یوکرین اور یو اے ای دفاعی شعبے میں تعاون پر متفق، وولودیمیر زیلنسکی
زیلنسکی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ انہوں نے اماراتی صدر محمد بن زاید النہیان سے ملاقات کی ہے۔
Published : March 28, 2026 at 3:55 PM IST
کیو: یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے ہفتہ کو متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید الناہیان سے ملاقات کی۔ اس دوران زیلینسکی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات دفاعی شعبے میں تعاون پر رضامند ہوا ہے۔
United Arab Emirates. For several weeks now, Ukrainians have been working here to help in protecting lives. I met with members of our team here and discussed the initial results, the key conclusions from their work in the Emirates, as well as several proposals.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2026
زیلنسکی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ انہوں نے اماراتی صدر محمد بن زاید النہیان سے ملاقات کی ہے اور دونوں رہنماؤں نے "سیکورٹی اور دفاع کے شعبے میں تعاون پر اتفاق کیا ہے۔ ہماری ٹیمیں تفصیلات کو حتمی شکل دیں گی۔"
انہوں نے کہا، "تمام عام ریاستوں کے لیے آج کے خطرات کے درمیان استحکام کو یقینی بنانا اور زندگیوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ یوکرین کے پاس اس شعبے میں متعلقہ مہارت ہے۔"
اماراتی سرکاری خبر رساں ایجنسی ڈبلیو اے ایم نے مزید تفصیل بتائے بغیر کہا کہ دونوں رہنماؤں نے دونوں فریقوں کے درمیان جامع اقتصادی معاہدے کے تحت دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانے کے مواقع سے متعلق تبادلہ خیال ہوا۔
ڈبلیو اے ایم نے مزید کہا کہ انہوں نے خطے میں سیکورٹی کی پیش رفت اور فوجی اضافہ اور بین الاقوامی نیویگیشن اور عالمی معیشت پر ان کے اثرات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
زیلنسکی جمعرات کو سعودی عرب پہنچے جہاں سعودی وزارت دفاع نے یوکرین کی وزارت دفاع کے ساتھ دفاعی تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے جمعہ کے روز کہا کہ کیف ایرانی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات اور قطر کے ساتھ کئی سکیورٹی معاہدے کرنے کے قریب ہے۔
