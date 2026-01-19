ETV Bharat / international

اقتدار سنبھالنے کے بعد نہیان کا بھارت کا یہ تیسرا سرکاری دورہ ہے، جبکہ گزشتہ 10 سالوں میں یہ ان کا پانچواں دورہ ہے۔

متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید النہیان ہندوستان دورے پر (Image : ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 19, 2026 at 7:36 PM IST

نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان کا دہلی ہوائی اڈے پر استقبال کیا، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہندوستان النہیان کے دورے کو اہمیت دیتا ہے۔

وزارت خارجہ کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق النہیان قومی دارالحکومت میں دو گھنٹے سے بھی کم وقت کے لیے ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کا دورہ ہندوستان مغربی ایشیا کی صورت حال کے درمیان آیا ہے، جس میں ایران-امریکہ کے تعلقات میں بگاڑ، یمن پر سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور غزہ میں غیر مستحکم سیاسی منظر نامے شامل ہیں۔

النہیان اور مودی جلد ہی وسیع مذاکرات کریں گے۔ حکام نے کہا کہ توقع ہے کہ دونوں رہنما تجارت اور سرمایہ کاری، دفاعی صنعت میں تعاون اور توانائی کے اقدامات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان مغربی ایشیا کی صورتحال پر بھی بات چیت کا امکان ہے۔

اقتدار سنبھالنے کے بعد نہیان کا بھارت کا یہ تیسرا سرکاری دورہ ہے، جبکہ گزشتہ 10 سالوں میں یہ ان کا پانچواں دورہ ہے۔

