کشمیریوں کو دبانے کے لیے دہشت گردانہ انفراسٹرکچر کا کیا جا رہا استعمال، یو کے پی این پی کے چیئرمین کا پاکستان پر الزام
یو کے پی این پی (UKPNP) کے چیئرمین کا پاکستان پر کشمیریوں کو دبانے کے لیے دہشت گردانہ انفراسٹرکچر استعمال کرنے کا الزام
By ANI
Published : October 24, 2026 at 9:56 AM IST
لندن: متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی (UKPNP) کے چیئرمین سردار شوکت علی کشمیری نے پاکستان کے مقتدر حلقوں (اسٹیبلشمنٹ) پر الزام لگایا ہے کہ وہ پاکستان کے زیر انتظام جموں و کشمیر (PoJK) میں تفریق کو فروغ دے رہے ہیں، بنیادی حقوق کو دبا رہے ہیں اور سیاسی تحریکوں کو بدنام کرنے کے لیے دہشت گردی کے الزامات کا استعمال کر رہے ہیں۔
لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے سردار شوکت علی کشمیری نے کشمیر کے حوالے سے اسلام آباد کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کی اور الزام لگایا کہ پاکستانی حکام کی جانب سے دہشت گردانہ نیٹ ورکس کو ختم کرنے کے دعوؤں کے باوجود خطے میں عسکریت پسندوں کا بنیادی ڈھانچہ برقرار ہے۔
مذہبی نعروں کے ذریعہ فرقہ وارانہ تفریق
پاکستان کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں تلواریں اٹھائے ہوئے اور "الجہاد" کے نعرے لگانے والے مسلح افراد کے نمودار ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے الزام لگایا کہ مذہبی نعروں اور فرقہ وارانہ تفریق کو ان برادریوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جو روایتی طور پر پرامن طریقے سے ساتھ رہتی آئی ہیں۔
یہ تحریک کسی ملک یا ادارے کے خلاف نہیں
سردار شوکت علی کشمیری نے اتحاد کی وکالت کرنے والے نوجوانوں، دانشوروں اور کارکنوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بنیادی، سیاسی اور سماجی حقوق کے لیے لڑنے والوں کو تاریخ میں اچھے لفظوں میں یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ یہ تحریک کسی ملک یا ادارے کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہے۔
سکیورٹی ایجنسیاں اختلافی آوازوں کو دبانے کا کام کر رہیں
انہوں نے پاکستانی حکام پر مظاہرین کے خلاف طاقت استعمال کرنے اور میڈیا مہمات و پروپیگنڈے کے ذریعے حقوق کے کارکنوں کو دہشت گرد کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کا الزام لگایا۔ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ سکیورٹی ایجنسیاں لوگوں کو نظریاتی خطوط پر تقسیم کرنے اور اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔
انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں بیداری پیدا کریں
کشمیری تارکین وطن کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے، یو کے پی این پی کے چیئرمین نے یوروپ، کینیڈا اور امریکہ میں مقیم سمندر پار کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ پاکستان کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں بیداری پیدا کرنا جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی وکالت اور سوشل میڈیا ایسے واقعات کو بے نقاب کرنے کے اہم ذرائع بن چکے ہیں جن پر بصورت دیگر شاید محدود توجہ ملتی۔
انسانی وقار اور بنیادی حقوق کی پامالی
سردار شوکت علی کشمیری نے کارکنوں کے خاندانوں کے خلاف مبینہ مظالم پر بھی تشویش کا اظہار کیا، بشمول معمر افراد کی حراست اور ہلاک ہونے والوں کی لاشیں لواحقین کے حوالے نہ کرنا۔ انہوں نے ان ہتھکنڈوں کو مقتدر حلقوں کی جانب سے انسانی وقار اور بنیادی حقوق کی پامالی کے ثبوت کے طور پر بیان کیا۔
طاقتور اشرافیہ کا کام دولت جمع کرنا اور پرتعیش زندگی گزارنا
پاکستان کی اقتصادی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے، انہوں نے ملک کے طاقتور اشرافیہ پر دولت جمع کرنے اور پرتعیش زندگی گزارنے کا الزام لگایا جب کہ عام شہری غربت اور بنیادی خدمات تک ناقص رسائی کے باعث مشکلات کا شکار ہیں۔