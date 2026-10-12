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عمان کے ساحل پر ٹینکر پر ڈرون حملہ، 9 ہندوستانی ملاح بحفاظت ریسکیو، دو لا پتہ: وزیر جہاز رانی

وزیر جہاز رانی سرونند سونووال نے کہا کہ مقامی کوسٹ گارڈ لاپتہ بھارتی ملاحوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن چلا رہے ہیں۔

drone attack on tanker near Oman
عمان کے ساحل پر ٹینکر پر ڈرون حملہ (Representative Image: ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 12, 2026 at 9:51 AM IST

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نئی دہلی/مسقط: بندرگاہوں اور جہاز رانی کے مرکزی وزیر سرونند سونووال نے اتوار کو بتایا کہ 11 ہندوستانی ملاحوں کو لے جانے والے ٹینکر پر 'ایم ٹی پیٹرو ڈولفن' پر عمان کے سوہار اینکریج کے قریب ڈرون حملہ ہوا ہے۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں سونووال نے کہا کہ عملے کے نو بھارتی ارکان کو کامیابی سے بچا لیا گیا ہے اور وہ محفوظ ہیں، لیکن دو ہندوستانی شہری اب بھی لاپتہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقامی کوسٹ گارڈ کی جانب سے تلاش اور بچاؤ کی مہم جاری ہے۔

سونووال نے کہا کہ "ہم جاری بچاؤ کاموں میں مکمل مدد فراہم کرنے کے لیے تمام متعلقہ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور یہ یقینی بنا رہے ہیں کہ ہمارے لاپتہ افراد کو بحفاظت تلاش کرنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے۔" عمان میں بھارتی سفارت خانے نے بھی اس واقعے کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ وہ صورت حال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور متعلقہ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں سفارت خانے نے کہا کہ 'سفارت خانہ نکاراگوا کے جھنڈے والے ٹینکر ایم ٹی پیٹرو ڈولفن سے متعلق صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ جہاز پر سوار 11 ہندوستانی ملاحوں میں سے دو لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ سفارت خانہ متعلقہ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔'

یہ واقعہ خلیجی خطے اور بحیرہ اسود میں تجارتی جہازوں اور ملاحوں پر ہونے والے حملوں کے سلسلے کے حوالے سے بڑھتی ہوئی تشویش کے بیچ پیش آیا ہے۔ اس کی وجہ سے بھارت اور دیگر ممالک نے بحری تجارت اور جہازوں کے عملے کی حفاظت کے لیے مضبوط بین الاقوامی تعاون کا مطالبہ کیا ہے۔

اس سے قبل 9 اکتوبر کو، پاناما کے جھنڈے والے خام تیل کے ٹینکر ایم ٹی جی ای ایم نمبر 2 پر شارجہ اینکریج میں ڈرون حملہ ہوا تھا۔ اس جہاز پر 22 بھارتی شہری سوار تھے۔ سونووال نے بتایا تھا کہ جہاز پر سوار تمام 22 ہندوستانی ملاح محفوظ ہیں۔

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TAGGED:

عمان میں ٹینکر پر حملہ
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وزیر جہاز رانی سرونند سونووال
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