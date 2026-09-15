یوکرین اور روس توانائی کے مراکز کو نشانہ نہ بنانے پر متفق، ٹرمپ کا دعویٰ
قابل ذکر ہے کہ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے بیچ ایندھن کے اخراجات اور افراطِ زر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
By AFP
Published : September 15, 2026 at 7:39 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ یوکرین اور روس ایک دوسرے کی توانائی کی تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے پر متفق ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ یوکرین کی جانب سے روسی آئل ریفائنریوں پر حملوں کی مذمت کرنے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ٹروتھ سوشل' پر لکھا کہ "یوکرین روسی توانائی کے اہداف کو نشانہ نہ بنانے پر راضی ہو گیا ہے۔ روس بھی ایسا ہی کرنے پر متفق ہو گیا ہے!"
اسی کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ "دنیا بھر میں ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ روس/یوکرین جنگ ہے، ایران نہیں۔" وہیں یوکرین کے صدارتی دفتر نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا، اور ماسکو کی طرف سے بھی فوری طور پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا۔
ٹرمپ کا یہ دعویٰ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران جنگ کے ساتویں مہینے میں بھی تیل کی قیمتوں میں اضافہ مسلسل جاری ہے، جس کی وجہ سے امریکہ میں انتہائی اہم وسط مدتی انتخابات سے محض چند ہفتے قبل ایندھن کے اخراجات اور افراطِ زر بڑھ رہے ہیں۔
واضح رہے کہ اس سے قبل امریکی صدر نے ایک اور اعلان میں زور دیتے ہوئے کہا کہ وسط مدتی انتخابات کے فوراً بعد ایران جنگ ختم ہو جائے گی اور پٹرول گیس کی قیمتیں گر جائیں گی لیکن اس دوران انہوں نے بظاہر پٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے ایک نیا ہدف ڈھونڈ لیا ہے۔
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ٹرمپ نے اتوار کو آئرلینڈ کے دورے کے دوران یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلینسکی پر شدید تنقید کی اور کہا کہ انہیں "ایک کام" کرنا ہوگا اور سپلائی میں بڑھتی ہوئی کمی کی وجہ سے روس میں ڈیزل فیول کی ریفائنریوں کو "تباہ کرنا بند" کرنا ہوگا۔
ٹرمپ نے کہا کہ "انہیں دوسرے اہداف کو نشانہ بنانے دیں، لیکن ڈیزل فیول کو نہیں، کیونکہ وہ (حملے) ڈیزل کی قلت پیدا کر رہے ہیں۔" انہوں نے ایک بار پھر اس بات پر اصرار کیا کہ پٹرول کی قیمتوں کا ذمہ دار روس-یوکرین جنگ ہے، نہ کہ ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کا تنازع۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ انہوں نے یوکرینی رہنما سے حالیہ مہینوں میں ایسی تنصیبات پر ملک کے بڑھتے ہوئے حملوں کے بارے میں بات کی ہے۔
"وہاں بہت سے دوسرے اہداف موجود ہیں۔ ڈیزل فیول کو نشانہ نہ بنائیں کیونکہ اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ اس سے دنیا کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ ڈیزل فیول کو نشانہ بنائیں... وہ ڈیزل ریفائنریوں پر حملے کر رہے ہیں۔"
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قابل ذکر ہے کہ حالیہ مہینوں میں یوکرین نے روس کے ساتھ اپنی سرحد سے بہت دور واقع متعدد روسی آئل ریفائنریوں کو نشانہ بنایا ہے، جب کہ ماسکو نے بھی اپنے طویل فاصلے تک مار کرنے والے حملوں میں تیزی لائی ہے، جس کے نتیجے میں عام شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے۔
یوکرین روس پر ریکارڈ تعداد میں ڈرونز داغ رہا ہے، جب کہ ماسکو اب تک کے سب سے شدید میزائل حملے کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے گذشتہ ہفتے کہا تھا کہ ان کی روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ "بہت اچھی گفتگو" ہوئی ہے، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پوتن یوکرین پر ماسکو کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔
ٹرمپ نے بدھ کے روز صحافیوں کو بتایا کہ "پوتن ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر زیلینسکی بھی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت اچھا ہوگا۔" زیلینسکی نے گزشتہ ہفتے ایک بیان میں کہا کہ وہ دسمبر میں میامی میں ٹرمپ کے اپنے 'ڈورل ریزورٹ' میں ہونے والے جی 20 سربراہی اجلاس میں پوتن سے ملاقات کے لیے تیار ہیں، لیکن کریملن نے اس امکان کو فوری طور پر مسترد کر دیا۔
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