری بار گذشتہ موسم گرما میں استنبول میں آمنے سامنے ملاقات کی تھی، یہ بات چیت صرف گرفتار فوجیوں کے تبادلے کے سودے پر ختم ہوگئی۔
ابوظہبی کے مذاکرات میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب دو فریق ٹرمپ انتظامیہ کے منصوبے کے بارے میں بات کرنے کے لئے ایک دوسرے کا سامنا کر رہے ہیں۔ پوٹن بارہا کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں ماسکو طاقت کے ذریعے مشرقی یوکرین کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کریملن میں روس-امریکہ مذاکرات کے بعد، پوتن کے معاون یوری اوشاکوف نے اصرار کیا کہ ماسکو جنگ کو سفارتی طور پر حل کرنے میں "حقیقی طور پر دلچسپی رکھتا ہے"۔
اسی کے ساتھ انہوں نے مزید کہا کہ "جب تک ایسا نہیں ہوتا، روس میدان جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کرتا رہے گا۔" وہیں امریکی صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز اپنے اس یقین کو دہرایا کہ پوتن اور زیلنسکی ایک معاہدے کے قریب ہیں۔ "مجھے یقین ہے کہ وہ اب ایک ایسے موڑ پر ہیں جہاں وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور ایک معاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ بیوقوف ہیں۔ یہ ان دونوں کے لیے بہتر ہے۔"
