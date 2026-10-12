عمان کے ساحل پر ٹینکر پر ڈرون حملہ، 9 ہندوستانی ملاح بحفاظت ریسکیو، دو لا پتہ: وزیر جہاز رانی
وزیر جہاز رانی سرونند سونووال نے کہا کہ مقامی کوسٹ گارڈ لاپتہ بھارتی ملاحوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن چلا رہے ہیں۔
Published : October 12, 2026 at 9:51 AM IST
نئی دہلی/مسقط: بندرگاہوں اور جہاز رانی کے مرکزی وزیر سرونند سونووال نے اتوار کو بتایا کہ 11 ہندوستانی ملاحوں کو لے جانے والے ٹینکر پر 'ایم ٹی پیٹرو ڈولفن' پر عمان کے سوہار اینکریج کے قریب ڈرون حملہ ہوا ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں سونووال نے کہا کہ عملے کے نو بھارتی ارکان کو کامیابی سے بچا لیا گیا ہے اور وہ محفوظ ہیں، لیکن دو ہندوستانی شہری اب بھی لاپتہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقامی کوسٹ گارڈ کی جانب سے تلاش اور بچاؤ کی مہم جاری ہے۔
⚠️ IMPORTANT UPDATE ⚠️ On Oct 11, tanker MT PETRO DOLPHIN, carrying 11 Indian seafarers, was subjected to a drone attack at Sohar Anchorage. While nine of our Indian crew members have been successfully rescued and are safe, two Indian nationals currently remain missing. Search-and-rescue operations are actively underway by the local Coast Guard. We are continuously coordinating with all relevant authorities to fully support the ongoing rescue efforts and ensure every possible action is taken to safely locate our missing personnel.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 11, 2026
سونووال نے کہا کہ "ہم جاری بچاؤ کاموں میں مکمل مدد فراہم کرنے کے لیے تمام متعلقہ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور یہ یقینی بنا رہے ہیں کہ ہمارے لاپتہ افراد کو بحفاظت تلاش کرنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے۔" عمان میں بھارتی سفارت خانے نے بھی اس واقعے کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ وہ صورت حال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور متعلقہ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں سفارت خانے نے کہا کہ 'سفارت خانہ نکاراگوا کے جھنڈے والے ٹینکر ایم ٹی پیٹرو ڈولفن سے متعلق صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ جہاز پر سوار 11 ہندوستانی ملاحوں میں سے دو لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ سفارت خانہ متعلقہ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔'
The Embassy is closely monitoring the situation concerning MT PETRO DOLPHIN, a Nicaragua-flagged tanker. Two of the 11 Indian seafarers onboard are reported missing. The Embassy is in close and continuous contact with the concerned authorities .— India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) October 11, 2026
یہ واقعہ خلیجی خطے اور بحیرہ اسود میں تجارتی جہازوں اور ملاحوں پر ہونے والے حملوں کے سلسلے کے حوالے سے بڑھتی ہوئی تشویش کے بیچ پیش آیا ہے۔ اس کی وجہ سے بھارت اور دیگر ممالک نے بحری تجارت اور جہازوں کے عملے کی حفاظت کے لیے مضبوط بین الاقوامی تعاون کا مطالبہ کیا ہے۔
اس سے قبل 9 اکتوبر کو، پاناما کے جھنڈے والے خام تیل کے ٹینکر ایم ٹی جی ای ایم نمبر 2 پر شارجہ اینکریج میں ڈرون حملہ ہوا تھا۔ اس جہاز پر 22 بھارتی شہری سوار تھے۔ سونووال نے بتایا تھا کہ جہاز پر سوار تمام 22 ہندوستانی ملاح محفوظ ہیں۔
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