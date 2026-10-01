متحدہ عرب امارات نے فلائی دبئی واقعے کی تحقیقات شروع کر دی
سعودی عرب کی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد، مشتبہ عمانی کو-پائلٹ کو متحدہ عرب امارات کے حکام کے حوالے کر دیا جائے گا۔
By ANI
Published : October 1, 2026 at 6:31 PM IST
ابوظہبی، متحدہ عرب امارات: متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ عدالتی حکام نے دبئی سے تل ابیب جانے والی فلائی دبئی کی پرواز FZ1073 میں دورانِ پرواز پیش آنے والے ایک واقعے کی جامع تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اس واقعے کے دوران، مبینہ طور پر کو-پائلٹ نے پائلٹ کو چاقو کے وار سے زخمی کر دیا، جو بظاہر طیارے کو تباہ کرنے (کریش کرنے) کی ایک کوشش معلوم ہوتی تھی۔
کاک پٹ (فلائٹ ڈیک) کے اندر تلخ کلامی کے بعد، بوئنگ 737 طیارے کا رخ موڑ دیا گیا اور اسے سعودی عرب کے تبوک ہوائی اڈے پر بحفاظت اتار لیا گیا۔
Statement| UAE Following Incident Involving flydubai Flight to Tel Aviv https://t.co/cTkSUVCPnw pic.twitter.com/9YN4vHVxNN— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) October 1, 2026
وزارت خارجہ کے ایک سرکاری بیان کے مطابق، متحدہ عرب امارات کے اٹارنی جنرل ڈاکٹر حمد الشامسی نے واقعے کی اصل وجوہات اور محرکات کی تحقیقات کے لیے پبلک پراسیکیوشن کی ایک خصوصی ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔
وزارت نے اس بات پر زور دیا کہ متعلقہ قوانین کے تحت اس معاملے پر متحدہ عرب امارات کے عدالتی حکام کو مکمل اختیارِ سماعت حاصل ہے، کیونکہ یہ طیارہ متحدہ عرب امارات میں رجسٹرڈ ہے اور اس کے قومی پرچم تلے پرواز کرتا ہے۔ نتیجتاً، طیارے میں سرزد ہونے والے جرائم پر متحدہ عرب امارات کے قانونی معیارات لاگو ہوتے ہیں، چاہے یہ واقعہ متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود سے باہر ہی کیوں نہ پیش آیا ہو۔
بیان میں کہا گیا ہے، "متحدہ عرب امارات فلائی دبئی کی دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے تل ابیب جانے والی پرواز FZ1073 سے متعلق واقعے کی قریبی نگرانی کر رہا ہے۔ وزارت نے کہا کہ تحقیقات میں واقعے سے جڑے تمام حالات اور محرکات شامل ہیں۔ تحقیقات کے دوران دہشت گردانہ سرگرمی اور اس میں کوئی پیشگی منصوبہ بندی یا بیرونی ہدایت کے زاویہ بھی شامل ہوں گے۔" متحدہ عرب امارات نے طیارے کی لینڈنگ اور سوار افراد کی حفاظت کو یقینی بنانے میں سعودی حکام کے فوری ردعمل اور تعاون کو ستائش کی ہے۔
حکام نے عوام اور میڈیا پر زور دیا کہ وہ صرف سرکاری بیانات پر انحصار کریں اور تحقیقات جاری رہنے کے دوران غیر تصدیق شدہ معلومات پھیلانے سے گریز کریں۔
دوسری جانب ’دی ٹائمز آف اسرائیل‘ نے ایک اسرائیلی عہدیدار کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ سعودی عرب کی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد، مشتبہ عمانی کو-پائلٹ کو مزید تفتیش کے لیے متحدہ عرب امارات کے حکام کے حوالے کر دیا جائے گا۔
عہدیدار کے مطابق، اسرائیلی حکام کو توقع ہے کہ متحدہ عرب امارات کی تحقیقات سے اس واقعے کے بارے میں مزید اہم تفصیلات سامنے آئیں گی۔
اسرائیل جانے والی پرواز کے فضا میں پیش آنے والا ایک ہولناک واقعہ میں پرواز کے کاک پٹ میں ہونے والے پرتشدد حملے کے بعد ہندوستان کی جانب سے بھرپور حمایت کا اظہار کرتے ہوئے، ابوظہبی میں بھارتی سفارت خانے نے 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر اعلان کیا کہ سفیر دیپک متل اور دبئی میں قونصل جنرل وشنو وردھن ریڈی نے کیپٹن سمت مچھر کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور انہیں غیر متزلزل حمایت کا یقین دلایا۔ ابوظہبی میں بھارتی سفارت خانے نے 'ایکس' پر پوسٹ کرتے ہوئے جانکاری دی کہ، "سفیر ڈی متل اور قونصل جنرل ڈاکٹر ای وشنو وردھن ریڈی نے کیپٹن سمت مچھر کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور اس ہیرو اور ان کے خاندان کو حکومتِ ہند کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ بھارت کو کیپٹن سمت کی غیر معمولی بہادری اور بے لوث خدمت پر بے حد فخر ہے۔"
اس سے قبل، وزیر اعظم نریندر مودی نے شدید زخمی ہونے کے باوجود ہمت کا مظاہرہ کرنے پر کیپٹن مچھر کی تعریف کی تھی۔
دریں اثنا، ایئر لائن کے مطابق، 'فلائی دبئی' نے اسرائیل کے لیے اور وہاں سے آنے والی پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی ہیں کیونکہ بدھ کے روز فضا میں پیش آنے والے ایک واقعے کی تحقیقات فی الحال جاری ہیں۔
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