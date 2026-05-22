ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والے دو ہندوستانی کوہ پیما واپسی کے دوران ہلاک
نیپال کے حکام کے مطابق ایورسٹ کی چوٹی سر کرنے والے دو ہندوستانی کوہ پیما واپسی کے دوران انتقال کر گئے۔
Published : May 22, 2026 at 6:42 PM IST
کٹھمنڈو: دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والے دو ہندوستانی کوہ پیما واپسی کے دوران ہلاک ہوگئے۔ نیپال کے حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی شناخت ارون کمار تیواری اور سندیپ آرے کے طور پر ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایورسٹ کی چوٹی سر کرنے والے دو ہندوستانی کوہ پیما واپسی کے دوران انتقال کر گئے۔
ایکسپیڈیشن آپریٹرس ایسوسی ایشن آف نیپال کے سیکریٹری جنرل رشی بھنڈاری کے مطابق سندیپ آرے نے بدھ کے روز جبکہ ارون کمار تیواری نے جمعرات کی شام تقریباً ساڑھے پانچ بجے ایورسٹ کی چوٹی سر کی تھی۔ تاہم واپسی کے دوران دونوں شدید مشکلات کا شکار ہوگئے۔
حکام نے بتایا کہ ان کے ساتھ موجود گائیڈس نے انہیں بچانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کامیابی حاصل نہ ہوسکی۔ سندیپ آرے کی موت جمعرات کو ہوئی، جبکہ ارون تیواری کی موت کے وقت سے متعلق مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ دونوں کو بچانے کےلئے گائیڈز نے "سخت محنت کی" لیکن وہ انہیں نہیں بچا سکے۔
قابل ذکر ہے کہ بدھ کے روز 274 کوہ پیماؤں نے ایورسٹ سر کیا تھا، جو ایک دن میں سب سے زیادہ کامیاب چڑھائیوں کا نیا ریکارڈ ہے۔ اسی مہم میں ہندوستان کے تلسی ریڈی پلپونوری اور اجے پال سنگھ دھالیوال نے بھی چوٹی سر کی، جبکہ اگلے دن لکشمی کانتا منڈل بھی کامیابی سے ایورسٹ پہنچے تھے۔