ETV Bharat / international

ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والے دو ہندوستانی کوہ پیما واپسی کے دوران ہلاک

نیپال کے حکام کے مطابق ایورسٹ کی چوٹی سر کرنے والے دو ہندوستانی کوہ پیما واپسی کے دوران انتقال کر گئے۔

ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والے دو ہندوستانی کوہ پیما واپسی کے دوران ہلاک
ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والے دو ہندوستانی کوہ پیما واپسی کے دوران ہلاک (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 22, 2026 at 6:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

کٹھمنڈو: دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والے دو ہندوستانی کوہ پیما واپسی کے دوران ہلاک ہوگئے۔ نیپال کے حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی شناخت ارون کمار تیواری اور سندیپ آرے کے طور پر ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایورسٹ کی چوٹی سر کرنے والے دو ہندوستانی کوہ پیما واپسی کے دوران انتقال کر گئے۔

ایکسپیڈیشن آپریٹرس ایسوسی ایشن آف نیپال کے سیکریٹری جنرل رشی بھنڈاری کے مطابق سندیپ آرے نے بدھ کے روز جبکہ ارون کمار تیواری نے جمعرات کی شام تقریباً ساڑھے پانچ بجے ایورسٹ کی چوٹی سر کی تھی۔ تاہم واپسی کے دوران دونوں شدید مشکلات کا شکار ہوگئے۔

حکام نے بتایا کہ ان کے ساتھ موجود گائیڈس نے انہیں بچانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کامیابی حاصل نہ ہوسکی۔ سندیپ آرے کی موت جمعرات کو ہوئی، جبکہ ارون تیواری کی موت کے وقت سے متعلق مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ دونوں کو بچانے کےلئے گائیڈز نے "سخت محنت کی" لیکن وہ انہیں نہیں بچا سکے۔

یہ بھی پڑھیں: دہلی فسادات: ہائی کورٹ نے یو اے پی اے کیس میں عمر خالد کو 3 دن کی عبوری ضمانت دی

قابل ذکر ہے کہ بدھ کے روز 274 کوہ پیماؤں نے ایورسٹ سر کیا تھا، جو ایک دن میں سب سے زیادہ کامیاب چڑھائیوں کا نیا ریکارڈ ہے۔ اسی مہم میں ہندوستان کے تلسی ریڈی پلپونوری اور اجے پال سنگھ دھالیوال نے بھی چوٹی سر کی، جبکہ اگلے دن لکشمی کانتا منڈل بھی کامیابی سے ایورسٹ پہنچے تھے۔

TAGGED:

TWO INDIANS DIE
ماؤنٹ ایورسٹ
ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والے ہندوستانی
ہندوستانی کوہ پیما
EVEREST SUMMIT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.