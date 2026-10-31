ترکی نے اسرائیل کے انتخابات میں مداخلت کے الزامات کو مسترد کر دیا، اسرائیل نے تحقیقات کا دائرہ کار انقرہ تک پھیلا دیا
بین الاقوامی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق 'شن بیٹ' اور 'موساد' اب مبینہ انتخابی دھاندلی کی تحقیقات میں شامل ہو چکے ہیں۔
By ANI
Published : October 31, 2026 at 10:18 AM IST
انقرہ، ترکی: ترکی نے ان الزامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے کہ اس نے اسرائیل کے حالیہ انتخابات میں مداخلت کی ہے۔ ترکی نے ان الزامات کو مکمل طور پر "بے بنیاد" قرار دیا ہے۔ یہ تردید ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اسرائیلی سیکیورٹی ادارے اس ہفتے ہونے والے قومی انتخابات میں ممکنہ غیر ملکی مداخلت کے حوالے سے اپنی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر رہے ہیں۔
'دی ٹائمز آف اسرائیل' کے مطابق، اس ہفتے ہونے والے قومی انتخابات میں مبینہ غیر ملکی اثر و رسوخ کے حوالے سے کی جانے والی تحقیقات میں قطر اور ترکی دونوں شامل ہیں۔ نیوز سائٹ 'وائی نیٹ' کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 'شن بیٹ' اور 'موساد' اب اس تحقیقات میں شامل ہو چکے ہیں، جس کا تعلق قطر اور ترکی کی جانب سے مبینہ طور پر انتخابات میں مداخلت سے ہے۔
ان الزامات کے جواب میں، انقرہ نے انتخابات میں مداخلت کے دعووں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ 'انادولو ایجنسی' کی ایک رپورٹ کے مطابق، 'کمیونیکیشن ڈائریکٹوریٹ' کے ماتحت 'سینٹر فار کاؤنٹرنگ ڈس انفارمیشن' نے ترک سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'این سوشل' پر بیان جاری کیا کرتے ہوئے کہا کہ، "یہ الزامات ایک سوچے سمجھے اور کھلے پیمانے پر چلائی جانے والی غلط معلومات کی مہم کا حصہ ہیں، جس کا مقصد عوامی رائے کو متاثر کرنا ہے۔" مرکز نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ ان جھوٹی خبروں اور الزامات پر یقین نہ کریں، جنہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی نیت سے پھیلایا جا رہا ہے۔
اس سے قبل جمعرات کو، قطر نے بھی ان دعووں کی پرزور تردید کی کہ اس نے اسرائیلی انتخابات میں مداخلت کی ہے۔ قطر نے کچھ "اسرائیلی سیاست دانوں" پر الزام لگایا ہے کہ وہ اپنے ذاتی سیاسی مفادات کے حصول اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے قطر کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال منگل کو ہونے والے انتخابات میں غیر ملکی مداخلت کے الزامات کی جاری تحقیقات کے دوران سامنے آئی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر جاری ایک سرکاری بیان میں، قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے قطر کی جانب سے اسرائیلی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے فنڈنگ فراہم کرنے کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر دوحہ کو اسرائیل کی اندرونی سیاست میں گھسیٹا گیا تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔
ماجد الانصاری نے کہا، "ہم ان الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہیں کہ قطر نے اسرائیلی انتخابات میں مداخلت کی ہے یا نتائج پر اثر انداز ہونے کے لیے کسی قسم کی سرگرمیوں کی مالی معاونت کی ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "ہم کچھ اسرائیلی سیاست دانوں اور میڈیا میں ان کے ساتھیوں کے ان دعووں کو مسترد کرتے ہیں جنہوں نے ایک بار پھر غلط معلومات پھیلانے کی مہم شروع کر دی ہے۔ اس کا مقصد اس ہفتے ہونے والے انتخابات کے بعد قطر کو اسرائیل کے سیاسی تنازعات میں گھسیٹنا ہے۔" اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ کس طرح اسرائیل کے پورے سیاسی منظرنامے میں قطر کو بار بار ہدف بنایا گیا ہے، الانصاری نے طنزیہ انداز میں کہا، "قطر پر ہر قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں، بنجمن نتن یاہو اور اسرائیلی سیاسی بائیں بازو کی حمایت کرنے سے لے کر، اس تازہ ترین مہم میں، عرب ووٹ خریدنے تک۔ اگر ان دعووں پر یقین کر لیا جائے، تو ایسا لگے گا جیسے پورا اسرائیل ہی قطر کا ہے۔"
کچھ اسرائیلی سیاست دانوں کی جانب سے دوحہ کو "قربانی کا بکرا" بنانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے، ترجمان نے اسرائیل کے اندر معیارِ زندگی کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا اور وہاں کی قیادت پر زور دیا کہ وہ اس نقصان کا ازالہ کریں جو انہوں نے پہنچایا ہے۔ دریں اثنا، اسرائیل کی داخلی سلامتی کی ایجنسی شین بیٹ نے بیان دیا کہ حالیہ انتخابات میں مبینہ انتخابی دھاندلی سے متعلق معلومات مکمل طور پر غیر ملکی اثر و رسوخ کی کارروائیوں کے بارے میں ان کی اپنی داخلی انٹیلی جنس پر مبنی تھیں نہ کہ کسی "سیاسی جماعت یا کسی بھی سیاسی دھڑے کی کسی سیاسی شخصیت" کی فراہم کردہ معلومات پر۔
'دی ٹائمز آف اسرائیل' کی ایک رپورٹ کے مطابق، ایجنسی نے اس بات پر زور دیا کہ پولنگ ختم ہونے تک، اس انٹیلی جنس تک رسائی صرف داخلی سلامتی کے اہلکاروں اور سینٹرل الیکشن کمیٹی کے چیئرمین، جسٹس نوم سولبرگ تک ہی محدود تھی۔
موجودہ وزیر اعظم نتن یاہو نے اس تنازعے کو ایک "زلزلہ" قرار دیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ غیر ملکی طاقتوں نے عرب جماعتوں کے حق میں انتخابات میں مداخلت کی ہے۔ انہوں نے صیہونی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ 'رام' یا 'جوائنٹ لسٹ' کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ اسی دوران، قومی سلامتی کے وزیر اور 'عوتزما یہودیت' پارٹی کے رہنما، اتمار بن گویر نے عرب جماعتوں کے رہنماؤں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ انتخابات میں قطر کی جانب سے فراہم کردہ فنڈز کا استعمال کیا گیا ہے۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اسرائیل کی سینٹرل الیکشن کمیٹی نے قومی انتخابات کے حتمی نتائج جاری کر دیے ہیں۔ 26 ویں نیست (اسرائیلی پارلیمنٹ) میں حلف برداری کی تقریب 10 نومبر کو طے کی گئی ہے۔ نتن یاہو کے حامی بلاک نے 53 نشستیں حاصل کیں ہیں جو حکومت بنانے کے لیے درکار اکثریت سے کم ہیں۔ ’دی ٹائمز آف اسرائیل‘ کے مطابق، حتمی نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ نتن یاہو کے حامی بلاک کے پاس 53 نشستیں، نتن یاہو مخالف بلاک کے پاس 48 نشستیں، اور عرب دھڑوں کے پاس 19 نشستیں ہیں۔ ووٹنگ کے حتمی اعداد و شمار کے مطابق، اہل ووٹرز میں سے 77.9 فیصد نے اپنے حقِ رائے دہی کا استعمال کیا، اور کل 5,716,665 ووٹ ڈالے گئے۔
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