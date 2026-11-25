سعودی دارالحکومت میں حوثی حملے میں دو بھارتیوں سمیت گیارہ افراد زخمی
سعودی قیادت والے اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے کہا کہ ملک کے مالیاتی صوبے میں ایک ٹاور کو نشانہ بنایا گیا۔
By PTI
Published : November 25, 2026 at 6:59 AM IST
دبئی: حکام کے مطابق منگل کے روز یمن کی حوثی ملیشیا کی جانب سے سعودی عرب کے دارالحکومت کے مالیاتی ضلع میں ایک ٹاور کو نشانہ بنائے جانے کے نتیجے میں دو بھارتی اور تین نیپالی شہریوں سمیت 11 افراد زخمی ہو گئے۔
سعودی عرب کے شہری دفاع نے بتایا کہ ریاض کے کنگ عبداللہ فنانشل ڈسٹرکٹ میں واقع ٹاور پر حوثی ملیشیا کے اس مبینہ "دہشت گردانہ حملے" کے بعد 11 افراد زخمی ہوئے۔
بیان کے مطابق زخمیوں میں دو سعودی شہری، دو بھارتی شہری، تین نیپالی اور چار مصری شامل ہیں۔
مزید کہا گیا کہ متعلقہ حکام نے واقعے پر فوری کارروائی کی، ایسی صورت حال سے نمٹنے کے لیے تمام منظور شدہ طریقہ کار اور اقدامات کو نافذ کیا اور جان و مال کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کیے۔
سعودی عرب میں بھارتی سفارت خانے نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ حملے میں دو بھارتی شہری زخمی ہوئے ہیں۔
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سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں سفارت خانے نے کہا کہ مزید تفصیلات معلوم کی جا رہی ہیں اور زخمی افراد اور ان کے اہل خانہ کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔
اس سے قبل سعودی قیادت والے اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے کہا کہ مالیاتی ضلع میں ایک ٹاور کو نشانہ بنایا گیا ہے اور متعلقہ حکام جائے وقوع پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔
دریں اثنا، بھارتی سفارت خانے نے خلیجی ملک میں مقیم بھارتی شہریوں سے مقامی قواعد و ضوابط کی پابندی کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ واضح رہے کہ حوثی ماضی میں بھی ریاض پر ہونے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے رہے ہیں۔
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