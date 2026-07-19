اردن میں ایرانی حملوں میں دو امریکی فوجی ہلاک، ایک لاپتہ
امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے ایک بیان میں کہا کہ 'ان کی قربانی ہمارے ارادوں کو مزید مضبوط کرتی ہے'
Published : July 19, 2026 at 1:53 PM IST
واشنگٹن: امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے سنیچر کے روز (مقامی وقت کے مطابق) بتایا کہ الازرق ایئر بیس پر امریکی فوجی تنصیبات پر ایرانی حملوں کے بعد اردن میں دو امریکی فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے جب کہ ایک لاپتہ ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر جاری ایک بیان میں امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب امریکی اور اتحادی افواج ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق، یہ فوجی اہلکار 17 جولائی کو ایرانی حملوں کے خلاف مشترکہ دفاع کے دوران اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے مارے گئے۔
بیان کے مطابق، '17 جولائی کو اردن میں دو امریکی فوجی اہلکار اس وقت ہلاک ہو گئے جب وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور تھے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) اور پارٹنر فورسز ایران کی جانب سے داغے گئے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے خلاف دفاعی کارروائی کر رہی تھیں۔ اس کے علاوہ، ایک فوجی اہلکار اب بھی لاپتہ ہے۔'
امریکی سینٹرل کمانڈ نے مزید بتایا کہ ان حملوں کے دوران زخمی ہونے والے چار امریکی فوجی اہلکاروں کو علاج کے لیے اردن کے ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا تھا۔ اب ان چاروں کو ہسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہے، جب کہ معمولی زخمی ہونے والے دیگر اہلکار دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر لوٹ آئے ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ 'چار امریکی فوجی اہلکاروں کو اردن کے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں سے بعد میں انہیں چھٹی دے دی گئی۔ دیگر فوجی اہلکار، جنہیں معمولی چوٹیں آئی تھیں اور ان کا طبی معائنہ کیا گیا تھا، دوبارہ ڈیوٹی پر لوٹ آئے ہیں۔'
امریکی فوج نے کہا کہ وہ ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی شناخت ان کے قریبی لواحقین کو مطلع کیے جانے کے کم از کم 24 گھنٹے بعد تک ظاہر نہیں کرے گی، کیونکہ خاندانوں کی رازداری (پرائیویسی) کا احترام کیا جاتا ہے۔ سینٹکام کا کہنا تھا، 'خاندانوں کی پرائیویسی کا احترام کرتے ہوئے، امریکی سینٹرل کمانڈ ہلاک ہونے والے فوجی اہلکاروں کی شناخت سمیت کوئی بھی مزید معلومات تب تک جاری نہیں کرے گی، جب تک ان کے قریبی رشتہ داروں کو آگاہ نہیں کر دیا جاتا۔'
سینٹکام کے اس اعلان کے بعد، امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں کہا، 'ان کی قربانی ہمارے ارادوں کو مزید مضبوط کرتی ہے۔' واضح رہے کہ جمعہ کے روز ایرانی فوج نے کہا تھا کہ اس نے 'آپریشن لائٹننگ' کے چودہویں مرحلے (14th Phase) کے تحت اردن کے الازرق ایئر بیس پر فیول اسٹوریج کی سہولت کو نشانہ بنایا تھا، اور اردن و کویت میں کئی امریکی فوجی ٹھکانوں پر ڈرون حملے کیے تھے۔
ایرانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (پبلک ریلیشنز) کے بیان کے مطابق، ملک کی فوج نے کویت میں 'العدیری کیمپ' کے ایک اسلحہ ڈپو، 'علی السالم ایئر بیس' پر ہیڈ کوارٹر کی عمارت اور اسلحہ ڈپو کے ساتھ ساتھ کئی مواصلاتی رابطوں (کمیونیکیشن برجز) کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی فوج کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی حملوں کا ایک اور دور شروع کیے جانے کے بعد، ایران کی طرف سے یہ جوابی کارروائی کی گئی ہے، جو کہ آپریشن کی لگاتار ساتویں رات تھی۔
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