ETV Bharat / international

تحریک طالبان پاکستان نے پنجاب سے پاکستانی حکومت اور فوج کو دی دھمکی

ٹی ٹی پی نے پاکستان کے پنجاب کے علاقے میں اپنی موجودگی کا انکشاف کرتے ہوئے پاکستانی حکومت اور فوج کو دھمکی دی ہے۔

ttp issues threat to pakistan govt army from punjab Urdu News
تحریک طالبان پاکستان کے عسکریت پسند (File Photo ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 7, 2025 at 3:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) نے پاکستان کی حکومت اور فوج کو ایک واضح دھمکی جاری کی ہے، ملک کے پنجاب کے علاقے میں اپنی مضبوط موجودگی پر زور دیتے ہوئے اور پورے ملک میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آئی اے این ایس کے ذریعہ حاصل کردہ ایک ویڈیو میں، ٹی ٹی پی کے مسلح ارکان نے حکمراں اسٹیبلشمنٹ اور اس کے امریکی حمایتیوں کو ایک ضرب لگانے کا وعدہ کرتے ہوئے، پنجاب سے اسلام آباد تک مارچ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔

ایک عسکریت پسند نے خاص طور پر پاکستانی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک سفاک قوت قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس مجاہدین کے خلاف جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور ان کے قریب آنے والے زوال کی پیشین گوئی کی ہے۔

پاکستانی اور افغان آبادی کے درمیان تعلقات کشیدہ

یہ بیان پاکستانی فوجی حکومت کے اس دعوے کی سختی سے تردید کرتا ہے کہ ٹی ٹی پی بنیادی طور پر افغانستان میں مقیم ہے۔ ٹی ٹی پی کیڈر کا یہ دعویٰ کہ وہ پاکستان کے پنجاب کے علاقے میں موجود ہیں پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کے بیانیے کو براہ راست چیلنج کرتا ہے۔

یہ خبر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان آئی ہے۔ کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر خیبرپختونخوا میں پشتونوں پر ظلم و ستم کا جواز پیش کرنے کے لیے ٹی ٹی پی کا نام استعمال کر رہے ہیں، جس پر ناقدین کا کہنا ہے کہ پاکستانی اور افغان آبادی کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں۔

بڑے تصادم اور براہ راست تصادم کا اشارہ

ٹی ٹی پی کا عوامی خطرہ پاکستان کی مرکزی اتھارٹی کے ساتھ ایک بڑے تصادم اور براہ راست تصادم کا اشارہ دیتا ہے، جس سے داخلی سلامتی کے بارے میں سنگین خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب افغان اور پاکستانی وفود امن مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے استنبول میں ملاقات کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد نازک جنگ بندی کو برقرار رکھنا اور طویل مدتی سرحدی سلامتی کے معاہدے تک پہنچنا ہے۔

پاکستانی فوج کی اسپن بولدک پر گولہ باری

جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ استنبول میں طالبان قیادت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، پاکستانی فوج نے مبینہ طور پر اسپن بولدک پر فائرنگ کی ہے۔ "جب کہ پاکستانی فریق کے ساتھ مذاکرات کا تیسرا دور استنبول میں شروع ہو چکا ہے، بدقسمتی سے، آج سہ پہر پاکستانی فوج نے ایک بار پھر اسپن بولدک پر گولہ باری کی، جس سے مقامی آبادی میں تشویش پائی جاتی ہے،" امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جمعرات کو ایکس کو بتایا۔

یہ بھی پڑھیں:

پاکستان میں دہشت گردوں سے انکاؤنٹر: لیفٹیننٹ کرنل، میجر اور گیارہ فوجی ہلاک، ٹی ٹی پی کے انیس دہشت گرد بھی کیے گئے جہنم رسید

ٹرمپ 'کاروبار' کے لیے اسلام آباد کے ساتھ تعلقات، قائم کرکے ہندوستان کا دل توڑ دیا، سابق امریکی این ایس اے جیک سلیوان کا انکشاف

پی او کے میں حکومت پاکستان کے خلاف زبردست مظاہرے، پولیس کی فائرنگ سے تین مظاہرین ہلاک

افغانستان کے بگرام بیس پر امریکی قبضے کی کوشش: بھارت، روس، پاکستان اور چین کی مخالفت

پاکستان میں ٹی ٹی پی کے متعدد دہشت گرد ہلاک، سکیورٹی فورسز کا آپریشن شروع

بلوچستان، پاکستان میں دھماکہ: جعفر ایکسپریس کی 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں

پاکستان کے شہر کوئٹہ میں دھماکہ، 10 افراد ہلاک، 30 ​​سے ​​زائد زخمی

پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ میں دھماکہ، 24 افراد ہلاک

TAGGED:

MARCH FROM PUNJAB TO ISLAMABAD
ARMY CHIEF GENERAL ASIM MUNIR
PAKISTAN TEHREEK E TALIBAN
PAKISTAN GOVT ABOUT TEHREEK TALIBAN
TEHREEK E TALIBAN PAKISTAN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.