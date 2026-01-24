'افغانستان میں غیر امریکی نیٹو فوجی محاذ جنگ سے پیچھے رہے'، برطانہ نے ٹرمپ کے بیان کو توہین آمیز اور خوفناک قرار دیا
اس سے قبل ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا کہ افغانستان میں غیر امریکی نیٹو فوجی محاذ جنگ سے پیچھے تھے۔
Published : January 24, 2026 at 8:19 AM IST
لندن: برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے جمعہ کو امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے اس جھوٹے دعوے پر معافی مانگنی چاہیے کہ افغانستان جنگ کے دوران غیر امریکی نیٹو ممالک کے فوجیوں نے فرنٹ لائن سے گریز کیا۔ انہوں نے ٹرمپ کے ریمارکس کو "توہین آمیز" اور "صاف خوفناک" قرار دیا۔
ٹرمپ کا یہ تبصرہ کہ افغانستان میں غیر امریکی نیٹو فوجی محاذ جنگ سے پیچھے تھے اور 'وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ جب نیٹو میں شامل دیگر 31 ممالک سے درخواست کی گئی ہو گی تو وہ امریکہ کی حمایت کے لیے وہاں (افغانستان جن کے فرنٹ لائن پر) موجود رہے ہوں گے۔' ان کے اس بیان پر برطانیہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔
جمعرات کو سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں فاکس بزنس نیٹ ورک کے ساتھ ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے غیر امریکی نیٹو فوجیوں کے بارے میں کہا کہ "ہمیں ان کی کبھی ضرورت نہیں رہی، ہم نے ان میں سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔" "آپ جانتے ہیں، وہ کہیں گے کہ انہوں نے افغانستان میں کچھ فوجی بھیجے، یا انہوں نے یہ اور وہ کیا۔۔۔ مگر وہ ذرا پیچھے رہے، محاذ جنگ سے کچھ دور۔"
واضح رہے کہ اکتوبر 2001 میں، 11 ستمبر کے حملوں کے تقریباً ایک ماہ بعد امریکہ نے افغانستان میں عالمی اتحاد کی قیادت کرتے ہوئے طالبان اور القاعدہ کے خلاف بڑی جنگ چھیڑ دی تھی۔
'برطانیہ کی قربانی'
وہیں افغان جنگ پر نیٹو ارکان میں ابھرتے اختلافات کے بیچ برطانیہ کے وزیر اعظم سٹارمر نے ان 457 برطانوی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا جو اس جنگ میں مارے گئے۔
اسٹارمر نے کہا، "میں ان کی ہمت، ان کی بہادری اور اپنے ملک کے لیے دی گئی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولوں گا۔" "میں صدر ٹرمپ کے ریمارکس کو توہین آمیز اور واضح طور پر خوفناک سمجھتا ہوں۔ میں حیران نہیں ہوں کہ انہوں نے ہلاک یا زخمی ہونے والوں کے اہل خانہ کو اور درحقیقت پورے ملک کو تکلیف پہنچائی ہے۔"
ٹرمپ کا نام لیے بغیر، شہزادہ ہیری نے بھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 'جنگ کے دوران برطانوی فوجیوں کی "قربانیاں" "سچائی اور احترام کے ساتھ کہے جانے کے لائق ہیں۔"
ہیری نے کہا کہ اس جنگ کی وجہ سے "ہزاروں زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل گئیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "(اس جنگ کے دوران) ماؤں اور باپوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دفن کیا۔ بچے یتیم ہو گئے۔"
واضح رہے کہ 9/11 کے بعد اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے کہا تھا کہ القاعدہ کے حملوں کے جواب میں یوکے امریکہ کے ساتھ "کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو گا"۔ برطانوی فوجیوں نے افغان جنگ کے دوران خاص طور پر ملک کے جنوبی صوبہ ہلمند میں بہت سی متنازع اور ہلاکت خیز کارروائیاں انجام دیں۔ اس پوری جنگ کے دوران 150,000 سے زیادہ برطانوی فوجی افغانستان میں تعینات کیے گئے، جو کہ امریکی فوجیوں کے بعد سب سے بڑا دستہ تھا۔
(ایسوسی ایٹڈ پریس کی کاپی ترمیم کے ساتھ)
مزید پڑھیں:
ٹرمپ کی گرین لینڈ پر قبضے کی کوشش! کشیدگی کے بیچ امریکہ کا طیارے بھیجنے کا اعلان
امریکہ کے اعلیٰ فوجی عہدیدار نے افغان جنگ کو اسٹریٹجک ناکامی قرار دیا
لندن: برطانیہ کیلئے کام کرنیوالے افغان مترجمین کا ڈیٹا لیک