امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ، نیشنل گارڈ کے اہلکار زخمی، حملہ آور گرفتار
وائٹ ہاؤس کے قریب ہوئے حملے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ زخمی جوانوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
Published : November 27, 2025 at 8:45 AM IST
واشنگٹن: بدھ کو امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس سے کچھ ہی فاصلے پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ حملہ آوروں نے وہاں تعینات ویسٹ ورجینیا نیشنل گارڈ کے دو فوجیوں پر فائرنگ کی۔ دونوں فوجی زخمی ہو گئے جو ہسپتال میں داخل کرائے گئے ہیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق فائرنگ کی آواز سنتے ہی علاقے میں موجود دیگر فوجی جائے وقوع پر پہنچے اور مسلح حملہ آور کو گولی مارنے کے بعد پکڑ لیا۔ حملے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس نے دہشت گردانہ حملے کے امکان کو مسترد نہیں کیا ہے۔ فی الحال واقعے کی تمام زاویوں سے جانچ کی جارہی ہے۔ اس واقعے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے فوری طور پر مزید 500 نیشنل گارڈ کے دستوں کو واشنگٹن میں تعینات کرنے کا حکم دے دیا۔
اے بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل اور واشنگٹن کے میئر موریل باؤزر نے بتایا کہ زخمی جوانوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ واشنگٹن کے میئر نے اسے ٹارگٹڈ حملہ قرار دیا۔ فوجیوں نے حملہ آور کو پکڑ لیا ہے۔ یہ حملہ وائٹ ہاؤس کے شمال مغرب میں دو بلاکس کے قریب سب وے اسٹیشن کے پاس ہوا۔
نیشنل گارڈ پر فائرنگ ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ملک کے دارالحکومت اور ملک بھر کے دیگر شہروں میں فوجیوں کی موجودگی مہینوں سے ایک بڑا مسئلہ رہا ہے۔ اس سے عدالتی لڑائیوں اور ٹرمپ انتظامیہ کے فوج کے استعمال پر وسیع بحث چھڑ گئی ہے۔ حکام اس واقعے کو بڑھتے ہوئے جرائم کا مسئلہ قرار دے رہے ہیں۔
ڈی سی پولیس چیف کے ایگزیکٹو اسسٹنٹ جیفری کیرول نے کہا کہ تفتیش کاروں کو اس حملے کے مقصد کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حملہ آور ایک کونے سے آیا اور نیشنل گارڈ پر گولی چلا دی۔ انہوں نے اسے ٹارگٹڈ حملہ قرار دیا۔
حکام نے حملہ آور کے افغان شہری ہونے کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ مشتبہ افراد کا پتہ لگانے کے لیے سکیورٹی ایجنسیاں سرگرم ہو گئی ہیں۔ مغربی ورجینیا کے گورنر پیٹرک موریسی نے ابتدائی طور پر کہا تھا کہ فوجی ہلاک ہو چکے ہیں لیکن بعد میں اپنے بیان کو واپس لیتے ہوئے کہا کہ ان کے دفتر کو ان کی حالت کے بارے میں متضاد اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اس دوران بتایا گیا کہ ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اسے گولی مار دی گئی، حالانکہ اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے۔
ٹرمپ انتظامیہ نے حملے کے بعد فوری طور پر مزید 500 نیشنل گارڈ کے دستوں کو واشنگٹن بھیجنے کا حکم دیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سے اضافی فوجی بھیجنے کو کہا ہے۔ تازہ ترین حکومتی اپ ڈیٹ کے مطابق، تقریباً 2,200 فوجی اس وقت شہر میں کام کرنے والی مشترکہ ٹاسک فورس میں تعینات ہیں۔
