قطر اور ترکیہ کے بیچ 'باہمی دفاعی معاہدے' پر دستخط، اسٹریٹجک شراکت داری مضبوط بنانے کا عزم
ترکیہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ باہمی دفاعی معاہدہ دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات میں ایک نئے باب کا اضافہ کرے گا۔
By ANI
Published : November 14, 2026 at 7:51 AM IST
استنبول: خلیجی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بیچ قطر اور ترکیہ نے جمعہ کو (مقامی وقت کے مطابق) ایک "باہمی دفاعی معاہدے" پر دستخط کیے۔ امیرِ قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے استنبول میں اعلیٰ اسٹریٹجک کمیٹی کے بارہویں اجلاس کے دوران اس معاہدے کو حتمی منظوری دی۔
ترکیہ کے ڈائریکٹوریٹ آف کمیونیکیشنز کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق، دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا، جس میں خلیج میں دوبارہ شروع ہونے والی کشیدگی و جھڑپوں کو روکنے، مذاکرات کو فروغ دینے اور امن کے قیام کی کوششیں شامل تھیں۔
امیرِ قطر کے دفتر سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ اس معاہدے پر دستخط استنبول کے دولما باہچے محل میں کیے گئے، جہاں دونوں رہنماؤں نے متعدد دوطرفہ معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب میں بھی شرکت کی۔
اجلاس کے بعد امیرِ قطر نے دوحہ اور انقرہ کے درمیان بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک شراکت داری کو اجاگر کرتے ہوئے موجودہ کامیابیوں کو آگے بڑھانے اور تعاون کی نئی ترجیحات طے کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔
تواصل الشراكة الاستراتيجية بين قطر وتركيا تطورها في مختلف المجالات وهو ما عكسه اجتماع الدورة الـ12 للجنة الاستراتيجية العليا بين بلدينا، الذي ترأسته اليوم في إسطنبول مع أخي الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث بحثنا سبل البناء على ما تحقق وتحديد أولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. https://t.co/cPvH0sZS23— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 13, 2026
شیخ تمیم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ 'ایکس' پر اپنی ایک پوسٹ میں لکھا کہ "قطر اور ترکیہ کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری مختلف شعبوں میں مسلسل ترقی کر رہی ہے، جس کی عکاسی آج استنبول میں دونوں ممالک کی اعلیٰ اسٹریٹجک کمیٹی کے بارہویں اجلاس سے ہوتی ہے، جس کی مشترکہ صدارت میں نے اپنے بھائی صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ کی۔ ہم نے اب تک حاصل کی گئی کامیابیوں کو مزید مستحکم کرنے اور آئندہ مدت میں مشترکہ اقدامات کی ترجیحات طے کرنے کے طریقوں پر گفتگو کی۔"
ترکیہ کے ڈائریکٹوریٹ آف کمیونیکیشنز کے مطابق صدر اردوان نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والا باہمی دفاعی معاہدہ ان کے دیرینہ دوطرفہ تعلقات میں ایک نئی جہت کا اضافہ کرے گا۔
اردوان نے اقتصادی تعلقات میں پیشرفت کو بھی اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال نافذ ہونے والے تجارتی اور اقتصادی شراکت داری کے معاہدے نے دونوں ممالک کو دوطرفہ تجارتی حجم کے ہدف کے حصول کے مزید قریب کر دیا ہے۔
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ترکیہ کے ڈائریکٹوریٹ آف کمیونیکیشنز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ 'ایکس' پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا کہ "صدر اردوان نے بیان دیا کہ ترکیہ اور قطر کی جانب سے آج دستخط کیا گیا باہمی دفاعی معاہدہ دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات میں ایک نئے باب کا اضافہ کرے گا، اور اس بات پر زور دیا کہ گزشتہ سال نافذ ہونے والے تجارتی و اقتصادی شراکت داری کے معاہدے نے باہمی تجارت کے ہدف کو حاصل کرنے میں مدد دی ہے۔"
انہوں نے توانائی کے شعبے میں قطر کے ساتھ اپنی شراکت داری کو وسعت اور تنوع دینے کے لیے ترکیہ کی کوششوں پر مزید زور دیا، اور کہا کہ دفاعی صنعت میں تعاون کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔
علاقائی صورتحال پر بات کرتے ہوئے اردوان نے خلیجی خطے میں کشیدگی و جھڑپوں کے دوبارہ آغاز کو روکنے، مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے اور امن کے قیام کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے متعلقہ فریقین کی حوصلہ افزائی کرنے پر بھی زور دیا کہ وہ اپنے اختلافات سفارتی ذرائع سے حل کریں۔
ترکیہ کے ڈائریکٹوریٹ آف کمیونیکیشنز کے مطابق، مذاکرات میں غزہ پر اسرائیل کے حملوں اور خطے کی انسانی صورتحال، شام میں حالات کو معمول پر لانے کے اقدامات اور لیبیا کی تازہ ترین صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
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باہمی دفاعی معاہدے کے علاوہ، دونوں ممالک نے صارفین کے تحفظ اور مارکیٹ کی نگرانی، تعلیم، اور امن، مفاہمت اور تنازعات کے حل کے شعبوں میں تعاون سے متعلق معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ اس موقعے پر اعلیٰ اسٹریٹجک کمیٹی کے بارہویں اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔
یہ تازہ ترین معاہدہ ترکیہ کی شمولیت کے ساتھ وسیع تر علاقائی دفاعی تعاون کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ اگست میں ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب نے ایک علاقائی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے جس کے تحت تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر حملے کی صورت میں باقی ممالک اس کی مدد کو آئیں گے۔
گزشتہ ہفتے ترک پارلیمنٹ کی جانب سے توثیق پانے والا یہ معاہدہ نیٹو کے رکن ترکیہ، جو اتحاد کی دوسری بڑی فوج رکھتا ہے، اور عالمِ اسلام کی واحد ایٹمی طاقت پاکستان کو ایک ساتھ لاتا ہے۔
قطر اور ترکیہ کے درمیان ہونے والا یہ معاہدہ ان کی دفاعی شراکت داری کو مزید باقاعدہ شکل دیتا ہے، جبکہ پہلے سے موجود دوطرفہ طریقہ کار کے ذریعے ان کے وسیع تر اسٹریٹجک روابط کو بھی مستحکم بناتا ہے۔
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