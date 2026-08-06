لبنان میں دو اسرائیلی فوجی ہلاک، چار زخمی
جون میں حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کے بعد یہ پہلی اسرائیلی ہلاکتیں ہیں، جس میں دو فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔
Published : August 6, 2026 at 11:31 AM IST
بیروت: اسرائیلی فوج نے جمعرات کو لبنان میں اپنے فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاع دی۔ فوج نے کہا کہ جون میں اسرائیل اور ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے درمیان متزلزل جنگ بندی کے نفاذ کے بعد پہلی اسرائیلی ہلاکتوں میں اس کے دو فوجی جنوبی لبنان میں جھڑپ میں ہلاک ہو گئے۔
فوج نے بتایا کہ چار دیگر فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ ان ہلاکتوں کی اطلاع اسرائیلی میڈیا نے ایک روز قبل دی تھی۔
اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے جواب میں بدھ کے روز جنوبی لبنان میں حملے شروع کیے اور منصوری گاؤں کے رہائشیوں کو انخلاء کی کال جاری کی - اسرائیل نے لبنان میں گزشتہ کئی ہفتوں کے بعد اس طرح کی پہلی وارننگ جاری کی ہے۔
حزب اللہ کی جانب سے فوری طور پر اسرائیلی ہلاکتوں کے ضمن میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔
یہ ہلاکتیں ایسے وقت میں ہوئی ہیں جب لبنانی اور اسرائیلی مذاکرات کاروں نے روم میں 26 جون کے معاہدے پر عمل درآمد پر بات چیت کی تھی، جس کے تحت اسرائیلی افواج کو حزب اللہ کے تخفیف اسلحے کے بدلے میں جنوبی لبنان میں اپنے زیر قبضہ علاقوں سے انخلا کرتے ہوئے لبنانی فوج کو ان علاقوں کا کنٹرول دینا تھا۔
معاہدے کے دوران لبنانی حکام نے کہا تھا کہ جنوبی لبنان سے اسرائیلی افواج کے انخلاء کو یقینی بنانا ان کے لیے مذاکرات میں اولین ترجیح ہے، جب کہ اسرائیلی حکام نے ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کو ترجیح دی تھی۔
اسرائیل-حزب اللہ جنگ دو مارچ سے جاری ہے۔ اسرائیل اور لبنان میں تنازع اس وقت شروع ہوا جب 28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے کے چند دن بعد حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ داغ دیے۔ اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر کے اپنا کنٹرول بڑھا لیا ہے۔ لبنان میں مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 4000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جنگ کے دوران لبنان یا شمالی اسرائیل میں کم از کم 39 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔
لبنانی حکومت نے اسرائیل اور حزب اللہ کی تازہ ترین جنگ شروع ہونے کے بعد اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا آغاز کیا ہے۔ حزب اللہ ان مذاکرات کا حصہ نہیں رہا ہے جس کے نتیجے میں جنگ بندی کے کئی معاہدے ہوئے جن پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا۔
اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان 20 جون سے بڑی حد تک متزلزل جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان کے مختلف حصوں پر قبضہ کرنا اور وقتاً فوقتاً فضائی حملے اور گولہ باری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔
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