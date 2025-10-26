ترکی: پاکستان افغانستان مذاکرات کا دوسرا دور ختم، کیا طئے پایا؟ مکمل تفصیل جانیں
ترکی کے شہر استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ختم ہوگیا۔ میزبانی ترکی کے اعلیٰ حکام نے کی۔
استنبول: پاکستان اور افغانستان کے وفود کے درمیان مذاکرات ترکی کے شہر استنبول کے مقامی ہوٹل میں ہوئے جس کی میزبانی اردگان حکومت کے اعلیٰ حکام نے کی۔ اس مذاکراتی دور میں قطر میں ہونے والے مذاکرات میں طے پانے والے نکات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔
پاکستانی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ، اس مذاکراتی دور میں پاکستان نے طالبان کو دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جامع پلان دیا۔ استنبول مذاکرات میں پاکستان کی جانب سے دو رکنی وفد شریک ہوا جبکہ افغانستان کی طرف سے نائب وزیرداخلہ رحمت اللہ مجیب نے وفد کی سربراہی کی۔
یہ مذاکرات 19 اکتوبر کو دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے پہلے دور کے بعد پاکستان افغانستان سرحد کے ساتھ عارضی طور پر امن کی بحالی کے بعد ہوئے ہیں۔ قطر اور ترکی کی ثالثی میں دونوں فریقین نے باہمی سلامتی کے خدشات کو دور کرنے کے لیے بات چیت جاری رکھنے کے لیے 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ ملاقات کرنے پر اتفاق کیا تھا۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا تھا کہ، پاکستان ترکی کی طرف سے استنبول میں منعقد ہونے والی اگلی میٹنگ میں "ٹھوس اور قابل تصدیق نگرانی کے طریقہ کار" کے قیام کا بھی منتظر ہے ،تاکہ افغان سرزمین سے پاکستان کی طرف اٹھنے والی دہشت گردی کی لعنت سے نمٹنا جا سکے"۔
اندرابی نے زور دے کر کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر علاقائی امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے، کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔
تاہم، انہوں نے افغان طالبان کے حکام پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ اپنے وعدوں کا احترام کریں اور افغان سرزمین سے سرگرم دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کریں۔
اندرابی نے تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) اور بلوچستان لبریشن آرمی (بی ایل اے) کے خلاف کارروائی کے پاکستان کے مطالبے کو دہرایا۔
ترجمان نے علاقائی امن و استحکام کو یقینی بنانے کی جانب "پہلے قدم" کے طور پر دوحہ اجلاس کے نتائج کا خیرمقدم کیا اور اس عمل کو آسان بنانے میں قطر اور ترکی کے تعمیری کردار کو سراہا۔
اندرابی کے مطابق، اس سے قبل ہونے والی بات چیت میں پاکستان کے خلاف سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو روکنے اور پاکستان افغانستان سرحد پر امن و استحکام کی بحالی کے لیے فوری اقدامات پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔
افغان عبوری انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی استنبول مذاکرات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ افغان وفد کی قیادت وزارت داخلہ کے نائب وزیر مولوی رحمت اللہ نجیب نے کی۔
پاکستان نے 2021 میں کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد سے عسکریت پسندوں کے حملوں کی ایک نئی لہر دیکھی ہے۔ اسلام آباد نے بارہا افغان حکام پر زور دیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے عسکریت پسندوں پر لگام ڈالیں جو افغان سرزمین کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر حملے شروع کر رہے ہیں۔
بڑھتے ہوئے عدم اعتماد کی وجہ سے 2,611 کلومیٹر طویل سرحد پر بار بار جھڑپیں ہوئیں، جسے ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے، جسے افغانستان سرکاری طور پر تسلیم نہیں کرتا ہے۔
(PTI ان پٹ کے ساتھ)
