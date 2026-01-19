متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید النہیان ہندوستان دورے پر
اقتدار سنبھالنے کے بعد نہیان کا بھارت کا یہ تیسرا سرکاری دورہ ہے، جبکہ گزشتہ 10 سالوں میں یہ ان کا پانچواں دورہ ہے۔
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان کا دہلی ہوائی اڈے پر استقبال کیا، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہندوستان النہیان کے دورے کو اہمیت دیتا ہے۔
وزارت خارجہ کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق النہیان قومی دارالحکومت میں دو گھنٹے سے بھی کم وقت کے لیے ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کا دورہ ہندوستان مغربی ایشیا کی صورت حال کے درمیان آیا ہے، جس میں ایران-امریکہ کے تعلقات میں بگاڑ، یمن پر سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور غزہ میں غیر مستحکم سیاسی منظر نامے شامل ہیں۔
النہیان اور مودی جلد ہی وسیع مذاکرات کریں گے۔ حکام نے کہا کہ توقع ہے کہ دونوں رہنما تجارت اور سرمایہ کاری، دفاعی صنعت میں تعاون اور توانائی کے اقدامات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان مغربی ایشیا کی صورتحال پر بھی بات چیت کا امکان ہے۔
