سعودی عرب کی دھمکی کے بعد یو اے ای نے یمن سے اپنی افواج کے انخلاء کا اعلان کر دیا، یہاں جانیں دونوں ممالک میں کشیدگی کی وجہ
یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب سعودی عرب نے UAE پر یمن میں علیحدگی پسندوں کی پشت پناہی کرنے کا الزام لگایا ہے۔
Published : December 31, 2025 at 12:55 PM IST
سعودی عرب کی جانب سے یمن کے بندرگاہی شہر مکلا پر بمباری کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کی جانب سے یمن کے علیحدگی پسند قوتوں (ایس ٹی سی) کے لیے ہتھیاروں کی کھیپ کو نشانہ بنانے اور ابوظہبی پر یمن میں علیحدگی پسندوں کی حمایت کا الزام عائد کرنے کے بعد متحدہ عرب امارات نے یمن سے اپنی افواج کے انخلاء کا اعلان کر دیا۔ یو اے ای نے اسی کے ساتھ یمن میں اپنے "انسداد دہشت گردی" آپریشن کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔
سعودی عرب کے الزام کے بعد یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت نے متحدہ عرب امارات سے 24 گھنٹوں کے اندر اپنی افواج کو ملک سے نکالنے کا مطالبہ کیا تھا، جس کی سعودی عرب نے حمایت کی تھی۔
سدرن ٹرانزیشن کونسل (ایس ٹی سی)، جس نے ابتدائی طور پر حوثی باغیوں کے خلاف یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کی حمایت کی تھی، اس ماہ جنوب میں ایک آزاد ریاست کی تلاش میں سعودی عرب کے حمایت یافتہ سرکاری فوجیوں کے خلاف ایک جارحانہ کارروائی شروع کی تھی۔
سعودی عرب کے انتباہات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایس ٹی سی کی اس پیش قدمی نے کئی سالوں کے تعطل کو توڑ دیا۔ ایس ٹی سی نے حضرموت اور مہارا صوبوں سمیت جنوبی یمن کے وسیع حصوں پر قبضہ کر لیا۔ واضح رہے حضرموت کی سرحد سعودی عرب سے ملتی ہے، اور مہارا سرحد کے قریب ہے۔
سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات پر ایس ٹی سی پر حضرموت اور مہارا صوبوں میں فوجی آپریشن کرنے کے لیے مجبور کرنے اور دباؤ بنانے کا الزام لگایا تھا۔ سعودی عرب نے کہا کہ وہ اس اقدام کو اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔
سعودی عرب نے دھمکی دی تھی کہ، "اس تناظر میں، مملکت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اس کی قومی سلامتی کے لیے کوئی بھی خطرہ ایک سرخ لکیر ہے، اور مملکت ایسے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے اور اسے بے اثر کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے سے دریغ نہیں کرے گی۔"
ان تیز رفتار واقعات کے بعد، متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے یمن میں اپنے کردار کا "جامع جائزہ" لیا اور وہاں اپنا آپریشن ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔
یو اے ای کی وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ "حالیہ پیش رفت اور انسداد دہشت گردی کے مشنوں کی حفاظت اور تاثیر کے لیے ان کے ممکنہ مضمرات کی روشنی میں، وزارت دفاع یمن میں انسداد دہشت گردی کے باقی ماندہ اہلکاروں کو اپنی مرضی سے، اس طریقے سے برطرف کرنے کا اعلان کرتی ہے کہ اس کے اہلکاروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے"۔
متحدہ عرب امارات کا یہ اعلان حالیہ دنوں میں پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں کے درمیان سامنے آیا ہے۔
قطر کی وزارت خارجہ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے بیانات کا خیرمقدم کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ "خطے کے مفادات کو ترجیح دینے، اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کو مضبوط بنانے، اور ان بنیادوں اور اصولوں پر عمل کرنے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے جن پر جی سی سی چارٹر قائم ہے۔"
خلیج تعاون کونسل (گلف کو آپریشن کونسل) قطر، سعودی عرب، بحرین، کویت، عمان اور متحدہ عرب امارات پر مشتمل ہے۔
بحران کی ابتدا
یمن میں جنگ 2014 میں شروع ہوئی، جب حوثیوں نے اپنے شمالی گڑھ صعدہ سے مارچ کیا۔ انہوں نے دارالحکومت صنعا پر قبضہ کر لیا اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کو جلاوطنی پر مجبور کر دیا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات حکومت کی بحالی کی کوشش میں جنگ میں شامل ہوئے۔
نئی جنگ ایس ٹی سی کو بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت اور اس کے اتحادی قبائل کی افواج کے خلاف کھڑا کرتی ہے، یہاں تک کہ یہ دونوں (سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات) یمن کی وسیع خانہ جنگی میں حوثی باغیوں کے خلاف لڑنے والے کیمپ کے ممبر ہیں۔
ایس ٹی سی جنوبی یمن کا سب سے طاقتور گروپ ہے، جسے متحدہ عرب امارات کی جانب سے اہم مالی اور فوجی مدد حاصل ہے۔ یہ اپریل 2017 میں ان گروہوں کے لیے ایک امبریلا تنظیم کے طور پر قائم کیا گیا تھا جو جنوبی یمن کو ایک آزاد ریاست کے طور پر بحال کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ یہ 1967 اور 1990 کے درمیان تھا۔
تازہ ترین اقدامات نے جنوبی یمن میں ایس ٹی سی کی پوزیشنوں کو تقویت بخشی، جو یمن کے تنازع کو حل کرنے کے لیے مستقبل میں ہونے والی کسی بھی بات چیت میں انہیں فائدہ دے سکتی ہے۔ ایس ٹی سی نے طویل عرصے سے مطالبہ کیا ہے کہ کسی بھی تصفیے سے جنوبی یمن کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔
ایس ٹی سی کو جنوبی یمن کے بیشتر علاقوں میں حمایت حاصل ہے۔ اس کی صدارت ایدارس الزبیدی کر رہے ہیں، جو بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کا حکمراں ادارہ پریزیڈینشیل لیڈرشپ کونسل کے نائب صدر بھی ہیں۔
ایس ٹی سی اور متحدہ عرب امارات کے حمایت یافتہ دیگر گروپ اب اہم بندرگاہی شہر اور جزائر سمیت یمن کے جنوبی نصف حصے پر کنٹرول کرتے ہیں۔
تازہ ترین کشیدگی میں دوسرے فریق میں یمنی فوج بھی شامل ہے، جو بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کو رپورٹ کرتی ہے۔ ان کا اتحاد سعودی عرب کی حمایت یافتہ حضرموت قبائلی اتحاد سے ہے۔
ان فورسز کا مرکز یمن کے سب سے بڑے صوبے حضرموت میں ہے جو جنوب میں خلیج عدن سے شمال میں سعودی عرب کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے۔ تیل کی دولت سے مالا مال یہ صوبہ یمن کے جنوبی علاقوں کے لیے ایندھن کا بڑا ذریعہ ہے۔
علیحدگی پسندوں کے حضرموت اور صوبہ مہرہ پر قبضے نے سعودی عرب کو مشتعل کر دیا:
اس ماہ کے شروع میں، ایس ٹی سی فورسز نے حضرموت کی طرف مارچ کیا اور سرکاری افواج اور ان کے قبائلی اتحادیوں کے ساتھ مختصر جھڑپوں کے بعد یمن کی سب سے بڑی تیل کمپنی پیٹرو مسیلا سمیت صوبے کی اہم تنصیبات کا کنٹرول سنبھال لیا۔
یہ اس وقت ہوا جب سعودی حمایت یافتہ حضرموت قبائلی اتحاد نے نومبر کے آخر میں پیٹرو مسیلا تیل کی سہولت پر قبضہ کر لیا تھا تاکہ حکومت پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ تیل کی آمدنی میں زیادہ حصہ اور حضرموت کے رہائشیوں کے لیے خدمات کی بہتری کے مطالبات پر رضامند ہو۔
اس کے بعد ایس ٹی سی فورسز نے عمان کے ساتھ سرحدوں پر واقع صوبہ مہرہ کی طرف مارچ کیا اور دونوں ممالک کے درمیان سرحدی کراسنگ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ عدن میں، متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ فورس نے صدارتی محل پر بھی قبضہ کر لیا، جو حکمران صدارتی کونسل کی نشست کے طور پر کام کرتا ہے۔
یمنی حکومت کے ایک اہلکار نے بتایا کہ سعودی فوجی بھی اس ماہ کے شروع میں عدن کے اڈوں سے واپس چلے گئے تھے۔
جمعے کے روز سعودی عرب نے حضرموت کے علاقے کو فضائی حملوں میں نشانہ بنایا جسے تجزیہ کاروں نے علیحدگی پسندوں کے لیے اپنی پیش قدمی روکنے اور حضرموت اور مہرہ کے گورنروں کو چھوڑنے کی وارننگ قرار دیا۔
اس کشیدگی نے یمن کی جنگ میں نسبتاً خاموشی کو توڑ دیا، جو حالیہ برسوں میں حوثیوں کے سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدے پر پہنچنے کے بعد تعطل کا شکار ہے جس نے اپنے علاقوں پر سعودی زیرقیادت حملے بند کرنے کے بدلے میں مملکت پر حملے روک دیے تھے۔
یہ تناؤ ریاض اور ابوظہبی کے درمیان کشیدہ تعلقات کو اجاگر کرتا ہے، جو بحیرہ احمر کے وسیع علاقے میں بے چینی کے ایک لمحے کے دوران ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے خلاف یمن کی دہائیوں سے جاری جنگ میں مسابقتی فریقوں کی حمایت کر رہے تھے۔ دونوں ممالک، وسیع تر مشرق وسطیٰ میں بہت سے معاملات پر قریب سے جڑی ہوئی ہیں، اقتصادی مسائل اور خطے کی سیاست پر تیزی سے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتی رہی ہیں۔
متحدہ عرب امارات نے اس ماہ کے شروع میں کہا تھا کہ یمن کی حکمرانی اور علاقائی سالمیت "ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا تعین یمنی فریقین کو خود کرنا چاہیے۔"
(ایسوسی ایٹیڈ پریس کے مشمولات کے ساتھ)
