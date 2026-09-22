برطانیہ حوثی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سعودی عرب کو فضا میں ایندھن بھرنے کی سہولت فراہم کرے گا
حوثیوں اور یمن کی حکومت کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا ہے، جس کے دوران حوثیوں نے سعودی پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔
Published : September 22, 2026 at 10:16 AM IST
وزیر اعظم اینڈی برنہم نے پیر کے روز کہا کہ برطانیہ، یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سعودی عرب کو محدود عسکری معاونت فراہم کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔
نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے جاتے ہوئے برنہم نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ رائل ایئر فورس سعودی طیاروں کو فضا میں ایندھن بھرنے کی سہولت فراہم کرے گی۔ یہ معاہدہ چند ہفتوں کے لیے ہے، تاہم برنہم نے کہا کہ اس کا جائزہ لیا جائے گا۔
حوثیوں اور یمن کی سعودی حمایت یافتہ حکومت کے درمیان تنازعہ دوبارہ شدت اختیار کر گیا ہے، حوثی سعودی عرب پر میزائل اور ڈرون حملے کر رہے ہیں، جن میں سنیچر کے روز ریاض کو نشانہ بنانے کی کوشش بھی شامل تھی جسے فضا ہی میں ناکام بنا دیا گیا تھا۔ حوثیوں نے باب المندب آبنائے اور بحیرہ احمر میں سعودی جہاز رانی کا محاصرہ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے اور وہ سعودی عرب سے منسلک بحری جہازوں کے ساتھ ساتھ مملکت جو دنیا میں تیل برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، اس کے اندر موجود تیل کی تنصیبات پر بھی حملے کر رہے ہیں۔
حوثیوں نے رواں ماہ کے اوائل میں یمن کے اندر پیش قدمی کرتے ہوئے بحیرہ احمر میں واقع اہم جزیروں اور بندرگاہی شہر 'موخا' پر قبضہ کر لیا، اس پیش قدمی کی بدولت وہ باب المندب سے گزرنے والی جہاز رانی کی نقل و حرکت کی بہتر نگرانی کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، جہاں سے عام طور پر عالمی تجارت کا تقریباً 12 فیصد حصہ گزرتا ہے۔
برنہم نے کہا کہ وہ برطانیہ اور وسیع تر خطے کے مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ یقیناً سعودی عرب کو حملے کا سامنا ہے، وہ ممکنہ مزید خلل کو دیکھ رہا ہے، اور ہمیں ان راستے (تیل کے لیے) کھلے رکھنے کی ضرورت ہے۔ برطانیہ نے حوثیوں کے حملوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ برطانیہ "علاقائی استحکام، شہریوں کے تحفظ اور انسانی ہمدردی کی رسائی کی حمایت کے لیے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔
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برطانوی حکام نے پہلے "آپریشنل معاملات" پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن نوٹ کیا کہ برطانیہ اور سعودی عرب کے درمیان قریبی دفاعی شراکت داری ہے۔ امریکہ، جس نے بائیڈن اور ٹرمپ انتظامیہ کے تحت حوثیوں پر بمباری کی، اس بار فوجی طور پر ملوث ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی ہے۔ برطانیہ کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ آنے والے دنوں میں شروع ہو جائے گا اور اس میں ایک آر اے ایف ویوگر کو "دفاعی" مشنوں پر سعودی طیاروں کو ایندھن فراہم کرنا شامل ہے۔