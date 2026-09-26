حوثی حملوں کے بعد ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کے فوجی سربراہان کی میٹنگ
یہ اعلان جمعرات کو نیویارک میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد کیا گیا۔
By AFP
Published : September 26, 2026 at 9:41 AM IST
ریاض: سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے فوجی سربراہان نے سعودی عرب کی حمایت کے حوالے سے بات چیت کی۔ انقرہ نے جمعہ کو اس خبر کی تصدیق کی۔ یہ مذاکرات ایسے وقت میں ہوئے جب یمن سے تعلق رکھنے والے حوثی باغیوں نے دنیا کے سب سے بڑے خام تیل برآمد کنندہ ملک سعودی عرب پر حملوں میں شدت پیدا کر دی ہے۔
ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے جولائی سے سعودی عرب پر حملوں میں اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے طویل عرصے سے قائم جنگ بندی کو ختم کرتے ہوئے سمندری ناکہ بندی کا اعلان کیا ہے۔ وہ سعودی تیل کی برآمدات کو روکنے کی کوشش میں سعودی ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور یمن کے بحیرہ احمر کے پورے ساحل پر قبضہ کر رہے ہیں۔
ترکی کی وزارتِ دفاع نے اس سے قبل بیان دیا تھا کہ اس کے چیف آف جنرل اسٹاف جمعہ کو ایک اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں۔ سعودی سرکاری میڈیا نے بھی فوجی سربراہان مذاکرات کے منصوبوں کا اعلان کیا تھا لیکن مخصوص تفصیلات فراہم نہیں کی تھیں۔
بعد ازاں جمعہ کو انقرہ نے یونیفارم میں ملبوس تینوں عسکری حکام کی تصاویر جاری کیں اور تصدیق کی کہ اجلاس منعقد ہو چکا ہے، تاہم اس نے مقام ظاہر نہیں کیا۔
یہ بات چیت نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان، پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان کے درمیان جمعرات کو ہونے والی ملاقات کے ساتھ ساتھ ہوئی۔
سرکاری سعودی پریس ایجنسی (ایس پی اے) کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ نیویارک اجلاس میں "مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے" کے تحت سعودی عرب کی حمایت کے طریقوں پر غور کرنے کے لیے تینوں ممالک کے فوجی سربراہان کا ہنگامی اجلاس بلانے پر بھی بات چیت کی گئی۔
گزشتہ ماہ، تینوں ممالک نے ایک مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے جس کے تحت وہ ان میں سے کسی ایک پر بھی حملے کی صورت میں باہمی دفاع کے پابند ہیں۔
نیٹو طرز کی اس شق کے باوجود، پاکستان اور ترکی میں سے کسی نے بھی اب تک حوثیوں کے خلاف کوئی جوابی کارروائی نہیں کی ہے۔ ایس پی اے کی رپورٹ کے مطابق، تینوں وزراء نے سعودی عرب میں شہری اور اقتصادی تنصیبات کو نشانہ بنانے والے حوثی حملوں کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے اسلام کے مقدس ترین شہر مکہ پر حملوں کی بھی مذمت کی، اگرچہ یمنی گروپ نے ان حملوں کے ارتکاب کی تردید کی ہے۔ جمعرات کے روز سعودی عرب کے گرینڈ مفتی، صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان نے فوجیوں پر زور دیا کہ وہ "اپنا فرض ادا کرنے کے لیے تیار رہیں" اور اللہ سے دعا کی کہ وہ "حوثی گروہ اور اس کی حمایت کرنے والوں کو تباہ کر دے۔"
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