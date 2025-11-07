تحریک طالبان پاکستان نے پنجاب سے پاکستانی حکومت اور فوج کو دی دھمکی
ٹی ٹی پی نے پاکستان کے پنجاب کے علاقے میں اپنی موجودگی کا انکشاف کرتے ہوئے پاکستانی حکومت اور فوج کو دھمکی دی ہے۔
Published : November 7, 2025 at 3:40 PM IST
نئی دہلی: تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) نے پاکستان کی حکومت اور فوج کو ایک واضح دھمکی جاری کی ہے، ملک کے پنجاب کے علاقے میں اپنی مضبوط موجودگی پر زور دیتے ہوئے اور پورے ملک میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آئی اے این ایس کے ذریعہ حاصل کردہ ایک ویڈیو میں، ٹی ٹی پی کے مسلح ارکان نے حکمراں اسٹیبلشمنٹ اور اس کے امریکی حمایتیوں کو ایک ضرب لگانے کا وعدہ کرتے ہوئے، پنجاب سے اسلام آباد تک مارچ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔
ایک عسکریت پسند نے خاص طور پر پاکستانی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک سفاک قوت قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس مجاہدین کے خلاف جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور ان کے قریب آنے والے زوال کی پیشین گوئی کی ہے۔
پاکستانی اور افغان آبادی کے درمیان تعلقات کشیدہ
یہ بیان پاکستانی فوجی حکومت کے اس دعوے کی سختی سے تردید کرتا ہے کہ ٹی ٹی پی بنیادی طور پر افغانستان میں مقیم ہے۔ ٹی ٹی پی کیڈر کا یہ دعویٰ کہ وہ پاکستان کے پنجاب کے علاقے میں موجود ہیں پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کے بیانیے کو براہ راست چیلنج کرتا ہے۔
یہ خبر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان آئی ہے۔ کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر خیبرپختونخوا میں پشتونوں پر ظلم و ستم کا جواز پیش کرنے کے لیے ٹی ٹی پی کا نام استعمال کر رہے ہیں، جس پر ناقدین کا کہنا ہے کہ پاکستانی اور افغان آبادی کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں۔
بڑے تصادم اور براہ راست تصادم کا اشارہ
ٹی ٹی پی کا عوامی خطرہ پاکستان کی مرکزی اتھارٹی کے ساتھ ایک بڑے تصادم اور براہ راست تصادم کا اشارہ دیتا ہے، جس سے داخلی سلامتی کے بارے میں سنگین خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب افغان اور پاکستانی وفود امن مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے استنبول میں ملاقات کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد نازک جنگ بندی کو برقرار رکھنا اور طویل مدتی سرحدی سلامتی کے معاہدے تک پہنچنا ہے۔
پاکستانی فوج کی اسپن بولدک پر گولہ باری
جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ استنبول میں طالبان قیادت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، پاکستانی فوج نے مبینہ طور پر اسپن بولدک پر فائرنگ کی ہے۔ "جب کہ پاکستانی فریق کے ساتھ مذاکرات کا تیسرا دور استنبول میں شروع ہو چکا ہے، بدقسمتی سے، آج سہ پہر پاکستانی فوج نے ایک بار پھر اسپن بولدک پر گولہ باری کی، جس سے مقامی آبادی میں تشویش پائی جاتی ہے،" امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جمعرات کو ایکس کو بتایا۔