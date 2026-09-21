کینیڈا میں فلائٹ ٹریننگ کے دوران دو بھارتی طلبہ ہلاک
قونصل خانے نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور اہل خانہ کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔
By PTI
Published : September 21, 2026 at 2:44 PM IST
ٹورنٹو: کینیڈا میں فلائٹ ٹریننگ کے دوران ایک افسوسناک فضائی حادثے میں دو بھارتی طلبہ ہلاک ہوگئے ہیں۔ بھارتی مشن نے اطلاع دی ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں ریاست تمل ناڈو کے منوج سیوا کمار اور پڈوچیری کے سریسارن تھر گناناسامبنتم شامل ہیں۔ دونوں کینیڈا میں فلائٹ ٹریننگ حاصل کر رہے تھے۔
وینکوور میں بھارتی قونصل خانے نے اتوار کو دونوں کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ قونصل خانے نے ایکس پر جاری پوسٹ میں کہا: "وینکوور میں بھارتی قونصلیٹ جنرل تمل ناڈو اور پڈوچیری سے تعلق رکھنے والے دو بھارتی طلبہ، شری منوج سیوا کمار اور شری سریسارن تھرگناناسامبنتم کی کینیڈا میں فلائٹ ٹریننگ کے دوران ایک افسوسناک فضائی حادثے میں موت پر گہری تعزیت کا اظہار کرتا ہے۔"
قونصل خانے نے کہا ہے کہ "اس مشکل وقت میں ہماری دلی ہمدردیاں سوگوار خاندانوں اور ان کے عزیزوں کے ساتھ ہیں۔" قونصل خانے نے مزید کہا کہ وہ دونوں طلبہ کی میتیں بھارت واپس لانے کے سلسلے میں ان کے اہل خانہ کو ہر ممکن قونصلر مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔
قونصل خانے نے فوت ہونے والے دونوں کی "روحوں کو سکون" ملنے کی دعا کی ہے۔ ادھر، فوت ہونے والے طلبہ کے آبائی علاقوں میں غم و اندوہ کا ماحول ہے۔
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