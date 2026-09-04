نیپال سیلاب: مہلوکین کی تعداد 1,282 تک پہنچ گئی، 10 دن بعد دو مزدوروں کو ایک سرنگ سے زندہ نکالنے میں ملی کامیابی
ریسکیو ٹیموں نے سرنگ کے اندر سے آوازیں سنیں اور وہاں پھنسے ہوئے لوگوں سے رابطہ قائم کیا اور ریسکیو آپریشن کو انجام دیا۔
Published : September 4, 2026 at 11:52 AM IST
کھٹمنڈو: بھوٹے کوشی علاقے میں سیلاب کی تباہی کے دس دن بعد ترشولی تھری اے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی ایک سرنگ سے دو لوگوں کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ ان کی شناخت 45 سالہ کبیر مہاراجن اور 30 سالہ سنجے ساہ کے طور پر کی گئی ہے۔
نیپالی فوج کے تعلقات عامہ کے ڈائریکٹوریٹ کے مطابق، مہاراجن اس پروجیکٹ پر مکینیکل سپروائزر کے طور پر کام کر رہے تھے، جب کہ ساہ ایک فورمین تھے۔
نیپال کی فوج کی قیادت میں ایک سیکورٹی کمانڈ خصوصی آلات کا استعمال کرتے ہوئے تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں میں مصروف ہے۔
'دی کھٹمنڈو پوسٹ' کی ایک رپورٹ کے مطابق، ریسکیو ٹیموں نے سرنگ کے اندر سے آوازیں سنیں اور وہاں پھنسے ہوئے لوگوں سے رابطہ قائم کیا، جس کے بعد ریسکیو آپریشن کامیاب کے ساتھ مکمل کر لیا گیا۔
آوازیں سنتے ہی نیپال کی فوج اور مسلح پولیس فورس نے ان تک پہنچنے کی کوششیں تیز کر دیں۔
انہیں ہوائی جہاز سے کھٹمنڈو پہنچا دیا گیا ہے۔
فوجی حکام کے مطابق ساہ کا علاج چھونی کے بریندرا آرمی اسپتال میں ہوگا، جب کہ مہاراجن کو نیشنل ٹراما سینٹر لے جایا گیا۔
نیپالی فوج نے ایکس پر ایک پوسٹ میں اپنے بچاؤ کی تفصیلات بھی شیئر کیں۔
جمعہ کو نیپال میں سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,282 تک پہنچ گئی جب کہ 4,700 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں۔
نیپال کے راسووا اور نوواکوٹ اضلاع میں تباہ کن سیلاب کے بعد تقریباً 600 بچے لاپتہ ہیں۔
26 اگست کو، نیپال-تبت سرحد کے قریب برفانی تودے کی وجہ سے آنے والے سیلاب نے شمالی اور وسطی نیپال کے قصبوں اور دیہاتوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی تھی۔
نیپال پولیس کے مطابق، چتوان میں 359، نوالپراسی ایسٹ میں 218، نوالپراسی ویسٹ میں 208، نواکوٹ میں 185، گورکھا میں 72، دھاڈنگ میں 60، راسووا میں 140، اور تناہو میں 38 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔
کھٹمنڈو کے اسپتالوں میں علاج کے دوران دو افراد کی موت کے ساتھ ہی مرنے والوں کی کل تعداد 1,282 ہوگئی ہے۔
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